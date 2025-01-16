Динамический контент или dynamic content — одна из разновидностей контента, который все время обновляется в зависимости от определенных характеристик пользователя, который изучает этот контент:

геопозиции

действий

возраста, пола

истории купленных товаров/заказанных услуг

погоды и других факторов

Используя динамический контент, можно максимально эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами, предоставляя им информацию, которая имеет для них значение конкретно в этот момент. Адаптивный контент часто называют смарт-контентом. Он может использоваться на абсолютно разных сайтах и в рассылках по электронной почте, рекламе любого формата, на всплывающих окнах и т. д.

