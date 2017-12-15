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AlterGeo АльтерГео

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» 1
20.06.2017 Хозяева МТС вложились в туристический сайт из США 1
09.12.2014 В России появилась первая открытая система размещения гиперлокальной рекламы Local Hero 1
23.04.2014 Банки стали оценивать заемщиков по геотехнологии AlterGeo 1
17.02.2014 Стартап «ЯКласс» получил $450 тыс. инвестиций 1
08.08.2013 Александр Казаков - Бесплатные приложения не заменят коммерческую навигацию


 1
11.07.2013 Мобильный сервис Gvidi вышел на Android 1
04.12.2012 Динамичная реклама вытесняет статичную 1
25.09.2012 AlterGeo выпустила приложение с дополненной реальностью для Windows Phone 7 1
02.07.2012 "Ширпотреб" и Fly теперь не синонимы: тест-дуэль топовых смартфонов IQ280 и IQ285 1
06.06.2012 Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы 2
21.05.2012 AdventureBit выпустила мобильную геоигру «Легенды улиц» на API AlterGeo 1
28.04.2012 Геосоциальный сервис AlterGeo выпустил приложение для bada 2.0 1
22.02.2012 «РосВыборы» и AlterGeo запустят информационную площадку для наблюдателей на выборах 2
31.01.2012 Геосоциальный сервис AlterGeo выпустил приложение для Windows Phone 7 2
20.12.2011 В сервисе AlterGeo появятся скидки от Biglion 2
30.11.2011 Смартфоны Fly BlackBird продаются с предустановленным сервисом AlterGeo 2
11.11.2011 Смартфоны Fly Swift продаются с предустановленным гео-сервисом AlterGeo 1
11.11.2011 Гео-социальный сервис AlterGeo открыл представительства в Санкт-Петербурге и Киеве 1
31.10.2011 «Бегун» запустил геоконтекстную медийную рекламу в своей сети 1
09.06.2011 Intel вложил миллионы долларов в 2 российские компании 1
29.10.2010 Геосоциальный сервис AlterGeo наносит на карты посты из ЖЖ 1
18.10.2010 «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» запустила программу лояльности для пользователей AlterGeo 2
09.04.2010 Геосоциальный сервис AlterGeo запустил приложение для Windows Mobile 1
18.03.2010 Геосоциальный сервис AlterGeo вышел на Android 1
15.02.2010 «Яндекс» научился находить пользователей по Wi-Fi 1
24.01.2010 Дополненная реальность: наведи телефон на здание, узнаешь что внутри 1
20.01.2010 Wi2Geo запустила приложение дополненной реальности для iPhone 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

AlterGeo и организации, системы, технологии, персоны:

X Corp - Twitter 2938 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Fly 214 4
Microsoft Corporation 25775 3
Apple Inc 13156 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Google LLC 12690 3
Samsung Electronics 11065 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Philips 2099 2
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 2
Acumatica - Акуматика 23 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
Jelastic 27 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 1
ЛОМО - Ленинградское Оптико-Механическое Объединение 19 1
Cisco Systems 5372 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Lenovo Group 2447 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Intel Corporation 12811 1
ZTE Corporation 800 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
MediaTek - Ralink 595 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Acer - AOpen 58 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 1
SPB TV 47 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Micromax Systems - Микромакс системс 78 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 2
RTP Ventures - Ru-Net Technology Partners 5 1
FF Angel - Founders Fund 17 1
Direct Group 14 1
Kite Ventures 11 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Vesna Investment - Весна Инвестиция 3 1
UFG Asset Management 11 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Gett 88 1
Hyundai Motor Company 436 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Kinnevik Investment AB 21 1
UFG Private Equity 39 1
ЯКласс 69 1
Uber 357 1
Intel Capital 148 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Fastlane Ventures 35 1
General Catalyst 23 1
uBank 21 1
ЭФКО ГК 31 1
Sapato.ru 21 1
Резонанс НПП 407 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 247 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 193 2
MarTech - Динамический контент - Dynamic content 15 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 367 2
3GPP - LBS - Location Based Services 108 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Бронирование - Booking 983 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Google Android 15244 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Microsoft Windows 16882 3
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Apple iOS 8583 2
Nokia Symbian OS 1411 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Samsung Galaxy S3 - Samsung Galaxy SIII - смартфон 232 1
HTC Watch 18 1
LG Optimus 170 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson Arc 9 1
МТС - Navitel - Навител Друзья 19 1
Google Goggles 29 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
Apple - App Store 3109 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Apple iPhone 6 4861 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
Biglion - Биглион 59 1
Apple iPhone OS 152 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
HTC Dream - T-Mobile G - смартфон 77 1
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 1
Алаев Денис 13 6
Агроник Евгений 4 4
Баранчук Антон 4 4
Галицкий Александр 123 3
Черданцев Евгений 2 2
Аликберов Андрей 3 1
Шпиллер Юрий 4 1
Липатов Юрий 2 1
Morales Christian - Моралес Кристиан 12 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 40 1
Яралиев Альберт 1 1
Львов Евгений 11 1
Казаков Александр 72 1
Катков Алексей 43 1
Прянишников Николай 316 1
Шубин Сергей 25 1
Никитин Валерий 16 1
Романенков Алексей 11 1
Кутис Пётр 6 1
Савцов Олег 50 1
Халявин Никита 10 1
Борисевич Андрей 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 5
Европа 24964 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Украина 7928 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Литва - Вильнюс 41 1
Австрия - Зальцбург 7 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Канада 5082 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Австрия - Вена 261 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Япония - Токио 1020 1
Европа Западная 1496 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Ливан - Ливанская Республика 201 1
Чехия - Прага 207 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Украина - Киев 1151 1
Ирак - Республика 709 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 4
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 265 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Математика - Логарифмы 3 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 1
Физика высоких энергий - Элементарная частица - Elementary particle 107 1
Спорт - Футбол 776 1
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Wikipedia - Википедия 650 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
МГГУ им. М. А. Шолохова - Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова 15 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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