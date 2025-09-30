Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183821
ИКТ 14294
Организации 11098
Ведомства 1490
Ассоциации 1065
Технологии 3513
Системы 26275
Персоны 78976
География 2963
Статьи 1562
Пресса 1256
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2727
Мероприятия 873

Комарова Мария


УПОМИНАНИЯ


30.09.2025 «Корус Консалтинг» автоматизировала производство и товародвижение «Инроел» с помощью «1С:УНФ» 1
14.08.2024 Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов 1
26.06.2024 Клиенты «Донстрой» могут оформить сделку по квартире быстро и безопасно 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Комарова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Медиа-Телеком 7 1
Ростелеком 10138 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11982 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6025 1
Data monetization - Монетизация данных 1774 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9458 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1147 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16758 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4106 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13140 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 348 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55548 1
Минцифры РФ - Госключ 178 1
Google Android 14507 1
Apple iOS 8140 1
Таврин Иван 119 1
Россия - РФ - Российская федерация 153673 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3199 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1284 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 935 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50437 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5933 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5205 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6256 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2038 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5397 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25482 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5171 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще