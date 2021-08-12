SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites

Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства ускорить цифровую трансформацию с помощью спутниковой связи с высокой пропускной спос

Тимур Сарсенов назначен старшим менеджером по продажам SES в России и странах СНГ Компания SES сообщила, что Тимур Сарсенов стал членом команды по продажам услуг передачи данных в Европе глобального спутникового оператора SES в должности старшего менеджера по продажам в России

SES объявила об успешном завершении слияния RR Media и SES Platform Services Представители компании SES объявили об успешном завершении слияния RR Media, провайдера глобальных цифровых медиа услуг, со своей дочерней компанией SES Platform Services. SES приобрел RR Media за $13,2

SES проводит опцион на покупку 100% O3B Networks Представители SES объявили, что 1 июля 2016 г. компания, получив все необходимые разрешения регулирующих органов, провела опцион и предложила приобрести оставшиеся акции и ценные бумаги компании O3b Networks

Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD Компания SES сообщила, что Viasat арендует емкости SES для трансляции своего пер-вого телеканала в формате Ultra HD. Телеканал выходит в конце лета под брендом Viasat Ultra HD в Швеции, Норвегии,

SES приобретает контрольный пакет акций O3b Networks Компания SES приняла решение увеличить свою долю в O3b Networks (O3b) до 50,5% и, таким образом, приобретет контрольный пакет акций компании. Сделка подлежит утвержде-нию регулирующими органами, и, как

SES Аstra начнет вещание в Ultra HD не раньше 2015 г. Один из двух крупнейший владельцев спутников в Европе люксембургская SES Аstra запустит регулярное вещание телеканалов в формате Ultra HD (4K) не раньше 2015 г., сообщает издание Digital Fernsehen. По словам представителей SES Аstra, в 2013 г. компания на

Турция будет вещать на Африку в нового спутника SES Турецкий общественный вещатель Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) выбрал новый спутник люксембургского глобального провайдера SES для размещения своего вещания на Африку. Благодаря заключенному долгосрочному контакту с SES, TRT будет использовать мощности Ка-диапазона спутника SES 5, расположенного на ор

«Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES «Немецкая волна» решила перенести свое африканское вещание с ранее использовавшегося спутника Eutelsat 5 гр. W на новый, запущенный недавно люксембургским провайдером Astra, спутник SES-5 5 гр. E. до 30 ноября 2012 г. Эти спутники отличаются полярной географической направленностью. С одной стороны, они считаются скандинавскими и прибалтийским (охватывая также и Украину, Ру

SES начала вещание в формате Ultra High Definition Television Один из двух крупнейших европейских владельцев спутниковых флотов, люксембургская компания SES начала испытания спутникового телеканала в формате телевидения сверхвысокой чёткости Ultra High Definition Television (UHDTV, Ultra HDTV). Телеканал в формате UHDTV появился на спутнике Ast

На спутнике SES-5 проведены первые тесты Первые телевизионные тесты начались с нового спутника SES-5, находящегося в позиции 5.0°E в связке с основным для Украины и региона Прибалтики и ча

SES Astra лидирует на рынке HD телевидения Европейский спутниковый оператор компания SES Astra объявила о том, что с ее спутников в настоящее время передается более 1300 телекана

Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту Спутник SES-5, принадлежащий всевропейской люксембургской спутниковой группировке SES (раннее

SES Astra начала перевод телерадиоканалов со спутника Astra 1H stra в позиции 19, 2 гр. E переводит каналы с Astra 1H на другие сателлиты. По мнению специалистов, SES Astra освобождает Astra 1H с тем, чтобы в дальнейшем переместить его на другую орбитальну

TRT заключил многолетний контракт с SES ASTRA на трансляцию TRT Turk многолетний контракт с одной из двух ведущих европейских компаний – владельцев спутникового флота – SES (SES ASTRA) на трансляцию телеканала TRT Turk для аудитории Европы. Вещание будет

Спутник SES-5 будет запущен с космодрома Байконур 19 июня 2012 г. Спутник SES-5 прибыл на российский космодром Байконур в Казахстане, где он будет готовиться к запуску

«Будучи давним партнером Европейского общества спутников (SES) и его дочерних компаний, Thales Alenia Space считает это партнерство для себя большой честью и гордится той ролью, которую играет в постоянном расширении числа компаний, входящих в SES

16 сентября откроются форум DBC и саммит SES Компания Distree Events - организатор форума DBC и саммита SES, которые состоятся в Москве с 16 по 19 сентября 2008 г., объявила ключевые темы программы мероприятий. План событий включает встречи один на один, а также различные специализированные акции

Secure Enterprise Summit: итоги организатор мероприятий Distree XXL, Digital Business Channel (DBC) и Digital Consumer Channel (DCC) с регионе EMEA, сообщил об успешном завершении первого саммита по безопасности данных предприятий SES (Secure Enterprise Summit), который стал ценным дополнением к ежегодной конференции DBC CIS, прошедшей в Москве (Россия) уже в четвертый раз. "Первый саммит SES, проведенный в Москве

16 октября откроется конференция Digital Business Channel ents, организатор Distree XXL, Digital Business Channel (DBC) и Digital Consumer Channel (DCC), в рамках подготовки к конференции Digital Business Channel (DBC), провела презентацию мероприятий DBC и SES 2007 года. В этом году традиционный IV саммит Digital Business Channel DBC, плавно переходящий в совершенно новый проект - Secure Enterprise Summit (SES), обещает собрать рекордную а

Distree Events открывает Secure Enterprise Summit Distree Events, организатор Distree XXL, Digital Business Channel (DBC) и Digital Consumer Channel (DCC), объявил об открытии нового проекта - Secure Enterprise Summit (SES), который станет дополнением к ежегодным Digital Business Channel (DBC), проводимым в Москве и Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты). SES – это целевая двухдневная конференция, да

Подписан рекордный контракт на "Протоны" vices Inc. (ILS), и г-н Ромэн Бауш, президент и исполнительный директор оператора спутниковой связи SES Global, подписали рекордный контракт на пакет пусковых услуг российской тяжелой ракеты-но

Заключен крупнейший контракт на запуски РН "Протон" тное предприятие Space Transport, ГКНПЦ им. Хруничева и РКК «Энергия», и оператор спутниковой связи SES Satellite Leasing объявили о заключении самого крупного контракта на пакет пусковых услуг

Второй тяжелый спутник для SES разработает Loral s/Loral получила контракт на разработку тяжелого телекоммуникационного спутника NSS-12 для компании SES Global, сообщает Spacemart. Спутник на базе платформы 1300 будет оснащен 40 транспондерам

С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник Worldsat 3 будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи — американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Главным координатором всех работ по

SES Global приобретет New Skies за $760 млн. Крупнейший в мире оператор спутниковой связи SES Global SA намерен приобрести американскую компанию New Skies Satellites Holdings Ltd. за

Полугодовая прибыль SES составила €437,6 млн. роцентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) крупнейшего в мире оператора спутниковой связи SES Global в 1-й половине 2005 года выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2004 года до €437,

SES Global сократил годовую прибыль Прибыль крупнейшего мирового оператора спутников SES Global по итогам 2004 года сократилась, сообщает Reuters. Прибыль до уплаты процентов, на

Alcatel инвестировал в Satlynx которые обратятся в 17,9% акций предприятия. В соответствии с соглашениями, Alcatel, по договорам с SES Global, будет расширять и распространять продукцию линии Satlynx, включив в неё платформу

Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур ка в Казахстан на космодром Байконур. Спутник был изготовлен по заказу европейского оператора связи SES ASTRA, дочерней компании SES GLOBAL. В конце ноября спутник должен быть выведен на

Lockheed построит для SES AMERICOM два спутника связи Подразделение концерна Lockheed компания Lockheed Martin Commercial Space Systems (LMCSS) объявила о строительстве для компании SES AMERICOM дополнительно двух спутников связи серии А2100 в рамках контракта, заключенного в 2000 г. Спутники связи Ku/Ka-диапазона, получившие обозначения AMC-15 и AMC-16, позволяют обеспечи

Создана Европейская ассоциация операторов спутниковой связи Star, Eutelsat S.A., Hispasat, Inmarsat Ventures PLC, New Skies Satellites NV, Nordic Satellite AB, SES GLOBAL, Telenor Broadband Services AS и Telespazio. Совет директоров новой организации бу

Societe Europeenne des Satellites приобретет GE American Communications за $5 млрд. Оператор спутниковой связи в Европе, компания Societe Europeenne des Satellites (SES), в ближайшее время объявит о заключении контракта по приобретению GE American Communications, входящей в состав группы General Electric, сообщила Financial Times. Cтоимость контракта по пр