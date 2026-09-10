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Adobe Digital Publishing Suite

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.09.2026 Microsoft «убивает» популярное приложение Office. Созданные в нем файлы открывать теперь будет нечем 1
17.06.2015 Adobe представила большое обновление Creative Cloud 2015 и запустила сервис Adobe Stock 1
22.07.2013 Adobe делает ставку на распространение приложений по подписке 1
27.02.2013 Adobe и Terem Digital and Mobile подписали дистрибьюторское соглашение по направлению веб-аналитики Adobe Marketing Cloud 1
24.10.2012 Adobe помогает «Эрмитажу» создавать электронные каталоги выставок 1
27.02.2012 Adobe: пользователи планшетов скачивают цифровые издания все активнее 2
18.08.2011 Стартовали продажи Adobe Digital Publishing Suite в России и Украине 2
28.04.2011 Adobe анонсировала программу «Эволюции творчества» 1
25.04.2011 25 мая в Москве состоится праздник креативных технологий Adobe «Эволюция творчества» 1
14.04.2011 Апрельский номер журнала «Испытатель» компании «МегаФон» выходит на платформе Adobe 2
12.04.2011 Adobe представила Creative Suite 5.5 Design Premium и Design Standard 1
17.03.2011 «Терем-медиа» будет продвигать Adobe Digital Publishing Suite на российском рынке 2
16.03.2011 Adobe выпустила Enterprise Edition пакета Adobe Digital Publishing Suite 2
04.03.2011 Adobe Digital Publishing Suite для цифрового издательского дела оснастят поддержкой Apple Subscriptions и Google One Pass 2
01.02.2011 В России вышел Men's Health для iPad 1
28.10.2010 Condé Nast будет выпускать цифровые версии журналов с помощью решений Adobe 1
25.10.2010 Adobe открывает эпоху цифровых журналов 1

Публикаций - 17, упоминаний - 23

Adobe Digital Publishing Suite и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1610 16
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
Delta Electronics - Delta Power Solutions - Дельта-Электроникс 141 2
Терем 68 2
Терем Медиа 2 2
Adobe - Omniture 17 1
МегаФон 11081 1
Amazon Inc - Amazon.com 3322 1
Microsoft Corporation 25931 1
Apple Inc 13354 1
Lenovo Motorola 3577 1
Google LLC 12858 1
Canva 40 1
ARinteg - АРинтег 63 1
Conde Nast - Конде Наст 24 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 143 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 373 1
Sotheby's - Сотбис 29 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13188 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13903 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7988 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28743 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1990 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12022 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5472 3
Data monetization - Монетизация данных 2024 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27359 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5786 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13239 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8851 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6276 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 551 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5967 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2484 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1195 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10951 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5395 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5488 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36464 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55370 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15618 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 861 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37149 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9891 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34245 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4932 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24990 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1448 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1337 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13115 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 882 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2916 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1749 1
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1610 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6179 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12466 1
Apple iPad 4035 8
Adobe InDesign 71 7
Adobe Creative Suite - Adobe Creative SDK 119 6
BlackBerry PlayBook 111 5
Google Android 15420 4
Apple - App Store 3162 4
Adobe Photoshop 811 3
Adobe Illustrator 136 3
Apple iOS 8685 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3600 2
Microsoft Windows 17098 2
Samsung Galaxy 1049 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2590 2
Adobe Creative Cloud - Adobe CC 78 2
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 419 2
Adobe Lightroom 110 2
Adobe Dreamweaver - Adobe Macromedia Dreamweaver 72 2
Adobe AIR - Adobe Integrated Runtime 56 2
Adobe After Effects 74 2
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 2
Adobe Digital Enterprise Platform - Adobe Digital Marketing Suite - Adobe Online Marketing Suite - Adobe Experience Cloud, AEC - Adobe Marketing Cloud, AMC - Adobe Experience Platform - Adobe WEM - Adobe Web Experience Management 27 2
Quark - QuarkXPress 24 1
Adobe ID 7 1
Adobe Scene 2 1
Oracle BI Publisher - Oracle XML Publisher 13 1
Adobe Stock - Fotolia - Wilogo 21 1
Adobe Muse 4 1
Adobe Character Animator 3 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7747 1
Microsoft Office 4270 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3132 1
Microsoft Teams - MS Teams 678 1
Microsoft Office 365 1058 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 871 1
Apple iPhone 6 4859 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 390 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 305 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 252 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 930 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
Wadhwani David - Вэдхвани Дэвид 11 4
Levine Jason - Левин Джейсон 3 2
Потапов Александр 29 1
Чимиричкина Мария 30 1
Проколов Роман 48 1
Слободенюк Дмитрий 26 1
Неженский Сергей 1 1
Рудакова Лариса 1 1
Дуда Вадим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169723 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48375 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55246 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14902 1
Украина 7987 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1847 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34565 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6743 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8021 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12512 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4076 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27859 1
VAD - Value Added Distribution - Value Added Distributor - Value Added Reseller - Value Added Partner 202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58857 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54493 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9363 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3350 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1047 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1336 1
Wired - Издание 278 4
The Register - The Register Hardware 1807 1
Newsweek 40 1
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 1
Independent 113 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Adobe MAX 11 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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