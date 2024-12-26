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Все категории 166197
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KU Leuven Katholieke Universiteit Leuven Лёвенский католический университет



26.12.2024 Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски 1
30.03.2020 Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы? 1
12.03.2020 В процессорах Intel нашлась опасная дыра. Ее устранение замедляет чипы в 19 раз 1
14.09.2018 Как взломать «умные» ключи Tesla и угнать ее за пару секунд. Видео 1
15.08.2018 «Чипокалипсис» продолжается: В процессорах Intel нашлись еще 3 опасных «дыры» 1
16.10.2017 Найдена фундаментальная дыра в сетях Wi-Fi всего мира 1
26.05.2016 Ирина Лихова назначена директором по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона» 1
05.12.2007 Разработана эффективная система стеганографии через чат 1
14.08.2007 Статуя Адриана: провинциальный культ императора 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

KU Leuven и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12197 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1393 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 1
Huawei Technologies 399 1
Bitdefender 156 1
Ubiquiti - Ubiquiti Networks - UniFi - AmpliFi - EdgeMax - UISP - airMAX - airFiber - GigaBeam - UFiber 24 1
U.S. CISA - US-CERT - US Computer Emergency Response Team 28 1
МегаФон 8805 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 86 3
Tesla Motors 396 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
Unilever - Юнилевер Русь 151 1
Unsplash 763 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 199 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 3
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 73 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2537 2
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 113 1
Clone - Клонирование 493 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 369 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2216 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 845 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 1
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 242 1
KRACK - Key Reinstallation Attacks - атаки с переустановкой ключа 6 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4861 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 532 1
Кибербезопасность - CERT - Computer Emergency Response Team - Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации 285 1
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
LVI - Load Value Injection - инъекция заданной нагрузкой - уязвимость 3 1
ZombieLoad 7 1
Foreshadow - уязвимость 2 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 1392 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
KRM - Karma - токены криптовалюты - децентрализованная платформа P2P-кредитования 17 1
Tesla Model S 72 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 148 1
Fallout 142 1
Tesla Model 3 44 1
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 138 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Галушкин Олег 182 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 1
Кирьянский Владимир 3 1
Waldspurger Carl - Вальдшпургер Карл 3 1
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 6 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Schäge Sven - Шраг Свен 1 1
Saxena Nitesh - Саксена Нитеш 1 1
Филатова Ольга 5 1
Солдатенков Сергей 161 1
Лихова Ирина 6 1
Massey Phillip - Мэсси Филипп 1 1
Бельгия - Королевство 1040 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
Великобритания - Бирмингем 95 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Австрия - Австрийская Республика 1309 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Италия - Рим 206 1
Земля - Южное полушарие 155 1
Чили - Республика 469 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Турция - Сагалассос 2 1
Ближний Восток - Месопотамия 20 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 2
Чипокалипсис - Chipocalypse 34 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 414 1
Информатика - computer science - informatique 1054 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3708 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Химия - Оксиды - окисел - окись - oxides - бинарное соединение химического элемента с кислородом 145 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Alcoholic beverages - Alcohol 325 1
Ars Technica 419 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 82 1
Data61 3 2
DistriNet 1 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Ruhr-Universität Bochum - Рурский университет в Бохуме 30 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
WPI - Worcester Polytechnic Institute - Вустерский политехнический институт 5 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 10 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 259 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 85 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
Black Hat - Конференция 78 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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