«Корус Консалтинг» автоматизировала производство и товародвижение «Инроел» с помощью «1С:УНФ»

Эксперты ГК «Корус Консалтинг» за два месяца внедрили «1С:Управление нашей фирмой» в компании «Инроел». ИТ-система расширила возможности для управления ресурсами предприятия: повысила эффективность учета товародвижения и оперативного контроля производственных процессов. В результате проекта «Инроел» получила фундамент для развития и масштабирования.

Производство «Инроел» охватывает полный цикл металлообработки: от создания образцов до выпуска серийной продукции. У компании есть собственный станочный парк в Санкт-Петербурге. В условиях активного роста стало очевидно, что ручной учет больше не отвечает бизнес-требованиям. Компании была нужна современная ИТ-платформа, чтобы видеть полную картину движения материалов и изделий в процессе производства, исключить потерю данных между узлами и оперативно контролировать выполнение заказов.

В качестве центральной учетной системы «Инроел» выбрала «1С:Управление нашей фирмой», которая позволит сохранить гибкость и прозрачность процессов при динамичном развитии бизнеса. В первую очередь было решено провести внедрение ИТ-системы в важнейшем для компании экспериментальном цехе. Для реализации проекта «Инроел» пригласила «Корус Консалтинг» — ИТ-партнера с экспертизой в цифровизации производственных предприятий.

Проект охватил функциональные блоки по закупке сырья, передаче материалов в переработку, производству и продаже готовой продукции. Производство «Инроел» включает несколько стадий: каждый узел цепочки обрабатывает металлоизделие, а затем передает заготовку следующему звену в качестве входного материала. Чтобы отразить эту специфику в ИТ-решении, «Корус Консалтинг» выполнила ряд доработок «1С:УНФ» — автоматизировал передачу изделий между узлами и учет производственного брака.

Теперь с помощью «1С:УНФ» менеджмент получает достоверную отчетность о наличии сырья, движении заготовок, а также статусе выполнения заказов. Автоматизация процессов позволила существенно повысить эффективность контроля выполнения операций и сократить трудозатраты сотрудников.

Последовательность изготовления продукции отличается в каждом цехе компании. В будущем архитектура ИТ-системы позволит «Инроел» масштабировать решение на другие подразделения: без ограничений настроить новые маршруты производства и расширить функциональность.

«На базе "1С:УНФ" эксперты "Корус Консалтинг" разработали простой в использовании инструмент управления, адаптированный под специфику нашего производства. Проект помог структурировать процессы компании — пользователи отмечают, что выполнять ежедневные задачи стало значительно удобнее. На внедрение ушло около 600 человеко-часов, половина из которых — на разработку отраслевой функциональности. Техническую поддержку ИТ-решения также обеспечивает "Корус Консалтинг", кроме того, сейчас мы начали совместную работу над развитием "1С:Бухгалтерия"», — сказал Даниил Покровский, заместитель генерального директора по производству «Инроел».

«"1С:УНФ" отлично подходит производственным, сервисным и торговым компаниям, которые активно развиваются. В проекте с "Инроел" мы объединили этапы обследования и моделирования бизнес-процессов, что позволило значительно сократить сроки и бюджет внедрения. Благодаря высокой вовлеченности бизнес-пользователей нам удалось построить максимально удобные процессы и заранее протестировать ИТ-решение на реальных данных. В результате компания получила надежную опору для будущего роста», — отметила Мария Комарова, руководитель направления развития ИТ-систем департамента «1С» ГК «Корус Консалтинг».