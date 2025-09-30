Получите все материалы CNews по ключевому слову
Комарова Мария
УПОМИНАНИЯ
Комарова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Медиа-Телеком 7 1
|Ростелеком 10138 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 1
|Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 15 1
|Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
|Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
|НМГ - Национальная Медиа Группа 116 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12601 1
|Минцифры РФ - Госключ 178 1
|Google Android 14507 1
|Apple iOS 8140 1
|Таврин Иван 119 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153673 2
|Солнце - звезда Солнечной системы 5311 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1386856, в очереди разбора - 729595.
Создано именных указателей - 183821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.