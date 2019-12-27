Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Парфенов Игорь


27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 2
14.06.2019 Гендиректором российской Nokia стал солидный ветеран «Мегафона» и «Билайна» 2
14.06.2019 Nokia объявила о назначении нового генерального директора компании в России 7
09.08.2017 Nokia сманила экс-топ-менеджера «Мегафона» и «Билайна» 1
07.09.2015 «Ростелеком» сманил бывшего второго человека «Мегафона» 1
17.01.2014 В «Билайне» назначен вице-президент по развитию сетей и ИТ 1
04.09.2013 «Билайн» подтвердил смену гендиректора 1
03.09.2013 «Альфа-групп» меняет главу «Билайна» 1
01.02.2013 «ВымпелКом» увеличит спутниковую емкость на Дальнем Востоке 1
10.09.2012 Техдиректор «Мегафона» ушел в «Билайн» 5
10.09.2012 Технический директор «МегаФона» перешел в «ВымпелКом» 6
24.04.2012 Революция в «Мегафоне»: впереди тяжелые времена 1
16.02.2012 «МегаФон» существенно ускорит мобильный интернет в Московском регионе 1
20.05.2011 «МегаФон», МТС и «Вымпелком» совместно построят ВОЛС от Красноярска до Хабаровска 1
18.04.2011 «МегаФон» выбрал решения Juniper Networks для маршрутизации и обеспечения безопасности инфраструктуры мобильной сети 1
14.02.2011 Пропускная способность магистральной сети «МегаФона» достигла 220 Гбит/с 1
31.01.2011 В «Мегафоне» крупные кадровые перестановки 3
31.01.2011 «МегаФон» создает подразделение по управлению межотраслевыми проектами 1
19.11.2010 Объем инвестиций «Мегафона» в столичную сеть 3G в 2009-2010 гг. составил 7 млрд руб. 1
11.11.2010 Московский «МегаФон» запустил технологию HD-Voice для улучшения качества передачи голоса 1
05.08.2010 «МегаФон»: пожары и аномальная жара не повлияли на работу мобильной сети в Московском регионе 1
29.07.2010 МТС запустила коммерческую сеть LTE 1
28.07.2010 Количество базовых станций 3G «Мегафона» в Московском регионе достигло 1 тыс. 1
02.06.2010 Акционеры «МегаФона» переизбрали совет директоров 1
23.12.2009 «Мегафон» не решился купить «Синтерру» 1
23.11.2009 «МегаФон» разместит 700 базовых станций 3G в Московском регионе до конца года 1
09.11.2009 В столичном филиале «МегаФона» назначен руководитель Службы по работе с бизнес-рынком 1
22.09.2009 «МегаФон» развивает GSM и готовится к развертыванию 3G в Москве и Московской области 1
21.09.2009 Девушек из МТС, "Билайна" и "Мегафона" переселили за МКАД 1
01.07.2009 «Соник Дуо» стал столичным филиалом «МегаФона» 1
31.03.2009 В сети «МегаФон-Москва» свыше 3000 базовых станций 1
01.11.2008 «МегаФон» обеспечил связью 100 станций московского метро 1
25.01.2008 Рекорд России: 100 SMS и 6 часов разговора в день 2
09.01.2008 «МегаФон» совершил первый международный видеозвонок по сети 3G из Сочи 1
12.01.2007 В «МегаФон-Москва» уже 5 млн жителей 1

Публикаций - 35, упоминаний - 55

Парфенов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 8
МегаФон Москва - Соник Дуо 77 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Синтерра - Synterra 573 3
Nokia Corporation 2468 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Transas - Транзас ГК 60 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Samsung Electronics 5749 1
Nokia Networks 54 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 1
Yandex - Яндекс 4106 1
SAP SE 3228 1
Citrix Systems 573 1
Acronis - Акронис 366 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
Oracle Corporation 3374 1
IBM 3575 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 845 1
Microsoft Corporation 11226 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Qiwi 783 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ESW Capital 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
Nokia N - серия 245 1
Исмаилов Рашид 47 3
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
Бадалов Андрей 23 1
Махсон Михаил 13 1
Буяджи Павел 17 1
Слободин Михаил 55 1
Таврин Иван 83 1
Калугин Сергей 162 1
Шпак Василий 39 1
Худавердян Тигран 66 1
Медведев Владислав 10 1
Хохлов Сергей 8 1
Морозова Анастасия 28 1
Татаринов Кирилл 31 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Румянцева Ольга 45 1
Ткачук Лариса 44 1
Бойко Елена 151 1
Чибис Андрей 19 1
Ершов Андрей 45 1
Ким Борис 65 1
Солодовников Денис 63 1
Парахин Михаил 8 1
Евдокимов Андрей 54 1
Тихонова Кристина 44 1
Филатов Андрей 99 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
Кисляков Евгений 83 1
Волож Аркадий 181 1
Солонин Сергей 82 1
Носков Константин 202 1
Соколов Алексей 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 2
Южная Корея - Республика 1470 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Мурманская область 299 1
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Франция - Французская Республика 2150 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
Future Workplace 4 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
Олимпийские игры - Olympic Games 303 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771345, в очереди разбора - 675027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще