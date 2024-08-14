Компания «МЕДИА1», принадлежащая Kismet Capital Group, будет продана группе инвесторов

Kismet Capital Group (KCG) заключила соглашение с группой инвесторов, включающих компанию «Медиа-телеком», о продаже частной российской группы компаний «МЕДИА1», объединяющей телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», а также региональный радиохолдинг «Выбери радио».



Компания «Медиа-телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере. Ее участниками являются «Национальная медиа группа», «Ростелеком» и группа топ-менеджмента. Это динамично развивающаяся компания, которая уже стала активным участником рынка платного телевидения и планирует наращивать свои активы в будущем.

KCG теперь сосредоточится на высокотехнологичных рынках

«Мы видим и ценим те успехи, которых добился менеджмент «МЕДИА1» в работе с аудиторией и создании качественного медиапродукта для пользователей. И как новый акционер мы заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса компании. Основной ценностью в «МЕДИА1» для нас, конечно, является текущая команда, вместе с которой мы будем работать над новыми задачами и проектами», — отметили в «Медиа-телеком».

Продажа активов «МЕДИА1» станет завершением выхода KCG из медиабизнеса в соответствии с долгосрочной стратегией группы, фокус развития которой направлен на высокотехнологичные рынки.

«С момента приобретения нашего первого телевизионного канала в Казани прошло практически 23 года. За это время «МЕДИА1» объединил более 200 региональных телеканалов и радиостанций и превратился в действительно крупного игрока развлекательных СМИ, — отмечает основатель KCG и «МЕДИА1» Иван Таврин. — "МЕДИА1" стал лично для меня и нашей команды первым крупным бизнес-проектом и началом многих историй и отношений, ставших важнейшими на всю жизнь. Я глубоко и искренне благодарен этим годам и людям, у которых мне посчастливилось учиться, всем нашим партнерам и акционерам, тем, кто был с нами на разных этапах развития компании. И главное — нашему большому и сплоченному коллективу, кто создавал и управляет "МЕДИА1"».

Однако время не стоит на месте, многие индустрии консолидируются, и медиа – это один из примеров. Во всем мире медиахолдинги укрупняются, это дает возможность дополнительного создания и монетизации контента в борьбе за зрителя и слушателя. Поэтому я убежден, что в современной реальности самым правильным решением было бы передать компанию в новые руки и что новые владельцы «МЕДИА1» принесут больше возможностей для всех его активов и интересную работу для коллектива наших компаний».

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Компания «Медиа-телеком» занимается дистрибуцией телеканалов и контента, является игроком на рынке спортивных медиа прав, производит приложения для iOS и Android и развивает стартапы в медиасфере.

«МЕДИА1» — группа компаний, объединяющая телеканалы «МУЗ-ТВ», «Ю», «Солнце», а также региональный радиохолдинг «Выбери радио». Общий охват аудитории составляет более 100 млн. человек в месяц. Ключевым приоритетом «МЕДИА1» является развитие активов в традиционной и цифровой средах с акцентом на высокую экономическую эффективность. Генеральный директор «МЕДИА1» Мария Комарова.

Kismet Capital Group — российский инвестиционный холдинг, основанный в 2016 году и специализирующийся на инвестициях в ТМТ (технологическом, медиа и телекоммуникационном) и потребительском секторах, а также имеющий̆ обширный̆ опыт проведения IPO на международных торговых площадках.