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Солдатенков Сергей

СОБЫТИЯ


14.11.2018 Топ-менеджер «Мегафона» с семилетним стажем сменил досрочно уволившегося гендиректора

внутренними корпоративными процедурами. Это произошло в связи с тем, что предшественник Вермишяна — Сергей Солдатенков — принял решение покинуть компанию, хотя срок его контракта истекал только
26.10.2017 «Мегафон» собрался поменять руководство

на» готовятся перемены, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Глава компании Сергей Солдатенков может уйти в отставку, его место может занять Влад Вольфсон, который сейча
08.06.2012 Сергей Солдатенков избран председателем совета директоров «МегаФона»

ность председателя совета директоров компании. Ранее должность председателя занимал Аймо Элохольма. Сергей Солдатенков родился 16 июля 1963 г. в Ленинграде. В 1986 г. окончил Ленинградский инст
24.04.2012 Революция в «Мегафоне»: впереди тяжелые времена

Менее чем за неделю «Мегафон» пережил два важных события. Со своего поста ушел Сергей Солдатенков, возглавлявший компанию с 2003 г. Его место занял Иван Таврин, выступавший
20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора

«МегаФона» перейдет в министерство связи после формирования в мае нового состава правительства. Сам Солдатенков уверял, что не собирается работать на госслужбе, однако его досрочный уход может

06.10.2011 «Мегафон» построит памятник грузино-осетинскому конфликту

Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков вместе с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты приняли участие в закла
11.03.2011 Юрий Солдатенков назначен директором Орловского филиала «ЦентрТелекома»

Юрий Солдатенков назначен заместителем генерального директора - директором Орловского филиала «ЦентрТелекома». Юрий Солдатенков родился 23 июля 1972 г. В 1998 г. окончил Московский институт к
24.11.2009 «Мегафон» завел «песочницу» за 500 млн руб.

Северо-Западного Телекома». «Мегафон» выкупил под него этаж площадью 700 м2. Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков оценил инвестиции в проект в 200 млн руб. плюс «дополнительные отношения с
20.06.2008 «Мегафон» хочет стать интернет-провайдером

бязательных. Размер инвестиций на развитие сегмента 3G в текущем году составят $250 млн., рассказал Сергей Солдатенков, что предусматривает монтаж 1 тыс. базовых станций. В 2009 г. количество р
19.06.2008 «МегаФон» заинтересован в покупке СМАРТС

кого оператора связи СМАРТС, сообщил журналистам в Санкт-Петербурге генеральный директор "МегаФона" Сергей Солдатенков. "СМАРТС - это предмет о покупке, нам он интересен. Если будет аукцион, то
24.10.2007 В России началось 3G

2 тыс. руб. и «Экспресс-1000» — 1000 Мб трафика за 1,5 тыс. руб. Генеральный директор ОАО «Мегафон» Сергей Солдатенков отметил, что цена услуг на сотовую связь в России среднем в 4 раза меньше,
30.06.2006 Акционеры "Мегафона" переизбрали гендиректором Сергея Солдатенкова

Генеральным директором «Мегафона» на следующие три года вновь избран Сергей Солдатенков. Такое решение приняли акционеры на общем собрании 29 июня 2006 г., сообщил РБК источник, близкий к компании. Акционеры также решили не выплачивать дивиденды по итогам 2005 г
09.09.2004 Сергей Солдатенков: "Необходимости в запуске 3G в России нет"

акую точку зрения сегодня на пресс-конференции в Москве высказал генеральный директор ОАО "МегаФон" Сергей Солдатенков, сообщает РБК. По его словам, "МегаФон" анализирует потребности абонентов

27.03.2003 "Мегафон" меняет начальство

и - ОАО "Петербургская телефонная сеть"), крупнейшей телефонной компании северной столицы. До этого Сергей Солдатенков работал в сотовом бизнесе, возглавляя компанию "Дельта Телеком". Стоит ска

Публикаций - 162, упоминаний - 239

Солдатенков Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 157
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 41
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 32
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 22
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 18
Ростелеком 10948 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 12
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 12
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 11
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 9
Питерская группа связистов 441 8
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 8
Huawei 4677 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 7
МегаФон - Мобиком 230 7
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 6
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
МегаФон Таджикистан - ТТ Мобайл - МЛТ - TT Mobile - Мобильные линии Таджикистана 60 5
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 5
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 5
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 354 5
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 4
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 77 4
Остелеком 19 3
МегаФон Интернешнл - Megafon International 8 3
Alibaba Group 473 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
МФ технологии - МФТ 37 3
МегаФон Ритейл 85 3
Евросеть 1421 11
Альфа-Групп 745 9
Связной ГК 1401 8
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
First National Holdings 40 4
ПромСвязьКапитал 85 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 4
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 3
Альфа-Эко 55 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 15 3
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 2
Garsdale Services 39 2
Телефорум 93 2
Региональная медиагруппа 3 2
USM Advisors 10 2
МБГ Импэкс - Импэкс-Групп 2 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
Альфа-Банк 1979 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 2
Pandao 24 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Верный - торговая сеть 326 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 1
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Международная академия связи - МАС 46 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
FreeMove 5 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 47
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 47
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 19
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 5
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 4
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Risk Management - Риск-менеджмент 1013 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Microsoft Windows 2000 8678 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 144 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 1
SAP Fiori 45 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
МегаФон Банк 6 1
Alibaba Tmail 10 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 4 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
МегаФон Рекрутики 4 1
МегаФон Таргет 12 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Huawei DBS - Распределенная базовая станция 5 1
Schneider Electric Uniflair 20 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
МегаФон ЕЦУС - Единый центр управления сетью - Центр управления и мониторинга сети 16 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 18 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 1
МегаФон GSM 8 1
МегаФон Модем - МегаФон Роутер 28 1
Digia Retail Analytics 9 1
Yota WiMAX-сеть 24 1
HeadHunter - Talantix 52 1
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 1
Nokia NetAct 16 1
Sage Group - SalesLogix 29 1
Vodafone 360 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Усманов Алишер 311 19
Брюквин Юрий 300 13
Таврин Иван 120 13
Ткачук Лариса 53 9
Вермишян Геворк 67 9
Ермаков Валерий 140 8
Стрешинский Иван 38 8
Парфенов Игорь 52 7
Кусков Денис 221 6
Возианов Дмитрий 17 6
Гетманец Георгий 9 6
Стрешинский Владимир 8 5
Малис Олег 86 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 5
Курданов Андрей 16 5
Лихова Ирина 6 5
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 5
Стрелкина Любовь 10 4
Кочетков Владислав 248 4
Волков Александр 27 4
Крылов Андрей 28 4
Чермашенцев Евгений 20 4
Малышев Денис 13 4
Островский Эдуард 10 4
Рейман Леонид 1065 4
Малис Александр 158 4
Серебряникова Анна 77 4
Вольфсон Влад 59 4
Слизень Виталий 244 3
Савельев Виталий 55 3
Григорьев Александр 23 3
Величко Валерий 16 3
Кононов Дмитрий 11 3
Комаров Петр 4 3
Изосимов Александр 192 3
Тютин Алексей 15 3
Ничипоренко Алексей 30 3
Горяинова Анна 8 3
Николаенко Олег 13 3
Еремкин Андрей 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 38
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 9
Европа 24964 9
Таджикистан - Республика 953 8
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 3
СССР - Ленинград 112 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Швеция - Королевство 3782 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
США - Нью-Йорк 3180 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Турция - Турецкая республика 2620 3
Иран - Исламская Республика Иран 1155 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 3
Южная Осетия - Государство Алания 119 3
Россия - СЗФО - Псковская область 697 3
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 3
Абхазия - Республика 196 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 2
Иран - Тегеран 161 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 39
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 28
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 13
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 10
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 10
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 10
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 9
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 8
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 7
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Аренда 2687 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Ведомости 1466 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Forbes - Форбс 1002 1
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РИА Новости 1033 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
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Рустелеком ТК 305 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Рустеком 3 1
Fortune Global 500 295 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 51 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 14 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
ТГТУ - Тамбовский государственный технический университет - ТИХМ - Тамбовский институт химического машиностроения 13 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 4
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
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