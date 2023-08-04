Ученые НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики нарушений слухоречевой памяти

Высокие технологии становятся неотъемлемой частью здравоохранения, и без компьютера не обходится уже ни одна область медицины. Ученые НИУ ВШЭ разработали мультиязычное планшетное приложение «Тест Рея» — первый полностью автоматизированный и валидный инструмент для диагностики нарушений слухоречевой памяти. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

«Цифровая медицина — это чрезвычайно широкая область цифровой трансформации», — отметил директор Школы инноватики и предпринимательства НИУ ВШЭ, научный руководитель проекта Игорь Агамирзян.

Доклад о разработке сделала научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Ольга Буйволова.

«На практике мы неоднократно сталкиваемся с дефицитом достоверных стандартизированных диагностических инструментов. Для исследования необходимо понимать, как изменяется та или иная функция в результате реабилитационных мероприятий, и, конечно, нужны достоверные валидные инструменты. Медики зачастую используют разные инструменты, и результаты сложно сопоставить между собой», – сказала Ольга Буйволова, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

В данный момент нет стандартизированных тестов на русском языке для оценки состояния памяти как у детей, так и у взрослых. Также нет материалов, доступных на других языках, распространенных в России.

Группа ученых создала приложение для четырех языковых версий (адыгейского, татарского, украинского и якутского языков) на платформе Android, разработка версии для iOS ведется в настоящее время. Таким образом, с помощью этого инструмента можно обследовать слухоречевую память на нескольких языках, что актуально в мультиязычной среде.

Первой презентовали версию, адаптированную для детей.

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Тест Рея (Rey, 1964) был разработан для комплексной оценки слухоречевой памяти, с его помощью можно оценить состояние кратковременной и долговременной памяти, оценить эффективность выполнения задания в условиях интерференции; кроме того, это можно сделать не только при восприятии на слух, но и в зрительной модальности. В ходе задания испытуемому требуется запомнить список из 15 слов и воспроизвести их. Далее следует этап, в ходе которого предъявляется другой, «отвлекающий» список сопоставимых по лингвистическим параметрам слов, который также требуется запомнить. После предъявления этого списка нужно вспомнить первый список слов. Помимо этого, исследуется влияние временной интерференции: делается 20-минутный перерыв, после которого также необходимо вспомнить первый список слов. На последнем этапе испытуемому надо визуально опознать слова из первого списка среди 50 слов.

Результат теста определяется подсчетом правильных ответов. Для русскоязычной версии были собраны нормативные данные в большой когорте типично развивающихся детей и определены пороги нормального выполнения задания для половозрастных групп детей от 6 до 18 лет. С помощью сравнения со средними результатами можно определить нарушения памяти и их степень.

Полученный в результате работы инструмент может быть применен в клинической практике или в исследованиях когнитивных функций. Сейчас проводится работа по его внедрению в клиническую и исследовательскую практику, а также подготовка клинических рекомендаций. Наработки могут использоваться при диагностике различных психиатрических и неврологических заболеваний.

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«Унификация процедуры исследования и расчета результатов, а также предоставление нормативных данных делает разработанный инструмент точным и валидным», – сказаал Ольга Буйволова, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ.

В настоящее время ведется доработка приложения, а также разработка версии теста для использования в группе взрослых носителей языка. В будущем приложение будет доступно для скачивания в популярных магазинах мобильных приложений.