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MarTech Динамический контент Dynamic content


Динамический контент или dynamic content — одна из разновидностей контента, который все время обновляется в зависимости от определенных характеристик пользователя, который изучает этот контент:

  • геопозиции
  • действий
  • возраста, пола
  • истории купленных товаров/заказанных услуг
  • погоды и других факторов

Используя динамический контент, можно максимально эффективно взаимодействовать с потенциальными клиентами, предоставляя им информацию, которая имеет для них значение конкретно в этот момент. Адаптивный контент часто называют смарт-контентом. Он может использоваться на абсолютно разных сайтах и в рассылках по электронной почте, рекламе любого формата, на всплывающих окнах и т. д.
 


16.01.2025 В мобильном приложении «Авито» появились динамические рекламные блоки 1
30.01.2024 Яков Шапиро, «Инфосистемы Джет»: Cейчас без Digital Signage бизнесу все сложнее завоевывать внимание аудитории 1
30.07.2019 «Ростелеком» запустил услугу «Ростелеком экраны» 1
06.05.2019 «Террасофт» представила bpm’online новой версии 7.14 1
24.11.2016 Navicon расширил линейку бизнес-приложений для автоматизации маркетинга 1
08.08.2013 Александр Казаков - Бесплатные приложения не заменят коммерческую навигацию


 1
29.04.2013 Лучшие "умные" телевизоры в мире: выбор ZOOM 1
27.02.2013 Adobe и Terem Digital and Mobile подписали дистрибьюторское соглашение по направлению веб-аналитики Adobe Marketing Cloud 1
04.12.2012 Динамичная реклама вытесняет статичную 1
20.06.2012 Adobe выпустила Captivate 6 с поддержкой HTML5 1
20.07.2010 Panasonic VIERA TX-PR42G20: плазменный ТВ нового поколения 1
23.08.2007 Неогеография: Google Earth объял Вселенную 1
13.06.2007 Weblife дарит Рунету новый ЖЖ 1
19.12.2006 Websense: в 2007 году хакеры станут изощренее 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

MarTech и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2845 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 2
Philips 2053 2
Adobe Systems 1549 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
Addreality - Эддреалити 45 2
AlterGeo - АльтерГео 28 2
Ростелеком 9700 1
Google LLC 11775 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Microsoft Corporation 24624 1
Samsung Electronics 10254 1
Terrasoft - Террасофт 200 1
Toshiba Corporation 2927 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Acer - AOpen 53 1
Forcepoint - Websense 125 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 1
LG Electronics 3614 1
Navicon - Навикон 284 1
Галактика - Корпорация 1467 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 1
Прогноз 1650 1
Blackboard 17 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 74 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 19 1
SmartPlayer - Смартплеер 7 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Hyundai Motor Company 383 1
Walt Disney Company 622 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Газпром нефть 618 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
ISF - Imaging Science Foundation 9 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1847 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Умные платформы 1682 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Контрастность 2824 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
Google Android 13994 4
Microsoft Skype 2067 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Apple iOS 7809 2
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 271 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 189 1
Скала^р - Скейлер - операционная система 7 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
Apple iPhone 6 4862 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 1
Microsoft Dynamics 1175 1
Google Earth - Google Планета Земля 458 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 97 1
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 501 1
Adobe Business Catalyst - Adobe SiteCatalyst 10 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 1
WordPress Foundation - WordPress 223 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Myspace - социальная сеть 636 1
Samsung Smart TV 71 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Ростелеком Экраны 7 1
Google Picasa Web Albums 156 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 9 1
Google Talk - GTalk 45 1
Microsoft Dynamics Marketplace 5 1
LG Cloud 8 1
МТС - Navitel - Навител Друзья 18 1
Adobe Captivate 8 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows 15656 1
Microsoft Windows Embedded 197 1
Казаков Александр 52 1
Рябченков Денис 21 1
Петров Сергей 60 1
Лобанов Виталий 2 1
Тотмакова Софья 14 1
Аликберов Андрей 1 1
Неженский Сергей 1 1
Шапиро Яков 13 1
Gupta Naresh - Гупта Нареш 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 3
Германия - Федеративная Республика 12682 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Ближний Восток 2943 1
Европа 21767 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Америка Латинская 1812 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Европа Западная 1481 1
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 592 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Металлы - Сплавы - Феррит - железо или сплав железа с объёмноцентрированной кубической кристаллической решёткой 16 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 1
Астрономия - Космос - Спиральные галактики - Spiral galaxies 12 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 562 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Образование в России 2190 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Wikipedia - Википедия 502 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Euronews - телеканал 46 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 128 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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