SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites

СОБЫТИЯ

12.08.2021 Orange Business Services и SES Networks ускорят цифровую трансформацию морского судоходства

Международный сервис-провайдер Orange Business Services и провайдер спутниковых и наземных телеком-сетей SES Networks заключили соглашение, которое позволит клиентам Orange из сферы морского торгового судоходства ускорить цифровую трансформацию с помощью спутниковой связи с высокой пропускной спос
27.07.2016 Тимур Сарсенов назначен старшим менеджером по продажам SES в России и странах СНГ

Компания SES сообщила, что Тимур Сарсенов стал членом команды по продажам услуг передачи данных в Европе глобального спутникового оператора SES в должности старшего менеджера по продажам в России
07.07.2016 SES объявила об успешном завершении слияния RR Media и SES Platform Services 

Представители компании SES объявили об успешном завершении слияния RR Media, провайдера глобальных цифровых медиа услуг, со своей дочерней компанией SES Platform Services. SES приобрел RR Media за $13,2
05.07.2016 SES проводит опцион на покупку 100% O3B Networks

Представители SES объявили, что 1 июля 2016 г. компания, получив все необходимые разрешения регулирующих органов, провела опцион и предложила приобрести оставшиеся акции и ценные бумаги компании O3b Networks
13.05.2016 Viasat арендует емкости SES для трансляции своего первого телеканала в формате Ultra HD

Компания SES сообщила, что Viasat арендует емкости SES для трансляции своего пер-вого телеканала в формате Ultra HD. Телеканал выходит в конце лета под брендом Viasat Ultra HD в Швеции, Норвегии,
11.05.2016 SES приобретает контрольный пакет акций O3b Networks

Компания SES приняла решение увеличить свою долю в O3b Networks (O3b) до 50,5% и, таким образом, приобретет контрольный пакет акций компании. Сделка подлежит утвержде-нию регулирующими органами, и, как

27.02.2013 SES Аstra начнет вещание в Ultra HD не раньше 2015 г.

Один из двух крупнейший владельцев спутников в Европе люксембургская SES Аstra запустит регулярное вещание телеканалов в формате Ultra HD (4K) не раньше 2015 г., сообщает издание Digital Fernsehen. По словам представителей SES Аstra, в 2013 г. компания на
06.12.2012 Турция будет вещать на Африку в нового спутника SES

Турецкий общественный вещатель Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) выбрал новый спутник люксембургского глобального провайдера SES для размещения своего вещания на Африку. Благодаря заключенному долгосрочному контакту с SES, TRT будет использовать мощности Ка-диапазона спутника SES 5, расположенного на ор
30.10.2012 «Немецкая волна» переносит вещание со спутника Eutelsat на SES

«Немецкая волна» решила перенести свое африканское вещание с ранее использовавшегося спутника Eutelsat 5 гр. W на новый, запущенный недавно люксембургским провайдером Astra, спутник SES-5 5 гр. E. до 30 ноября 2012 г. Эти спутники отличаются полярной географической направленностью. С одной стороны, они считаются скандинавскими и прибалтийским (охватывая также и Украину, Ру
05.09.2012 SES начала вещание в формате Ultra High Definition Television

Один из двух крупнейших европейских владельцев спутниковых флотов, люксембургская компания SES начала испытания спутникового телеканала в формате телевидения сверхвысокой чёткости Ultra High Definition Television (UHDTV, Ultra HDTV). Телеканал в формате UHDTV появился на спутнике Ast
28.08.2012 На спутнике SES-5 проведены первые тесты

Первые телевизионные тесты начались с нового спутника SES-5, находящегося в позиции 5.0°E в связке с основным для Украины и региона Прибалтики и ча
26.07.2012 SES Astra лидирует на рынке HD телевидения

Европейский спутниковый оператор компания SES Astra объявила о том, что с ее спутников в настоящее время передается более 1300 телекана
11.07.2012 Спутник SES-5 успешно выведен на орбиту

Спутник SES-5, принадлежащий всевропейской люксембургской спутниковой группировке SES (раннее

13.06.2012 SES Astra начала перевод телерадиоканалов со спутника Astra 1H

stra в позиции 19, 2 гр. E переводит каналы с Astra 1H на другие сателлиты. По мнению специалистов, SES Astra освобождает Astra 1H с тем, чтобы в дальнейшем переместить его на другую орбитальну
25.05.2012 TRT заключил многолетний контракт с SES ASTRA на трансляцию TRT Turk

многолетний контракт с одной из двух ведущих европейских компаний – владельцев спутникового флота – SES (SES ASTRA) на трансляцию телеканала TRT Turk для аудитории Европы. Вещание будет

21.05.2012 Спутник SES-5 будет запущен с космодрома Байконур 19 июня 2012 г.

Спутник SES-5 прибыл на российский космодром Байконур в Казахстане, где он будет готовиться к запуску
10.12.2008 Произведён успешный запуск спутника Ciel II

оздать в Европе), отражает лидирующие позиции Thales Alenia Space в разработке инновационных решений в области спутниковых полезных нагрузок. «Будучи давним партнером Европейского общества спутников (SES) и его дочерних компаний, Thales Alenia Space считает это партнерство для себя большой честью и гордится той ролью, которую играет в постоянном расширении числа компаний, входящих в SES<
12.09.2008 16 сентября откроются форум DBC и саммит SES

Компания Distree Events - организатор форума DBC и саммита SES, которые состоятся в Москве с 16 по 19 сентября 2008 г., объявила ключевые темы программы мероприятий. План событий включает встречи один на один, а также различные специализированные акции
05.12.2007 Secure Enterprise Summit: итоги

организатор мероприятий Distree XXL, Digital Business Channel (DBC) и Digital Consumer Channel (DCC) с регионе EMEA, сообщил об успешном завершении первого саммита по безопасности данных предприятий SES (Secure Enterprise Summit), который стал ценным дополнением к ежегодной конференции DBC CIS, прошедшей в Москве (Россия) уже в четвертый раз. "Первый саммит SES, проведенный в Москве
21.09.2007 16 октября откроется конференция Digital Business Channel

ents, организатор Distree XXL, Digital Business Channel (DBC) и Digital Consumer Channel (DCC), в рамках подготовки к конференции Digital Business Channel (DBC), провела презентацию мероприятий DBC и SES 2007 года. В этом году традиционный IV саммит Digital Business Channel DBC, плавно переходящий в совершенно новый проект - Secure Enterprise Summit (SES), обещает собрать рекордную а
20.09.2007 Distree Events открывает Secure Enterprise Summit

Distree Events, организатор Distree XXL, Digital Business Channel (DBC) и Digital Consumer Channel (DCC), объявил об открытии нового проекта - Secure Enterprise Summit (SES), который станет дополнением к ежегодным Digital Business Channel (DBC), проводимым в Москве и Фуджейре (Объединенные Арабские Эмираты). SES – это целевая двухдневная конференция, да
02.07.2007 Подписан рекордный контракт на "Протоны"

vices Inc. (ILS), и г-н Ромэн Бауш, президент и исполнительный директор оператора спутниковой связи SES Global, подписали рекордный контракт на пакет пусковых услуг российской тяжелой ракеты-но
18.06.2007 Заключен крупнейший контракт на запуски РН "Протон"

тное предприятие Space Transport, ГКНПЦ им. Хруничева и РКК «Энергия», и оператор спутниковой связи SES Satellite Leasing объявили о заключении самого крупного контракта на пакет пусковых услуг
14.05.2007 Второй тяжелый спутник для SES разработает Loral

s/Loral получила контракт на разработку тяжелого телекоммуникационного спутника NSS-12 для компании SES Global, сообщает Spacemart. Спутник на базе платформы 1300 будет оснащен 40 транспондерам
29.12.2005 С Байконура запущен американский телекоммуникационный спутник Worldsat 3

будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи — американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Главным координатором всех работ по
26.12.2005 Запуск Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на 29 декабря

будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи — американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Главным координатором всех работ по
14.12.2005 SES Global приобретет New Skies за $760 млн.

Крупнейший в мире оператор спутниковой связи SES Global SA намерен приобрести американскую компанию New Skies Satellites Holdings Ltd. за 
14.12.2005 На Байконур доставлен новый комплект приборов разгонного блока "Бриз-М" для запуска спутника Worldsat 3

at 3 будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи - американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Главным координатором всех работ по
06.12.2005 Запуск спутника Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" перенесен на более поздний срок

будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи — американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Главным координатором всех работ по
24.11.2005 Запуск Worldsat 3 ракетой "Протон-М" запланирован на 6 декабря

at 3 будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи - американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Главным координатором всех работ по
12.10.2005 Запуск спутника Worldsat 3 ракетой-носителем "Протон-М" запланирован на 1 декабря

ника будет осуществлен в интересах крупнейшего поставщика спутниковой связи - американской компании SES Americom, которая входит в холдинг SES Global. Начало проведения предпусковых рабо
08.08.2005 Полугодовая прибыль SES составила €437,6 млн.

роцентов, налогов, переоценки и амортизации (EBITDA) крупнейшего в мире оператора спутниковой связи SES Global в 1-й половине 2005 года выросла на 7,4% к аналогичному периоду 2004 года до €437,
21.02.2005 SES Global сократил годовую прибыль

Прибыль крупнейшего мирового оператора спутников SES Global по итогам 2004 года сократилась, сообщает Reuters. Прибыль до уплаты процентов, на
25.06.2003 Alcatel инвестировал в Satlynx

которые обратятся в 17,9% акций предприятия. В соответствии с соглашениями, Alcatel, по договорам с SES Global, будет расширять и распространять продукцию линии Satlynx, включив в неё платформу
30.10.2002 Самый крупный в мире спутник связи отправлен с завода Alcatel Space на российский космодром Байконур

ка в Казахстан на космодром Байконур. Спутник был изготовлен по заказу европейского оператора связи SES ASTRA, дочерней компании SES GLOBAL. В конце ноября спутник должен быть выведен на
20.05.2002 Lockheed построит для SES AMERICOM два спутника связи

Подразделение концерна Lockheed компания Lockheed Martin Commercial Space Systems (LMCSS) объявила о строительстве для компании SES AMERICOM дополнительно двух спутников связи серии А2100 в рамках контракта, заключенного в 2000 г. Спутники связи Ku/Ka-диапазона, получившие обозначения AMC-15 и AMC-16, позволяют обеспечи
06.03.2002 Создана Европейская ассоциация операторов спутниковой связи

Star, Eutelsat S.A., Hispasat, Inmarsat Ventures PLC, New Skies Satellites NV, Nordic Satellite AB, SES GLOBAL, Telenor Broadband Services AS и Telespazio. Совет директоров новой организации бу
28.03.2001 Societe Europeenne des Satellites приобретет GE American Communications за $5 млрд.

Оператор спутниковой связи в Европе, компания Societe Europeenne des Satellites (SES), в ближайшее время объявит о заключении контракта по приобретению GE American Communications, входящей в состав группы General Electric, сообщила Financial Times. Cтоимость контракта по пр
14.02.2001 Societe Europeenne des Satellites намерена выйти на американский рынок спутникового вещания к 2002 г.

Компания Societe Europeenne des Satellites (SES), зарегистрированный в Люксембурге оператор общеевропейской спутниковой системы телерадиовещания ASTRA, сообщила о предстоящем в течение года выходе на американский рынок. Компания SES


