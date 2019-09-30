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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солдатенков Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 113, упоминаний - 202
Солдатенков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Таврин Иван 83 8
|Вермишян Геворк 61 6
|Малис Олег 55 5
|Малис Александр 111 4
|Осеевский Михаил 221 3
|Добродеев Борис 83 3
|Стрешинский Иван 33 3
|Усманов Алишер 241 3
|Крылов Андрей 14 2
|Сергеев Дмитрий 52 2
|Гришин Дмитрий 148 2
|Меднов Сергей 115 2
|Вольфсон Влад 55 2
|Ваксман Алан 5 2
|Серебрянникова Анна 5 2
|Стрелкина Любовь 8 2
|Чермашенцев Евгений 4 2
|Ткачук Лариса 44 2
|Комаров Петр 2 1
|Малиновский Алексей 19 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Миллер Алексей 13 1
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
|Быстрых Евгений 2 1
|Румянцев Сергей 19 1
|Солтаденков Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Evans Michael - Эванс Майкл 3 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Башмаков Александр 10 1
|Барнунин Александр 1 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Горбатько Александр 90 1
|Лацанич Василь 92 1
|Собянин Сергей 211 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Галактионова Инесса 44 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Талдыкина Наталья 24 1
|Fortune Global 500 160 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761906, в очереди разбора - 665595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761906, в очереди разбора - 665595.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru