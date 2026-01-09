Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188473
ИКТ 14587
Организации 11299
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26531
Персоны 81507
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 877

Медиа-Телеком МЕДИА1 Выбери Радио радиохолдинг

Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


09.01.2026 «Медиалогия» сменила владельца и ушла от ВТБ 1
14.08.2024 Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов 1
13.12.2023 США ввели санкции против совладельца HeadHunter и владельца «Авито» 1
19.10.2023 Медиахолдинг «Медиа1» модернизировал ИТ-инфраструктуру с помощью решения от «Киберпротекта» 2
26.01.2023 Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн 1
11.04.2022 Экс-глава «Мегафона» вложит $450 млн вместо России в Африку и Ближний Восток 1
16.02.2022 Американский фонд стал совладельцем двух компаний экс-главы «Мегафона» 1
24.08.2021 Компания экс-главы «Мегафона» без пяти минут поглощена разработчиком игр 1
14.11.2018 Российские радиостанции создадут интернет-плеер, чтобы их лучше слушали 1
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter 1
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 1
09.08.2012 Евгений Чермашенцев назначен директором по работе с бизнес-рынком «МегаФона» 1
20.04.2012 В преддверии больших перемен «МегаФон» сменил гендиректора 1
19.01.2012 Иван Таврин назначен первым заместителем гендиректора «Мегафона» 1
25.08.2009 «Выбери Радио» автоматизировала управленческий учет на базе «1С:Предприятия 8» 3

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Медиа-Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9961 10
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 5
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 4
Новые башни ГК 16 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 3
Новые башни ГК - Русские башни ГК 37 3
Новые башни ГК - ПБК - Первая башенная компания 25 3
Kismet Acquisition Three - Kismet-III 10 3
Kismet Acquisition Two - Kismet-II 11 3
VK - Mail.ru Group 3536 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4555 2
Interaction Systems 1 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура 7 1
Юна Инжиниринг 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 1
9040 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
1С-Рарус 939 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Playrix Holding 32 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Питерская группа связистов 437 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 1
Медиа-Телеком 8 1
Ростелеком 10358 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 34 10
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 6
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 5
Kismet Sponsor 17 3
Региональная медиагруппа 3 3
Glazer Capital 6 2
Polar Asset Management 7 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 681 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 188 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 588 2
Альфа-Групп 731 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 52 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 35 2
VPE Capital 11 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1337 2
Naspers 83 2
Rosecliff Acquisition Corp - Rosecliff Ventures 3 1
QCP Capital Partners - Quadro IH DMCC 2 1
Gett 86 1
Евросеть 1417 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Everix Investments 14 1
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 38 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
Highworld Investments 6 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 120 1
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 51 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5276 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 10
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73501 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6711 2
Data monetization - Монетизация данных 1836 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 458 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1168 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 201 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4928 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9380 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3712 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1400 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34043 1
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 587 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6273 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 1
Google Android 14741 2
Apple iOS 8278 2
Киберпротект - Кибер Бэкап 155 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Playrix - Hero Wars 14 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 655 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 989 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5192 1
Таврин Иван 119 10
Усманов Алишер 305 6
Солдатенков Сергей 161 3
Лисица Валерий 2 1
Гугнин Владимир 1 1
Елкин Дмитрий 6 1
Докучаев Сергей 1 1
Glazer Paul - Глейзер Пол 1 1
Залевский Андрей 1 1
Комарова Мария 3 1
Рейман Леонид 1059 1
Дуров Павел 312 1
Жаров Александр 179 1
Вольфсон Влад 59 1
Солодухин Константин 119 1
Навальный Алексей 62 1
Полесицкий Александр 1 1
Фадеев Андрей 30 1
Крюков Дмитрий 38 1
Бухман Дмитрий 18 1
Анисимов Юрий 3 1
Костин Юрий 1 1
Чермашенцев Евгений 18 1
Герцовский Борис 21 1
Никифорец Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157542 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 6
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1152 3
Кипр - Республика 579 3
Великобритания - Виргинские Острова 241 3
Казахстан - Республика 5814 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45885 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18676 2
Великобритания - Острова Кайман - Каймановы острова 60 2
Украина 7802 2
Европа 24654 2
Канада 4988 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5353 2
Израиль 2785 1
Израиль - Тель-Авив 113 1
США - Нью-Йорк 3153 1
США - Делавэр 172 1
Африка - Африканский регион 3574 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Ближний Восток 3039 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13570 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18280 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1317 1
Сингапур - Республика 1909 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Таджикистан - Республика 914 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 438 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2541 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 74 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3287 1
Израиль - Хайфа 56 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2074 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Фондовая биржа - IPO - SPAC - Special Purpose Acquisition Company 53 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 2
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 1
Финансовый сектор - Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 433 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1253 1
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 416 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3725 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6262 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5883 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26007 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 9
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 4
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 4
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 2
НМГ - СТС Медиа - Перец - телеканал - Дарьял ТВ - ДТВ 6 1
Ведомости 1261 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2174 1
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 61 1
University of Haifa - Хайфский университет 7 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411866, в очереди разбора - 730413.
Создано именных указателей - 188473.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще