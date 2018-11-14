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Солдатенков Сергей
СОБЫТИЯ
|14.11.2018
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Топ-менеджер «Мегафона» с семилетним стажем сменил досрочно уволившегося гендиректора
внутренними корпоративными процедурами. Это произошло в связи с тем, что предшественник Вермишяна — Сергей Солдатенков — принял решение покинуть компанию, хотя срок его контракта истекал только
|26.10.2017
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«Мегафон» собрался поменять руководство
на» готовятся перемены, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Глава компании Сергей Солдатенков может уйти в отставку, его место может занять Влад Вольфсон, который сейча
|08.06.2012
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Сергей Солдатенков избран председателем совета директоров «МегаФона»
ность председателя совета директоров компании. Ранее должность председателя занимал Аймо Элохольма. Сергей Солдатенков родился 16 июля 1963 г. в Ленинграде. В 1986 г. окончил Ленинградский инст
|24.04.2012
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Революция в «Мегафоне»: впереди тяжелые времена
Менее чем за неделю «Мегафон» пережил два важных события. Со своего поста ушел Сергей Солдатенков, возглавлявший компанию с 2003 г. Его место занял Иван Таврин, выступавший
|20.04.2012
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В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора
«МегаФона» перейдет в министерство связи после формирования в мае нового состава правительства. Сам Солдатенков уверял, что не собирается работать на госслужбе, однако его досрочный уход может
|06.10.2011
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«Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту
Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков вместе с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты приняли участие в закла
|11.03.2011
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Юрий Солдатенков назначен директором Орловского филиала «ЦентрТелекома»
Юрий Солдатенков назначен заместителем генерального директора - директором Орловского филиала «ЦентрТелекома». Юрий Солдатенков родился 23 июля 1972 г. В 1998 г. окончил Московский институт к
|24.11.2009
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«Мегафон» завел «песочницу» за 500 млн руб.
Северо-Западного Телекома». «Мегафон» выкупил под него этаж площадью 700 м2. Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков оценил инвестиции в проект в 200 млн руб. плюс «дополнительные отношения с
|20.06.2008
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«Мегафон» хочет стать интернет-провайдером
бязательных. Размер инвестиций на развитие сегмента 3G в текущем году составят $250 млн., рассказал Сергей Солдатенков, что предусматривает монтаж 1 тыс. базовых станций. В 2009 г. количество р
|19.06.2008
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«МегаФон» заинтересован в покупке СМАРТС
кого оператора связи СМАРТС, сообщил журналистам в Санкт-Петербурге генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков. "СМАРТС - это предмет о покупке, нам он интересен. Если будет аукцион, то
|24.10.2007
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В России началось 3G
2 тыс. руб. и «Экспресс-1000» — 1000 Мб трафика за 1,5 тыс. руб. Генеральный директор ОАО «Мегафон» Сергей Солдатенков отметил, что цена услуг на сотовую связь в России среднем в 4 раза меньше,
|30.06.2006
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Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова
Генеральным директором «Мегафона» на следующие три года вновь избран Сергей Солдатенков. Такое решение приняли акционеры на общем собрании 29 июня 2006 г., сообщил РБК источник, близкий к компании. Акционеры также решили не выплачивать дивиденды по итогам 2005 г
|09.09.2004
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Сергей Солдатенков: "Необходимости в запуске 3G в России нет"
акую точку зрения сегодня на пресс-конференции в Москве высказал генеральный директор ОАО "МегаФон" Сергей Солдатенков, сообщает РБК. По его словам, "МегаФон" анализирует потребности абонентов
|27.03.2003
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"Мегафон" меняет начальство
и - ОАО "Петербургская телефонная сеть"), крупнейшей телефонной компании северной столицы. До этого Сергей Солдатенков работал в сотовом бизнесе, возглавляя компанию "Дельта Телеком". Стоит ска
Солдатенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Усманов Алишер 311 19
|Брюквин Юрий 300 13
|Таврин Иван 120 13
|Ткачук Лариса 53 9
|Вермишян Геворк 67 9
|Ермаков Валерий 140 8
|Стрешинский Иван 38 8
|Парфенов Игорь 52 7
|Кусков Денис 221 6
|Возианов Дмитрий 17 6
|Гетманец Георгий 9 6
|Стрешинский Владимир 8 5
|Малис Олег 86 5
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 5
|Курданов Андрей 16 5
|Лихова Ирина 6 5
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 5
|Стрелкина Любовь 10 4
|Кочетков Владислав 248 4
|Волков Александр 27 4
|Крылов Андрей 28 4
|Чермашенцев Евгений 20 4
|Малышев Денис 13 4
|Островский Эдуард 10 4
|Рейман Леонид 1065 4
|Малис Александр 158 4
|Серебряникова Анна 77 4
|Вольфсон Влад 59 4
|Слизень Виталий 244 3
|Савельев Виталий 55 3
|Григорьев Александр 23 3
|Величко Валерий 16 3
|Кононов Дмитрий 11 3
|Комаров Петр 4 3
|Изосимов Александр 192 3
|Тютин Алексей 15 3
|Ничипоренко Алексей 30 3
|Горяинова Анна 8 3
|Николаенко Олег 13 3
|Еремкин Андрей 17 3
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