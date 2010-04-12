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Ecclesia Catholica Католическая церковь Римско-католическая церковь Римская (Папкская) курия Curia Romana Святой (Папский) Престол

Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол

СОБЫТИЯ

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12.04.2010 Предложено европленение пап

s, британский активист Ричард Доукинс (Richard Dawkins) выступил с предложением арестовать текущего Папу Римского Бенедикта XVI во время его предстоящего визита в Соединённое Королевство, намеч
25.01.2010 Папа Римский призвал священников заводить блоги

нтернет-ресурсы. Бенедикт XVI заявил об этом в субботу, 23 января, в ходе своего послания по случаю Всемирного дня социальных коммуникаций католической церкви. По его словам, священники должны

19.01.2009 Папа Римский - новая звезда YouTube

мир. Даже Ватикан следует за модой. Не так давно появилось приложение-молитвенник для iPhone, а священнослужители одобрили распространение Библии через Интернет и портативные устройства. Теперь же у Папы Римского Бенедикта XVI появится свой собственный YouTube-канал. ТВ и Радио Ватикана будет работать над проектом вместе с Google. На канале будут размещаться речи Папы, а также новости о по
01.02.2008 Папа Римский осудил клонирование человека

эмбриональных человеческих стволовых клеток и исследования в области искусственного оплодотворения. Папа Римский назвал их "нарушением человеческого достоинства". В то же время Папа сказал, что
12.05.2005 Volkswagen Папы Римского ушел с eBay за $244 тыс.

Подержанный Volkswagen Golf недавно избранного Папы Римского Бенедикта XVI был продан на интернет-аукционе eBay за $244 тыс. (€189 тыс.). По
13.04.2005 Спамеры эксплуатируют смерть Папы Римского

Эксперты Sophos зафиксировали спамерскую кампанию в интернете, в которой используется в корыстных целях общемировое внимание к смерти Папы Римского. Спамеры рассылают электронные письма, в которых пользователям предлагается получить бесплатную коллекцию книг Иоанна Павла II, щелкнув предложенную ссылку. После этого пользовате
04.04.2005 О смерти Папы возвестили SMS и e-mail

например, в прошлом году Ватикан рассылал по подписке SMS-сообщения с текстом ежедневного послания Папы Римского. Такой способ обращения к пастве, скорее, привлекает верующих молодого возраста
23.01.2002 Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать"

приводить людей к мысли о том, что факты превыше ценностей. "Предлагая безграничные знания, интернет не учит ценностям, но когда игнорируются ценности, то умаляется сама наша человечность", - заявил Иоанн Павел II. Вопрос необходимости регламентации жизни Сети вызывает ожесточенные споры с тех самых пор, как интернет стал глобальным явлением. Энтузиасты и защитники свободы слова всеми сила
23.01.2002 Иоанн Павел II: "Интернет - это чудо, но его нужно регламентировать"

и приводить людей к мысли о том, что факты превыше ценностей. "Предлагая безграничные знания, интернет не учит ценностям, но когда игнорируются ценности, то умаляется сама наша человечность" - заявил Иоанн Павел II. Вопрос необходимости регламентации жизни Сети вызывает ожесточенные споры с тех самых пор, как интернет стал глобальным явлением. Энтузиасты и защитники свободы слова всеми сила
07.09.2001 Аудиенцию Папы Римского можно купить на аукционе

ставлено 200 лотов с "наиболее желанными предметами и впечатлениями", которые можно будет купить. Среди незабываемых встреч со звездами, приключений и путешествий, выставленных на продажу - аудиенция Папы Римского или чай с экс-президентом Горбачевым. Можно купить книгу, подписанную Нельсоном Манделу, поиграть в поло на слонах в Непале, изучить поведение дельфином на Багамах и даже погастро
11.07.2001 Интернет должны контролировать Билл Гейтс и Папа Римский?

же выделены имена тех, кого пользователи хотели бы видеть в комиссии, занимающейся вышеперечисленными проблемами. Большинство опрошенных считают, что в нее должны входить Билл Гейтс, Опра Винфри и... Папа Римский.
05.06.2001 Папа Римский запретил исповедовать через интернет

В понедельник официальный представитель Ватикана заявил представителям итальянской прессы, что Римская Католическая Церковь запретит исповеди через интернет. Совет по Связям с Общественностью в ближайшее время выпустит соответствующий документ. "Интернет служит прекрасным инструментов дл
27.03.2001 В интернете можно купить благословение Папы Римского

В интернете теперь можно купить благословение Папы Римского. Во всяком случае, это обещает сайт San Michele Arcangelo. Благословение будет напечатано на бумаге, оно может касаться различных событий: свадьбы, рождения ребенка и т.д. К благо
19.04.2000 Римско-католическая церковь обвинила шотландского продавца доменов Domain Hypermarket в кощунстве

ия выставила на продажу доменное имя "www.ThePopesFuneral.com". В переводе это звучит как "Похороны Папы Римского". Представители церкви сказали, что компания собирается нажиться на смерти П

Публикаций - 93, упоминаний - 112

Ecclesia Catholica и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13161 6
Microsoft Corporation 25778 5
IBM - International Business Machines Corp 9701 5
Google LLC 12693 4
Samsung Electronics 11068 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5660 3
Oracle Corporation 7074 3
Yahoo! 3726 3
OpenAI 546 3
AOL Inc - America Online 1883 3
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Huawei 4677 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
Intel Corporation 12812 2
9596 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Nvidia Corp 4006 2
Paradox Interactive 136 2
Акроним 1 1
CyberSource - PaylinX 24 1
Anthropic 163 1
Capterra 4 1
Параллельные технологии 9 1
X Corp - xAI - X.AI Corp 39 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1830 1
МегаФон 10750 1
SAP SE 5604 1
Dell EMC 5181 1
Amazon Inc - Amazon.com 3279 1
Yandex - Яндекс 9225 1
Meta Platforms - Facebook 4622 1
LG Electronics 3735 1
HP Inc. 5883 1
AMD - Advanced Micro Devices 4644 1
Toshiba Corporation 2980 1
Acer Group - Acer Inc 2779 1
ESET - ESET Software 1161 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
Philips 2099 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 239 6
Англиканство - Англиканская церковь 9 3
eBay Inc 1640 3
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2431 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Независимая филиппинская церковь - Iglesia Filipina Independiente - Аглипаянцы - Филиппинская католическая церковь - Католическая церковь на Филиппинах 2 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Коптская православная церковь Александрии - Египетская православная церковь 2 1
БДТ им. Товстоногова - Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова 2 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Сафмар ПФГ - Корпорация А.Н.Д. 2 1
ZONE 51 - Зона 51 Креативное агентство 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8857 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Microsoft - LinkedIn 700 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 128 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1912 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
British Airways - British Midland International 127 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
L’Oreal 58 1
Приволжский - Санитарно-курортный комплекс - Федеральное государственное бюджетное учреждение 1 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 1
Bertelsmann 195 1
Rakuten Shopping - Buy.com 81 1
Резонанс НПП 407 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3440 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1688 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
Федеральное правительство Германии - Министерство внутренних дел Германии - Полиция Германии 35 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3584 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3904 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6545 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3692 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4952 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
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Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 140 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
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Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
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Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 9 1
Lombardi Federico - Ломбарди Федерико 1 1
Пассер Иван 1 1
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Fall Jonathan - Фолл Джонатан 6 1
Елецких Леонид 1 1
Migliano Simon - Мильяно Симон 1 1
Cage Nicolas - Кейдж Николас 6 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 7
Германия - Федеративная Республика 13222 7
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Италия - Рим 208 3
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 3
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 2
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Япония 13808 2
Беларусь - Белоруссия 6293 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Ирландия - Республика 1052 2
Индия - Bharat 5871 2
Израиль 2857 2
Ближний Восток 3154 2
Религия 152 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33776 15
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