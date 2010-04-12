Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол

Предложено европленение пап s, британский активист Ричард Доукинс (Richard Dawkins) выступил с предложением арестовать текущего Папу Римского Бенедикта XVI во время его предстоящего визита в Соединённое Королевство, намеч

Папа Римский призвал священников заводить блоги нтернет-ресурсы. Бенедикт XVI заявил об этом в субботу, 23 января, в ходе своего послания по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций католической церкви. По его словам, священники должны

Папа Римский - новая звезда YouTube мир. Даже Ватикан следует за модой. Не так давно появилось приложение-молитвенник для iPhone, а священнослужители одобрили распространение Библии через Интернет и портативные устройства. Теперь же у Папы Римского Бенедикта XVI появится свой собственный YouTube-канал. ТВ и Радио Ватикана будет работать над проектом вместе с Google. На канале будут размещаться речи Папы, а также новости о по

Папа Римский осудил клонирование человека эмбриональных человеческих стволовых клеток и исследования в области искусственного оплодотворения. Папа Римский назвал их "нарушением человеческого достоинства". В то же время Папа сказал, что

Volkswagen Папы Римского ушел с eBay за $244 тыс. Подержанный Volkswagen Golf недавно избранного Папы Римского Бенедикта XVI был продан на интернет-аукционе eBay за $244 тыс. (€189 тыс.). По

Спамеры эксплуатируют смерть Папы Римского Эксперты Sophos зафиксировали спамерскую кампанию в интернете, в которой используется в корыстных целях общемировое внимание к смерти Папы Римского. Спамеры рассылают электронные письма, в которых пользователям предлагается получить бесплатную коллекцию книг Иоанна Павла II, щелкнув предложенную ссылку. После этого пользовате

О смерти Папы возвестили SMS и e-mail например, в прошлом году Ватикан рассылал по подписке SMS-сообщения с текстом ежедневного послания Папы Римского. Такой способ обращения к пастве, скорее, привлекает верующих молодого возраста

Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать" приводить людей к мысли о том, что факты превыше ценностей. "Предлагая безграничные знания, интернет не учит ценностям, но когда игнорируются ценности, то умаляется сама наша человечность", - заявил Иоанн Павел II. Вопрос необходимости регламентации жизни Сети вызывает ожесточенные споры с тех самых пор, как интернет стал глобальным явлением. Энтузиасты и защитники свободы слова всеми сила

Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать" и приводить людей к мысли о том, что факты превыше ценностей. "Предлагая безграничные знания, интернет не учит ценностям, но когда игнорируются ценности, то умаляется сама наша человечность" - заявил Иоанн Павел II. Вопрос необходимости регламентации жизни Сети вызывает ожесточенные споры с тех самых пор, как интернет стал глобальным явлением. Энтузиасты и защитники свободы слова всеми сила

Аудиенцию Папы Римского можно купить на аукционе ставлено 200 лотов с "наиболее желанными предметами и впечатлениями", которые можно будет купить. Среди незабываемых встреч со звездами, приключений и путешествий, выставленных на продажу - аудиенция Папы Римского или чай с экс-президентом Горбачевым. Можно купить книгу, подписанную Нельсоном Манделу, поиграть в поло на слонах в Непале, изучить поведение дельфином на Багамах и даже погастро

Интернет должны контролировать Билл Гейтс и Папа Римский? же выделены имена тех, кого пользователи хотели бы видеть в комиссии, занимающейся вышеперечисленными проблемами. Большинство опрошенных считают, что в нее должны входить Билл Гейтс, Опра Винфри и... Папа Римский.

Папа Римский запретил исповедовать через интернет В понедельник официальный представитель Ватикана заявил представителям итальянской прессы, что Римская Католическая Церковь запретит исповеди через интернет. Совет по Связям с Общественностью в ближайшее время выпустит соответствующий документ. "Интернет служит прекрасным инструментов дл

В интернете можно купить благословение Папы Римского В интернете теперь можно купить благословение Папы Римского. Во всяком случае, это обещает сайт San Michele Arcangelo. Благословение будет напечатано на бумаге, оно может касаться различных событий: свадьбы, рождения ребенка и т.д. К благо