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AlterGeo АльтерГео
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 29, упоминаний - 35
AlterGeo и организации, системы, технологии, персоны:
|Алаев Денис 13 6
|Агроник Евгений 4 4
|Баранчук Антон 4 4
|Галицкий Александр 123 3
|Черданцев Евгений 2 2
|Аликберов Андрей 3 1
|Шпиллер Юрий 4 1
|Липатов Юрий 2 1
|Morales Christian - Моралес Кристиан 12 1
|Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
|Яралиев Альберт 1 1
|Львов Евгений 11 1
|Казаков Александр 72 1
|Катков Алексей 43 1
|Прянишников Николай 316 1
|Шубин Сергей 25 1
|Никитин Валерий 16 1
|Романенков Алексей 11 1
|Кутис Пётр 6 1
|Савцов Олег 50 1
|Халявин Никита 10 1
|Борисевич Андрей 6 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
|Wikipedia - Википедия 650 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.