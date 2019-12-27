Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Парфенов Игорь
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Публикаций - 35, упоминаний - 55
Парфенов Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТНК-ВР Холдинг 148 2
|Qiwi 783 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
|ESW Capital 5 1
|Nokia N - серия 245 1
|Исмаилов Рашид 47 3
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Бадалов Андрей 23 1
|Махсон Михаил 13 1
|Буяджи Павел 17 1
|Слободин Михаил 55 1
|Таврин Иван 83 1
|Калугин Сергей 162 1
|Шпак Василий 39 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Медведев Владислав 10 1
|Хохлов Сергей 8 1
|Морозова Анастасия 28 1
|Татаринов Кирилл 31 1
|Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
|Румянцева Ольга 45 1
|Ткачук Лариса 44 1
|Бойко Елена 151 1
|Чибис Андрей 19 1
|Ершов Андрей 45 1
|Ким Борис 65 1
|Солодовников Денис 63 1
|Парахин Михаил 8 1
|Евдокимов Андрей 54 1
|Тихонова Кристина 44 1
|Филатов Андрей 99 1
|Demetrio Russo - Руссо Деметрио 32 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Волож Аркадий 181 1
|Солонин Сергей 82 1
|Носков Константин 202 1
|Соколов Алексей 121 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 2
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771345, в очереди разбора - 675027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771345, в очереди разбора - 675027.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru