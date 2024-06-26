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Клиенты «Донстрой» могут оформить сделку по квартире быстро и безопасно

Клиенты компании «Донстрой» могут совершить сделку по покупке недвижимости быстро, просто и безопасно, находясь в любой точке России. Это стало возможным благодаря использованию приложения «Госключ», которое позволяет совершать сделки с недвижимостью без посещения офиса и личных встреч продавцов и покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Донстрой».

«Госключ» — мобильное приложение, созданное при поддержке Минцифры России. Оно позволяет подписывать официальные документы удалённо в онлайн-формате. Основные пользователи «Госключа» на рынке недвижимостибанки и застройщики.

Для совершения сделки и выпуска УКЭП клиенту не нужно распечатывать и отправлять в Удостоверяющий центр никаких документов, вся процедура выпуска электронной подписи с помощью приложения «Госключ» занимает 10 мин. Технологией могут воспользоваться клиенты, приобретающие недвижимость, в том числе и с помощью ипотечного кредита. Онлайн-сервис позволяет застройщику, клиенту и банку подписывать все документы по сделке в едином личном кабинете застройщика и подтвердить их электронной подписью.

За два года на электронной платформе «Метр квадратный» было совершено более 25 тыс. операций с использованием УКЭП «Госключ». Треть из них приходится на «Донстрой». Девелопер, одним из первых присоединился к сервису, и на сегодняшний день является абсолютным лидером среди застройщиков по подписанию сделок с использованием этого инструмента.

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«Мы предоставляем широкий спектр возможностей оплаты и «Госключ» — один из самых удобных. Покупатель может выпустить УКЭП в любое удобное для него время, что позволяет нам выйти на сделку в короткие сроки. Кроме того, это расширяет географию продаж, поскольку подписание документов можно произвести, находясь в любой точке на территории России. А поскольку это разработка Минцифры России, возникает и третье преимущество — надежность технологии», — сказала руководитель отдела документального обеспечения «Донстрой» Мария Комарова.

Сервис «дистанционного подписания» с использованием УКЭП «Госключ» позволяет существенно упростить сложный документооборот по сделке с недвижимостью и дает возможность как застройщикам, так и их клиентам существенно сэкономить время.

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