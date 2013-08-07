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Индексная книга (каталог) CNews*
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МТС Navitel Навител Погода

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2013 Вышел «Навител Навигатор» 7.5 для BlackBerry 1
10.06.2013 Вышел «Навител Навигатор» для Windows Phone 8 1
07.06.2013 Soft.CNews. В автопробег с надежным ПО 1
06.05.2013 Вышла новая версия «Навител Навигатор» для Windows Phone 7.5 1
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
12.09.2011 Mio Technology показала в России новые автомобильные навигаторы Mio Cruiser и видеорегистраторы MiVue 1
01.04.2011 Mio расширила линейку GPS-приемников 1
16.02.2011 «Навител Навигатор» стал доступен для Samsung Bada 1
18.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1057 для Android-смартфонов 1
11.08.2010 Вышло обновление «Навител Навигатор» 3.5.0.1017 для Windows Mobile 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 10
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
MiTAC - Mio Technology 89 2
Google - Waze - Waze Mobile - FreeMap Israel 18 1
Sygic 12 1
Samsung Electronics 11065 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Garmin - Гармин 233 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Google LLC 12690 1
Softkey - Софткей 215 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 2
Application store - магазин приложений 1463 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 1
Freemium - Бизнес-модель "базовая функциональность доступна бесплатно, остальное-за деньги" 70 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 10
МТС - Navitel - Навител События 9 5
Microsoft Windows 16882 5
Google Android 15244 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 4
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
МТС - Navitel - Навител Друзья 19 3
МТС - Navitel - Навител SMS 2 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Навигационные системы - Автоспутник 35 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Apple iOS 8583 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Яндекс.Навигатор 121 1
BlackBerry Z 30 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 127 1
Samsung Electronics - Bada 188 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Microsoft Windows Phone Store - Microsoft Windows Phone Marketplace 91 1
BlackBerry App World 58 1
Casio G-Shock 18 1
BlackBerry Q10 - QWERTY-моноблок 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 7
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Украина 7928 3
Казахстан - Республика 6048 2
Европа 24964 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Ближний Восток 3154 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Коста-Рика - Республика 98 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
Белиз 72 1
Америка Центральная 88 1
Никарагуа - Республика 60 1
Панама - Республика 110 1
Гватемала - Республика 60 1
Гондурас - Республика 40 1
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 1
POI - points of interest 173 7
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
CNews - Soft.CNews 31 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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