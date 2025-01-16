MarTech Динамический контент Dynamic content
Динамический контент или dynamic content — одна из разновидностей контента, который все время обновляется в зависимости от определенных характеристик пользователя, который изучает этот контент:
- геопозиции
- действий
- возраста, пола
- истории купленных товаров/заказанных услуг
- погоды и других факторов
Используя динамический контент, можно максимально эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами, предоставляя им информацию, которая имеет для них значение конкретно в этот момент. Адаптивный контент часто называют смарт-контентом. Он может использоваться на абсолютно разных сайтах и в рассылках по электронной почте, рекламе любого формата, на всплывающих окнах и т. д.
MarTech и организации, системы, технологии, персоны:
|МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
|Казаков Александр 52 1
|Рябченков Денис 21 1
|Петров Сергей 60 1
|Лобанов Виталий 2 1
|Тотмакова Софья 14 1
|Аликберов Андрей 1 1
|Неженский Сергей 1 1
|Шапиро Яков 13 1
|Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 1
|Wikipedia - Википедия 502 1
|Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Euronews - телеканал 46 1
|Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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