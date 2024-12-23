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Delta Electronics Ultron DPS серия ИБП



23.12.2024 Российский вендор IBP-платформы раскрыл планы на 2025 год 1
13.09.2023 Корпоративный сервер «Р7-офис» 12.5.3: улучшенная безопасность и поддержка конвертации для новых форматов файлов 1
30.08.2023 «Р7-офис» выпустил обновление редакторов 7.4: двухсторонняя печать, рисование, новые диаграммы и формулы 1
07.04.2021 ПАК Dionis DPS производства «Фактор-ТС» включен в реестр ТОРП 1
12.10.2020 Компания «Фактор-ТС» переоформила сертификат ФСТЭК на межсетевой экран Dionis DPS 1
13.06.2018 Delta Electronics представила решения для облачных и периферийных ЦОД 1
08.06.2018 ИБП Delta Electronics выбраны для защиты критически важных систем на пяти футбольных стадионах ЧМ-2018 1
19.10.2016 Delta Electronics оснастила дата-центр Imaqliq промышленными ИБП 1
17.06.2015 Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock 1
29.05.2015 NGS Distribution займется поставкой маршрутизаторов Dionis-DPS 1
24.12.2014 Delta Electronics расширил линейку ИБП Ultron DPS 1
27.01.2014 «Спектр РС» обеспечил бесперебойное питание для тюменского офиса ТНК-BP 1
16.01.2014 Вышло обновление Adobe Photoshop CC с новыми возможностями 3D-печати 1
05.09.2013 Delta Group представила экологичные ИПБ Ultron DPS-серии 1
13.03.2013 В Москве состоится Международный форум разработчиков Apps4All 1
21.08.2012 «Темпесто» модернизировала системы электропитания «Научного центра здоровья детей» РАМН 1
28.04.2011 Adobe анонсировала программу «Эволюции творчества» 1
21.04.2011 Oracle представила новую версию решений для визуализации Oracle AutoVue 20.1 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 1
28.12.2007 «Транзас» поставил навигационный тренажёр в МГА им. Ушакова 1
25.04.2007 «Транзас» разработал навигационный тренажер с 360-градусным обзором 1
17.04.2006 Астрономы добрались до "кромешного мрака" 1
17.04.2006 Астрономы добрались до "кромешного мрака" 1
17.03.2005 Россия: Фотокиоски заменят фотолаборатории? 1
16.11.2004 Gigabyte выпустила системную плату с частотой шины 1066 МГц 1
15.03.2004 Gigabyte представил системную плату GA-8KNXP Ultra-64 1
21.05.2003 Gigabyte выпускает серию системных плат на базе чипсета Intel 865PE 1
15.04.2003 Gigabyte Titan 875P - новая серия системных плат под Intel Pentium 4 1
08.04.2003 Цифровая фотолаборатория DPS Click: фото за минуту 1
17.01.2003 Gigabyte представил новую платформу для Intel Pentium 4 GA-SINXP1394 1
02.12.2002 Создан промышленный стандарт для печати с цифровых камер 1
02.12.2002 Создан промышленный стандарт для печати с цифровых камер 1
15.11.2002 Gigabyte представляет: cистемная плата GA-8INXP с технологией 6-Dual Miracle 1
17.10.2000 Quantum представила винчестеры емкостью 18 ГБ на пластину с интерфейсом Ultra 320 SCSI 1
22.06.2000 Quantum представила новый жесткий диск Fireball lct 20 1
30.06.1999 В конце июня поступит в продажу новый жёсткий диск Quantum - Fireball Plus KX 1
17.03.1999 Quantum выпустила новую модель винчестера Fireball 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Delta Electronics Ultron DPS и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Electronics - Delta Power Solutions 91 6
Intel Corporation 12197 6
Gigabyte Technology 364 6
Adobe Systems 1549 3
LG Electronics 3614 2
Qualcomm Technologies 1822 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Canon 1397 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 2
Sony 6544 2
HP - Hewlett-Packard 3623 2
Seiko Epson Corporation 897 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 153 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 327 2
TI - Texas Instruments Incorporated 816 2
Фактор-ТС 21 2
Галактика - Корпорация 1467 2
Темпесто - Tempesto 17 2
Olympus Optical 19 2
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 1
Microsoft Corporation 24625 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Samsung Electronics 10255 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Oracle Corporation 6688 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
HP Inc. 5685 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Lenovo Motorola 3501 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Киевстар - Kyivstar 539 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1364 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Runa Capital 158 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 107 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Arsib Holding - Арсиб холдинг групп 1 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Атриум ТЦ - Атриум ТРЦ - Атриум ТРК 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 30 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 62 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 8
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 7
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
DDR - Double data rate 2730 6
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1386 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 6
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 940 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 5
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 896 4
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 655 4
Принтер фотографий - фотопринтер - печатать фотографии 297 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 4
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 3
AT Attachment - ATA, ATAPI - PATA - Parallel ATA - Ultra ATA 85 3
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1402 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 3
Сетевое оборудование - Port mirroring - Зеркалирование - технология дублирования пакетов одного порта сетевого коммутатора 98 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4247 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 285 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5576 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 2
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 2
BIOS IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой - BMC - Baseboard Management Controller 74 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 6
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 6
Delta Electronics Ultron HPH - серия ИБП 18 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 4
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 3
Intel CSA - Intel Communication Streaming Architecture 9 3
Adobe Photoshop 764 2
Adobe Creative Cloud 68 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Adobe After Effects 68 2
Microchip Technology - Adaptec SCSI 14 2
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 2
IMO GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System - ГМССБ - Глобальная морская система связи при бедствии 29 2
Adobe Illustrator 129 2
Apple iPhone 6 4862 2
ESO NTT - New Technology Telescope 6 2
НКТ - Р7-Офис 380 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Intel PAT - Intel Performance Acceleration Technology 6 2
D-Link DPH - Серия IP-телефонов 14 1
Apple iOS 7809 1
Apple iPad 3860 1
Google Android 13994 1
Kaspersky Mobile Security - Kaspersky Mobile Security Software Development Kit, KMS SDK - Kaspersky Security for Mobile - Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 50 1
Linux OS 9937 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 24 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
Apple - App Store 2890 1
Microsoft Skype 2067 1
Amdocs CES - Amdocs Customer Experience Systems 8 1
Amdocs Compact Convergence 1 1
Amdocs App Store 1 1
Amdocs BSS 2 1
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 42 1
Nokia Nseries 537 1
Intel HD Audio - Intel High Definition Audio - IHDA Azalia 61 1
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 95 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Файрушин Марат 3 1
Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
Белоусов Сергей 241 1
Миньковский Михаил 25 1
Солонин Виталий 89 1
Жуковский Юрий 6 1
Агамирзян Игорь 74 1
Яновский Кирилл 5 1
Гапешко Игорь 3 1
Боровиков Игорь 128 1
Шамолин Михаил 124 1
Красовский Александр 29 1
Опополь Виктор 1 1
Levine Jason - Левин Джейсон 3 1
Lin Dennis - Лин Деннис 1 1
Mukerji Sandip - Мукерджи Сандип 1 1
Chang Victor - Cheng Victor - Chen Victor - Ченг Виктор - Чэн Виктор - Чен Виктор 7 1
Hendrickson Winston - Хендриксон Уинстон 6 1
Голуб Павел 7 1
Авакян Маис 1 1
Kedia Pankaj - Кедья Панкадж 2 1
Вакуленко Михаил 1 1
Клюкин Игорь 1 1
Ситдикова Галия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 4
Европа 21767 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Чили - Республика 469 2
Испания - Королевство 3706 2
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 2
Земля - Южное полушарие 155 2
Луна - спутник Земли 1475 2
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 122 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Казахстан - Республика 5526 1
Япония 13282 1
Европа Восточная 3075 1
Украина 7608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Испания - Каталония - Барселона 742 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Латвия - Латвийская Республика 815 1
Греция - Греческая Республика 980 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 121 1
Польша - Республика 1959 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Солнечная система - Solar system 2522 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 3
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8636 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1095 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 880 1
Энергетика - Energy - Energetically 5085 1
Спорт - Футбол 646 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 1
DigiTimes - Издание 1310 2
N+1 - Издание 158 1
Apps4All 26 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 1
Silicon 483 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова ФГБОУ ВО - Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова 3 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 85 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 11 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
Минздрав РФ - НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А.В. Вишневского 6 1
CeBIT 612 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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