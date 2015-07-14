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МТС Navitel Навител Друзья

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.07.2015 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.6 для iPhone и iPad 1
18.12.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» 9.4 для Android 1
18.07.2014 Вышел «Навител Навигатор» 9 1
26.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для BlackBerry 1
24.03.2014 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Phone 2
14.03.2014 Вышел «Навител Навигатор» 8.7 для Android 1
09.12.2013 Navitel выпустил навигационную карту Армении 1
22.08.2013 Navitel выпустил навигационную карту Кипра 1
08.08.2013 Александр Казаков - Бесплатные приложения не заменят коммерческую навигацию


 1
07.08.2013 Вышел «Навител Навигатор» 7.5 для BlackBerry 1
05.08.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для iPhone и iPad 1
10.06.2013 Вышел «Навител Навигатор» для Windows Phone 8 1
06.05.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Windows Phone 7.5 1
19.04.2013 Navitel выпустил навигационную карту Грузии 1
05.04.2013 Navitel начал продажи навигационных карт Западной Европы 1
22.03.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android 1
21.02.2013 Вышла новая версия навигации «Навител» для 295 моделей автомобильных навигаторов 1
17.12.2012 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Android 1

Публикаций - 19, упоминаний - 20

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 19
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 18
Meta Platforms - Facebook 4621 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Google LLC 12690 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 1
Sygic 12 1
X Corp - Twitter 2938 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 1
Garmin - Гармин 233 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Digma 251 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Prology 72 1
AlterGeo - АльтерГео 29 1
Hyundai Motor Company 436 1
Россети Ленэнерго 1699 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 3
Google Android устройства-девайсы 849 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 2
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 190 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 235 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 70 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 1
Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геопозиционирование - Geopositioning - GeoIP - Geolocation by IP - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства 367 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
MarTech - Динамический контент - Dynamic content 15 1
Мобильная версия - Mobile version 387 1
Google Android 15244 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
МТС - Navitel - Навител События 9 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 4
МТС - Navitel - Навител Погода 11 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Apple - App Store 3109 2
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 2
BlackBerry App World 58 2
BlackBerry Q10 - QWERTY-моноблок 10 2
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Яндекс.Навигатор 121 1
Apple iPhone 6 4861 1
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
BlackBerry Z 30 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 11 1
Казаков Александр 72 1
Европа 24964 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Армения - Республика 2449 2
Ближний Восток 3154 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
Грузия 1332 2
Европа Западная 1496 2
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 2
Турция - ТРСК - Никосия 13 1
Кипр - Ларнака 7 1
Казахстан - Республика 6048 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 1
Кипр - Республика 636 1
Австрия - Австрийская Республика 1357 1
Люксембург Великое Герцогство 446 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Мальта - Республика 137 1
Лихтенштейн Княжество 102 1
Ватикан - Государство-город 80 1
Сан-Марино - Республика 39 1
Монако Княжество 107 1
Армения - Ереван 223 1
Великобритания - Гибралтар 46 1
Кипр - Лимасол 21 1
POI - points of interest 173 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Английский язык 7030 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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