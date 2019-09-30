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Солдатенков Сергей


30.09.2019 Гендиректор «Билайна» призвал операторов закрывать салоны связи 1
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» 3
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 1
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика 1
14.11.2018 Топ-менеджер «Мегафона» с семилетним стажем сменил досрочно уволившегося гендиректора 4
22.10.2018 Усманов отказался от контроля над Mail.ru 1
22.10.2018 Mail.Ru Group объявила об изменениях в совете директоров 1
11.10.2018 У «Мегафона» новый гендиректор. Предыдущий уволился досрочно 13
11.09.2018 РФПИ, Alibaba Group, МегаФон и Mail.Ru Group создадут совместное предприятие 1
07.09.2018 «Мегафон» потратил 76 миллиардов на выкуп своих акций 1
30.07.2018 Пилотная зона сети 5G запустится в Москве в 2019 году 1
21.06.2018 «Мегафон» объявил о росте консолидированной выручки телеком-сегмента на 2,6% по итогам первого квартала 2018 года 3
09.06.2018 «Мегафон» объявил о завершении сделки по созданию «МФ Технологии» 1
24.05.2018 «Газпром» и «Мегафон» расширяют сотрудничество в сфере связи 1
28.04.2018 Слияние розничных сетей «Связного» и Евросети» завершится в мае 1
15.03.2018 Из-за «закона Яровой» «Мегафон» увеличит капитальные затраты на 20 миллиардов. Дивидендов не будет 6
26.02.2018 «Мегафон» и Veon завершили сделку по разделению бизнеса «Евросети» 1
28.11.2017 «Мегафон» и «Ростелеком» договорились о совместном развитии сети 5G 1
26.10.2017 «Мегафон» собрался поменять руководство 8
12.07.2017 «Евросеть» поделили надвое: Компанию забрал «Мегафон», а половину магазинов «Билайн» 1
02.06.2017 Минкомсвязи, операторы и производители оборудования обсудили перспективы развития сетей 5G 1
01.06.2017 «Мегафон» и Huawei установили рекорд скорости мобильного интернет-соединения 1
23.05.2017 Пострадавшим от катастрофической аварии абонентам «Мегафон» подарит минуты, трафик или кино 2
22.05.2017 Yota выплатит пострадавшим от сбоя абонентам 20 миллионов 1
03.04.2017 Второй по величине акционер «Мегафона» попал в плен в Таджикистане 1
16.03.2017 Через месяц «Евросеть» развалится надвое 1
03.02.2017 «Мегафон» поставит телеком-инфраструктуру для Кубка конфедераций FIFA 2017 и ЧМ FIFA 2018 1
24.11.2016 Глава Vimpelcom заменил гендиректора «Мегафона» в списке самых дорогих топ-менеджров России 1
09.11.2016 Падение прибыли в «Мегафоне» объяснили конкурентной борьбой 4
14.10.2016 Новый глава «Мегафона» избавился от людей прежнего директора 3
23.08.2016 С картой «Мегафона» мобильный счет станет банковским 1
22.06.2016 В руководство «Мегафона» пришел ветеран «Билайна» 1
17.06.2016 SAP СНГ и «Мегафон» подписали меморандум о первом внедрении системы S4/HANA в российской компании 1
16.06.2016 «Мегафон» готов установить 300 000 систем мониторинга и сбора телеметрии на подстанции «Россети» до 2020 г. 2
16.06.2016 «Мегафон» продемонстрировал скорость мобильного интернета более 1 Гбит/с 1
26.05.2016 Ирина Лихова назначена директором по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона» 1
27.04.2016 «Мегафон» сделал шаг в прошлое: Компанию возглавил прежний гендиректор 4
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 2
07.09.2015 «Ростелеком» сманил бывшего второго человека «Мегафона» 1
08.06.2012 Сергей Солдатенков избран председателем совета директоров «МегаФона» 2

Публикаций - 113, упоминаний - 202

Солдатенков Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
Синтерра - Synterra 565 12
VK - Mail.ru Group 2483 7
Питерская группа связистов 114 6
Ростелеком Связьинвест 696 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
МФ технологии - МФТ 17 3
АФК Система ПАО 994 3
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 309 3
Alibaba Group 298 3
Lefbord Investment Limited 6 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
МегаФон ПетерСтар 145 2
Skillaz - Новые Эйчар-Технологии 23 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 2
Continuum Innovation 39 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
SAP Consulting 28 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Huawei 2730 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 86 1
VK Mobile 4 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Orange France Télécom 98 1
Parallels Holdings 470 1
Центел - Центральный телеграф 163 1
Transas - Транзас ГК 55 1
Stafory - Стафори 14 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 12 1
Старт2ком 5 1
Укртелеком 127 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
SAP CIS - САП СНГ 753 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
SAP SE 3212 1
Евросеть 885 7
Газпромбанк - ГПБ 692 6
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 5
Связной ГК 878 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
AliExpress 275 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Garsdale Services 36 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Pandao 21 2
AliExpress Russia - AER 16 2
DTSRetail Ltd 3 1
USM Финансовые Инвестиции 1 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
SLV 7 1
MICL - MegaFon Investments (Cyprus) Limited 17 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
AliExpress Tmall 52 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 24 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Альфа-Банк 1123 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Газпром ПАО 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
eBay Inc 529 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Правительство РФ 2203 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
3G - Стандарт мобильной связи 3731 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - Shared services center 67 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Безопасный город 347 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 9 1
Speedtest by Ookla 32 1
МегаФон Единый центр управления сетью 3 1
МегаФон Цифровой подбор линейного персонала 4 1
МегаФон.Таргет 5 1
МегаФон Рекрутики 3 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
Alibaba Tmail 6 1
МегаФон Банк 6 1
SAP Fiori 40 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Stafory - робот Вера 24 1
Superjob 172 1
Сбербанк Работа.ру - Rabota.ru 30 1
Таврин Иван 83 8
Вермишян Геворк 61 6
Малис Олег 55 5
Малис Александр 111 4
Осеевский Михаил 221 3
Добродеев Борис 83 3
Стрешинский Иван 33 3
Усманов Алишер 241 3
Крылов Андрей 14 2
Сергеев Дмитрий 52 2
Гришин Дмитрий 148 2
Меднов Сергей 115 2
Вольфсон Влад 55 2
Ваксман Алан 5 2
Серебрянникова Анна 5 2
Стрелкина Любовь 8 2
Чермашенцев Евгений 4 2
Ткачук Лариса 44 2
Комаров Петр 2 1
Малиновский Алексей 19 1
Зарицкий Владимир 7 1
Миллер Алексей 13 1
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 1
Быстрых Евгений 2 1
Румянцев Сергей 19 1
Солтаденков Сергей 1 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Evans Michael - Эванс Майкл 3 1
Румянцева Ольга 45 1
Башмаков Александр 10 1
Барнунин Александр 1 1
Никифоров Николай 1126 1
Горбатько Александр 90 1
Лацанич Василь 92 1
Собянин Сергей 211 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Галактионова Инесса 44 1
Серебряникова Анна 47 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Талдыкина Наталья 24 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
Россия - ПФО - Казань 1515 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ПФО - Самара 1288 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 2
Европа 3752 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Россия - Симферополь 115 1
СССР - Ленинград 69 1
США - Бостон 98 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Италия - Милан 45 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Германия - Федеративная Республика 3633 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 1
Восточная Европа 1678 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Япония 2780 1
Казахстан - Республика 2629 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Южная Корея - Сеул 129 1
Россия - Псковская область 301 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Новгородская область 287 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Испания - Барселона 536 1
Турция - Турецкая республика 952 1
Канада 1301 1
Индия - Республика 2169 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 237 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Антитеррор 62 1
ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 26 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Fortune Global 500 160 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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