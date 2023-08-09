Ученые НИУ ВШЭ создали модель декодирования движений пальцев для протезов кисти нового поколения

Ученые НИУ ВШЭ создали модель декодирования движений пальцев для протезов кисти нового поколения. Она позволит не только брать предметы, но и жестикулировать, используя движения каждого пальца.

Результаты работы по исследованию возможности точного восстановления движения пальцев по электромиографическим сигналам мышц предплечья у людей с инвалидностью были представлены на объединенном научном семинаре «Цифровые технологии для медицинских приложений», который состоялся в рамках стратегического проекта «Цифровая трансформация: технологии, эффекты, эффективность» программы «Приоритет-2030». Проект был отобран в рамках конкурса исследовательских проектов молодых ученых НИУ ВШЭ (до 35 лет) по тематике цифровой трансформации и развития цифровых технологий в 2022 г.

«Сегодня практически любой медицинский прибор — это специализированный компьютер. Важнейшей областью является сейчас применение цифровых технологий для решения проблем людей с ограниченными возможностями, и здесь наблюдается существенный прогресс», — сказал Игорь Агамирзян, директор Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ, научный руководитель проекта.

Стажер-исследователь Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ Анна Макарова рассказала, что на сегодняшний день протезы для людей, которые пережили ампутацию или родились с аплазией кисти, далеки от идеала. У многих самых современных биоэлектрических протезов кисти достаточно примитивная система управления, основанная на использовании всего лишь двух крупных мышц на предплечье. Механизм протеза преобразует электрические сигналы последовательного напряжения и расслабления мышц в команды, которые набираются как двоичный код в программировании. Это не происходит интуитивно, человек учится пользоваться протезом, как учился бы программировать с помощью единиц и нулей.

Таким образом, протез может сформировать от одного до десяти схватов, но движения каждого отдельного пальца на таких устройствах на данный момент не используются. Изучение возможности восстановления точных движений по активности мышц является необходимым условием для создания системы управления протезом нового поколения.

«Последние работы показывали, что если использовать различные методы машинного обучения, то у здоровых людей восстанавливаются движения отдельных пальцев даже по поверхностным сигналам мышц. Мы решили выяснить, возможно ли это у людей с ампутацией», — сказала Анна Макарова, стажер-исследователь Центра биоэлектрических интерфейсов НИУ ВШЭ

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Ученые создали модель декодирования движений пальцев и подобрали оптимальные гиперпараметры, дающие наилучшую точность декодирования на данных, полученных в эксперименте с участием здоровых испытуемых. Для записи ЭМГ-активности (ЭМГ-электромиография) они использовали беспроводной 8-канальный браслет и шлем виртуальной реальности. Экспериментальная среда включала в себя виртуальное окружение с возможностью захвата и сохранения координат отдельных пальцев. Испытуемые были проинструктированы выполнять симметричные движения двумя руками, что позволяло получать данные о совершаемых движениях в случае прохождения эксперимента испытуемым с ампутацией.

Точность модели, примененной к данным испытуемого с врожденным отсутствием кисти, составила 50%, а к данным испытуемого, пережившего ампутацию во взрослом возрасте, — 71%.

Это многообещающие результаты и хорошая перспектива для дальнейших исследований и улучшений модели, отметила Анна Макарова. В следующем году работа будет продолжена совместно с МИЭМ НИУ ВШЭ.