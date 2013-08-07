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МТС Navitel Навител Пробки

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2013 Вышел «Навител Навигатор» 7.5 для BlackBerry 1
10.06.2013 Вышел «Навител Навигатор» для Windows Phone 8 1
07.06.2013 Soft.CNews. В автопробег с надежным ПО 1
06.05.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Windows Phone 7.5 1
05.04.2013 Navitel начал продажи навигационных карт Западной Европы 1
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
20.10.2011 Обзор самого быстрого навигатора: Prology iMAP 530Ti 1
12.09.2011 Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue 1
08.08.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Android 1
25.07.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile 1
14.06.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор» для Windows Mobile 1
01.04.2011 Mio расширила линейку GPS-приемников 1
31.03.2011 Вышло обновление «Навител Навигатор 5» для iPhone и iPad 1
23.03.2011 «Навител» представил бесплатную онлайн-навигацию для мобильных телефонов с поддержкой Java 1
10.03.2011 Для навигаторов Navitel, Prestigio, Prology и Explay вышли обновления «Навител Навигатор 5» и комплектов карт 1
25.02.2011 «Навител Навигатор» пополнится девятью новыми картами стран Европы 1
16.02.2011 «Навител Навигатор» стал доступен для Samsung Bada 1
15.02.2011 Prestigio вывела на рынок GPS-навигатор с HD-экраном 1
31.08.2010 «Навител Навигатор» стал доступен для iPhone 1
18.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1057 для Android-смартфонов 1
11.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1017 для Windows Mobile 1
01.06.2010 Смартфон Acer beTouch E110 на базе Android вышел на российский рынок 1
26.03.2010 Prestigio представляет новые навигаторы на российском рынке 1
25.03.2010 Prestigio представила обновленную линейку навигаторов GeoVision 1
09.02.2010 ЦНТ выпустила Symbian-версию навигационной программы «Навител Навигатор» 1
26.01.2010 Запатентована технология движения в «пробках» из «Карт@Mail.ru» 1
30.11.2009 HTC HD2 с экраном 4,3 дюйма появился в России 1

Публикаций - 28, упоминаний - 28

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 25
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 23
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 4
Microsoft Corporation 25775 3
X Corp - Twitter 2938 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Prology 72 2
MiTAC - Mio Technology 89 2
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 2
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 1
Sygic 12 1
Samsung Electronics 11065 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
HTC Corporation 1512 1
Garmin - Гармин 233 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Fly - Explay - Эксплей 243 1
Google LLC 12690 1
Softkey - Софткей 215 1
Евросеть 1421 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
Россети Ленэнерго 1699 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 6
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 5
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 4
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 2
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 2
Google Android устройства-девайсы 849 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
МТС - Navitel - Навител Погода 11 10
Google Android 15244 9
Microsoft Windows 16882 9
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Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 5
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МТС - Navitel - Навител Друзья 19 4
Samsung CSR plc - SiRF Atlas 19 4
ASBIS Prestigio GeoVision 17 3
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Apple iOS 8583 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
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Apple iPad 4012 2
Apple - App Store 3109 2
Samsung Electronics - Bada 188 2
HTC Peep 3 1
Acer Spinlets 3 1
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
Яндекс.Навигатор 121 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
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Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 21
Беларусь - Белоруссия 6289 11
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Казахстан - Республика 6048 7
Европа 24964 4
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
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Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
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Норвегия - Королевство 1858 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Испания - Королевство 3840 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Нидерланды 3746 1
Эстония - Эстонская Республика 764 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Румыния 753 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
POI - points of interest 173 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 8
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 127 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
CNews - Soft.CNews 31 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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