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Adobe Digital Publishing Suite
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 17, упоминаний - 23
Adobe Digital Publishing Suite и организации, системы, технологии, персоны:
|Adobe Systems 1610 16
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
|Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 141 2
|Терем 68 2
|Терем Медиа 2 2
|Adobe - Omniture 17 1
|МегаФон 11081 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3322 1
|Microsoft Corporation 25931 1
|Apple Inc 13354 1
|Lenovo Motorola 3577 1
|Google LLC 12858 1
|Canva 40 1
|ARinteg - АРинтег 63 1
|Conde Nast - Конде Наст 24 1
|ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 1
|ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 373 1
|Sotheby's - Сотбис 29 1
|Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 4
|Levine Jason - Левин Джейсон 3 2
|Потапов Александр 29 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Проколов Роман 48 1
|Слободенюк Дмитрий 26 1
|Неженский Сергей 1 1
|Рудакова Лариса 1 1
|Дуда Вадим 3 1
|Wired - Издание 278 4
|The Register - The Register Hardware 1807 1
|Newsweek 40 1
|Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
|Independent 113 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484917, в очереди разбора - 721813.
Создано именных указателей - 204171.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.