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Ecclesia Catholica Католическая церковь Римско-католическая церковь Римская (Папкская) курия Curia Romana Святой (Папский) Престол
СОБЫТИЯ
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|12.04.2010
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Предложено европленение пап
s, британский активист Ричард Доукинс (Richard Dawkins) выступил с предложением арестовать текущего Папу Римского Бенедикта XVI во время его предстоящего визита в Соединённое Королевство, намеч
|25.01.2010
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Папа Римский призвал священников заводить блоги
нтернет-ресурсы. Бенедикт XVI заявил об этом в субботу, 23 января, в ходе своего послания по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций католической церкви. По его словам, священники должны
|19.01.2009
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Папа Римский - новая звезда YouTube
мир. Даже Ватикан следует за модой. Не так давно появилось приложение-молитвенник для iPhone, а священнослужители одобрили распространение Библии через Интернет и портативные устройства. Теперь же у Папы Римского Бенедикта XVI появится свой собственный YouTube-канал. ТВ и Радио Ватикана будет работать над проектом вместе с Google. На канале будут размещаться речи Папы, а также новости о по
|01.02.2008
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Папа Римский осудил клонирование человека
эмбриональных человеческих стволовых клеток и исследования в области искусственного оплодотворения. Папа Римский назвал их "нарушением человеческого достоинства". В то же время Папа сказал, что
|12.05.2005
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Volkswagen Папы Римского ушел с eBay за $244 тыс.
Подержанный Volkswagen Golf недавно избранного Папы Римского Бенедикта XVI был продан на интернет-аукционе eBay за $244 тыс. (€189 тыс.). По
|13.04.2005
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Спамеры эксплуатируют смерть Папы Римского
Эксперты Sophos зафиксировали спамерскую кампанию в интернете, в которой используется в корыстных целях общемировое внимание к смерти Папы Римского. Спамеры рассылают электронные письма, в которых пользователям предлагается получить бесплатную коллекцию книг Иоанна Павла II, щелкнув предложенную ссылку. После этого пользовате
|04.04.2005
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О смерти Папы возвестили SMS и e-mail
например, в прошлом году Ватикан рассылал по подписке SMS-сообщения с текстом ежедневного послания Папы Римского. Такой способ обращения к пастве, скорее, привлекает верующих молодого возраста
|23.01.2002
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Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать"
приводить людей к мысли о том, что факты превыше ценностей. "Предлагая безграничные знания, интернет не учит ценностям, но когда игнорируются ценности, то умаляется сама наша человечность", - заявил Иоанн Павел II. Вопрос необходимости регламентации жизни Сети вызывает ожесточенные споры с тех самых пор, как интернет стал глобальным явлением. Энтузиасты и защитники свободы слова всеми сила
|23.01.2002
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Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать"
и приводить людей к мысли о том, что факты превыше ценностей. "Предлагая безграничные знания, интернет не учит ценностям, но когда игнорируются ценности, то умаляется сама наша человечность" - заявил Иоанн Павел II. Вопрос необходимости регламентации жизни Сети вызывает ожесточенные споры с тех самых пор, как интернет стал глобальным явлением. Энтузиасты и защитники свободы слова всеми сила
|07.09.2001
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Аудиенцию Папы Римского можно купить на аукционе
ставлено 200 лотов с "наиболее желанными предметами и впечатлениями", которые можно будет купить. Среди незабываемых встреч со звездами, приключений и путешествий, выставленных на продажу - аудиенция Папы Римского или чай с экс-президентом Горбачевым. Можно купить книгу, подписанную Нельсоном Манделу, поиграть в поло на слонах в Непале, изучить поведение дельфином на Багамах и даже погастро
|11.07.2001
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Интернет должны контролировать Билл Гейтс и Папа Римский?
же выделены имена тех, кого пользователи хотели бы видеть в комиссии, занимающейся вышеперечисленными проблемами. Большинство опрошенных считают, что в нее должны входить Билл Гейтс, Опра Винфри и... Папа Римский.
|05.06.2001
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Папа Римский запретил исповедовать через интернет
В понедельник официальный представитель Ватикана заявил представителям итальянской прессы, что Римская Католическая Церковь запретит исповеди через интернет. Совет по Связям с Общественностью в ближайшее время выпустит соответствующий документ. "Интернет служит прекрасным инструментов дл
|27.03.2001
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В интернете можно купить благословение Папы Римского
В интернете теперь можно купить благословение Папы Римского. Во всяком случае, это обещает сайт San Michele Arcangelo. Благословение будет напечатано на бумаге, оно может касаться различных событий: свадьбы, рождения ребенка и т.д. К благо
|19.04.2000
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Римско-католическая церковь обвинила шотландского продавца доменов Domain Hypermarket в кощунстве
ия выставила на продажу доменное имя "www.ThePopesFuneral.com". В переводе это звучит как "Похороны Папы Римского". Представители церкви сказали, что компания собирается нажиться на смерти П
Ecclesia Catholica и организации, системы, технологии, персоны:
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