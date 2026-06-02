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Индексная книга (каталог) CNews*
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Гондурас Республика

Гондурас - Республика

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Т2 расширит географию VoLTE-роуминга до 48 стран в 2026 году 1
04.09.2024 «МегаФон»: Вьетнам, Гайана и Фарерские острова: москвичи меняют отпускные маршруты 1
24.09.2018 России повезло в рейтинге открытости данных 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
10.04.2018 Взлет России в мировых ИТ-рейтингах сменился застоем и падением. Цифры 1
27.09.2016 «Ростелеком» пересадит московских чиновников на «Мойофис» 1
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
24.12.2014 Английских овец превратят в точки доступа Wi-Fi 1
24.07.2013 GPRS-роуминг от «Билайн» снова расширяется 1
12.04.2013 Navitel выпустил новые карты Латинской Америки, Средней Азии и Азербайджана 1
03.12.2012 Navitel выпустил навигационные карты Латинской Америки 1
09.10.2009 "Две сорванные башни" в продаже 1
02.10.2009 Yota обставила богатейшего человека мира 2
29.09.2009 "Две сорванные башни" в печати 1
28.09.2009 "Умный" дом: жизнь в ногу со временем 1
28.05.2009 У побережья Гондураса произошло землетрясение силой 7,1 балла по шкале Рихтера 1
04.12.2008 «МегаФон» организовал роуминг с Гондурасом 1
07.06.2008 Cотовые телефоны: основные критерии выбора 1
21.05.2008 Ericsson развернет GSM/EDGE-сеть для Digicel в Гондурасе 2
13.11.2007 Шоколаду более 3 тыс. лет 1
25.09.2007 Новая ГЭС превратит форум ООН в "зеленое" заседание 1
05.09.2007 Ураган "Феликс" потерял силу 1
15.12.2006 Америка будет искать ядерные бомбы в товарных грузах 1
15.12.2006 Америка будет искать ядерные бомбы в товарных грузах 1
15.12.2006 "Братва и Кольцо" в продаже 1
14.12.2006 "Братва и Кольцо": Видео 1
06.12.2006 "Братва и Кольцо" в печати 1
20.11.2006 "Братва и Кольцо": Персонажи 1
27.10.2006 Парниковый эффект и использование дровяных печей: исследование 1
27.10.2006 Парниковый эффект и использование дровяных печей: исследование 1
24.11.2003 ITU представил рейтинг стран по уровню цифровизации и связи 1
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество 1
15.05.2003 Трансгенные культуры спасут человечество 1
14.05.2002 Telefonica намерена инвестировать в мексиканские телекоммуникации $2,5 млрд. 1
07.03.2001 Motorola расстается с сотовыми операторами 1
07.03.2001 Motorola продает свою долю в сотовых компаниях по всему миру 1
11.10.2000 Telefonica приобретет акции компаний мобильной связи у Motorola в Мексике и четырех других странах 1
06.10.2000 Telefonica Moviles намерена приобрести мощности беспроводной связи Motorola в пяти странах 1
22.09.2000 Telmex открыла первую подводную кабельную сеть, соединяющую Северную, Центральную и Южную Америку 1
06.09.1999 Fortune публикует список 40 самых богатых людей, из тех, кому еще нет 40 1

Публикаций - 40, упоминаний - 42

Гондурас и организации, системы, технологии, персоны:

9400 6
Gaijin Entertainment 89 6
Telefonica - Telefónica, S.A. 579 5
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 4
МТС Эльф 20 4
Lenovo Motorola 3555 3
Motorola Inc 1155 2
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 263 2
МегаФон 10500 2
Microsoft Corporation 25634 2
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 242 2
America Movil 55 2
RealNetworks Products and Services 355 1
Стартелеком 13 1
Telcor 1 1
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 1
America Movil - Claro 14 1
Uztelecom - Buzton 39 1
Ubiquam 45 1
Ростелеком 10764 1
Ростех - Автоматика Концерн 1805 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3272 1
Amazon Inc - Amazon.com 3230 1
X Corp - Twitter 2928 1
Dell Technologies - Dell Computer 2189 1
Новые облачные технологии (НОТ) 480 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 590 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9405 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3079 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1569 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1113 1
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 219 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 1
Hacking Team 16 1
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 1
Галерея искусств Зураба Церетели 11 4
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Биохиммаш - Биопланета - Институт Прикладной биохимии и машиностроения 5 2
Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel - Ренессанс Москва Монарх Центр 35 2
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8629 1
eBay Inc 1636 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 2
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5372 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 303 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3551 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5415 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1202 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 4
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
World Wide Web Foundation 6 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29445 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22582 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9236 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 4
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2614 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18137 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10672 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15688 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11974 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 586 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26000 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13334 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 2
Умные платформы 1954 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17711 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9733 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9176 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1886 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1883 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4222 1
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 550 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 832 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1081 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2026 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 286 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3614 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 1
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 195 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 249 1
QVGA - Quarter VGA - Quarter Video Graphics Array - разрешение мониторов 320×240 425 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1138 1
Cameraphone - Камерофон 469 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 235 1
Реестр добросовестных экспортеров 211 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 1
Nokia Nseries 538 1
Nokia Prism 13 1
1С:Коллекция игрушек 33 1
МТС - Navitel - Навител Пробки 28 1
МТС - Navitel - Навител Погода 11 1
МТС - Navitel - Навител События 9 1
МТС - Navitel - Навител SMS 2 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
Google YouTube - Видеохостинг 2971 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 1
Linux OS 11326 1
Новые облачные технологии - МойОфис 942 1
Nokia Symbian OS 1407 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1941 1
Microsoft Outlook 1494 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1820 1
Космодром Байконур 1072 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 96 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 149 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 LTE (4G) - Tele2 Maxi LTE - Tele2 VoLTE 25 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5209 1
Сумкин Фёдор 11 6
Пучков Дмитрий 70 4
Шалманов Сергей 202 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Никифоров Николай 1137 2
Федченко Алексей 3 1
Федосеева Ольга 2 1
Blum Scott - Блум Скот 5 1
Castillo Orlando - Кастиллио Орландо 1 1
Waitt Ted - Вэйтт Тэд 11 1
Котляренко Денис 4 1
Omidyar Pierre - Омидьяр Пьер 9 1
Лычавко Александр 1 1
Slim Carlos - Слим Карлос 28 1
Moncada Enriquez - Монкада Энрике 1 1
Alierta Cesar - Алиерта Сезар 6 1
Alierta Cesar - Альерта Сесар 2 1
Свердлов Денис 201 1
Пак Олег 112 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 176 1
Ермолаев Артем 379 1
Калугин Сергей 169 1
Чеглаков Андрей 61 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Маркин Алексей 4 1
Басов Алексей 117 1
Анкилов Константин 118 1
Nicholas Henry - Николас Генри 6 1
Yang Jerry - Янг Джерри 96 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54202 17
Россия - РФ - Российская федерация 163308 13
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1421 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18836 10
Бразилия - Федеративная Республика 2493 9
Аргентина - Аргентинская Республика 610 9
Египет - Арабская Республика 1073 8
Колумбия - Республика 545 8
Никарагуа - Республика 59 8
Европа 24864 7
Испания - Королевство 3812 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13712 6
Южная Корея - Республика 6990 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1098 6
Россия - ПФО - Мордовия Республика 648 6
Панама - Республика 110 6
Гватемала - Республика 60 6
Сальвадор - Республика Эль-Сальвадор 48 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47033 5
Индия - Bharat 5810 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 5
Америка Южная 883 5
Канада 5040 5
Израиль 2827 5
Германия - Федеративная Республика 13089 5
Франция - Французская Республика 8095 5
Америка Латинская 1926 5
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 722 5
ЮАР - Южно-Африканская Республика 593 5
Литва - Литовская Республика 669 5
Коста-Рика - Республика 98 5
Уругвай - Восточная Республика 92 5
Америка Центральная 79 5
Доминикана - Доминиканская Республика 74 5
Земля - планета Солнечной системы 10810 4
Беларусь - Белоруссия 6215 4
Польша - Республика 2024 4
Сингапур - Республика 1933 4
Америка - Американский регион 2201 4
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2049 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56663 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33074 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17892 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4442 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21183 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26827 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10742 4
Английский язык 6976 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52663 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8658 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7303 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1638 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3800 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1691 2
Здравоохранение - Биотехнология - CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия - ГМО - Генетически модифицированный организм 107 2
Энергетика - Energy - Energetically 5728 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 391 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 886 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 532 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2008 2
Ботаника - Растения - Plantae 1145 2
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 579 2
Стихийные бедствия - Засуха - Drought 33 2
Федеральный закон 7-ФЗ - Об охране окружающей среды 2 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5597 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10082 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4537 2
POI - points of interest 173 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1703 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15729 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8110 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2715 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 435 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5490 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2079 1
Сон - Somnus 468 1
Зоология - наука о животных 2841 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3040 1
Total Telecom 613 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 3
EurekAlert 291 2
Bloomberg 1598 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 2
SiliconValley.com - SV.com 239 1
Faulkner Information Services 100 1
Forbes - Форбс 970 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1284 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 1
AP - Associated Press 2007 1
Fortune 209 1
Daily Mail 58 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 2
WEF Global Competitiveness Report 4 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 29 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
World Wide Web Foundation - Open Data Barometer 1 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 77 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 2
Lancaster University - Ланкастерский университет - Университет Ланкастера 9 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 997 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 184 3
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 1
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