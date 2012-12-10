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Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Бриз семейство российских разгонных блоков



10.12.2012 Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным

лет до приблизительно 11 лет. При этом в «Газпром космические системы» отметили, что к работе самого спутника нет никаких претензий, но в компании сожалеют о своем выборе российской системы «Протон-М Бриз-М» в качестве средства запуска. В феврале 2009 г. «Газпром космические системы» заказал 2 спутника серии Yamal 400 французской компании Thales Alenia Space. Спутники Ямал 401 и Ямал 402 ос
02.11.2009 SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка

технологический демонстратор Proba-2. Спутники SMOS и Proba-2 принадлежат Европейскому космическому агентству ESA, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Ракета "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и космическими аппаратами SMOS и Proba-2 стартовала сегодня в 4 часа 51 минуту по московскому времени. Пуск был произведен расчетами Космических Войск космодрома Плесецк. Старт и отдел
07.07.2009 Разгонный блок "Бриз-М": десятилетие первого пуска

ств выведения с целью обеспечить их конкурентоспособность на ближайшие десятилетия. Разгонный блок "Бриз-М" обладает большой универсальностью применения и может быть легко адаптирован к ряду ро
13.03.2009 Продолжается подготовка к запуску европейского спутника связи W2A

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М. Хруничева, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником W2A. 12 марта на заправочной станции площадки 31 космодрома расчетами предприятий Роскосмоса успешно осуществлена заправка разгонного блока

01.11.2008 На Байконуре началась заправка РБ "Бриз-М" для вывода на орбиту Astra-1M

Как сообщает "Казахстан Сегодня", на Байконуре началась заправка разгонного блока (РБ) "Бриз-М", предназначенного для вывода на орбиту космического аппарата (КА) Astra-1M. 30 октября специалисты Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хрун
27.10.2008 Запуск GOCE отложен на следующий год из-за неисправности "Бриз-КМ"

щие запуск европейского космического аппарата GOCE ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк, завершили исследование обнаруженной неисправности в системе управления и навигации разгонного блока «Бриз-КМ». Неисправность обнаружили 7 сентября 2008 года при предстартовом тестировании и запланированный на 10 сентября запуск спутника GOCE был перенесен на 27 октября. Однако после завершения
03.10.2008 На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М"

М.В.Хруничева, утром 02 октября на космодром Байконур самолетом «Руслан» доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения «Протон-М»/«Бр
07.05.2008 Роскосмос продолжит использование ракет "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М"

Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", заместитель руководителя "Роскосмоса" Юрий Носенко сказал журналистам, что запуски с Байконура ракет "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" будут возобновлены. По его словам, причины аварии с разгонным блоком "Бриз-М" найдены и устранены. Запуски ракет-носителей "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" были прио
24.04.2008 Завершено расследование причин аварии разгонного блока "Бриз-М"

оводитель Роскосмоса Перминов А.Н. и командующий Космическими войсками Поповкин В.А. Комиссией был сделан вывод, что причиной преждевременного прекращения работы маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М" при выведении аппарата АМС-14 на целевую орбиту стало вскрытие трубопровода подачи генераторного газа на турбину турбонасосного агрегата при втором включении. Наиболее вероятной причино
22.02.2008 На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М"

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, 22 февраля 2008 года на космодром Байконур доставлен разгонный блок (РБ) «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения «Протон-М»/«Бриз-М» для запуска американского телекоммуникационного космического аппарата АМС-14. На аэродром

11.02.2008 "Протон-М" с РБ "Бриз-М" впервые вывела спутник на ГСО

общает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, сегодня, 11 февраля 2007 года, стартовавшая в 14 часов 34 минуты по московскому времени с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" вывела на геостационарную орбиту норвежский спутник связи THOR 2M. Особенностью данного пуска стало выведение спутника с помощью РН и РБ не на высокоэллиптическую геопереходную, но на г
20.09.2007 Обнаружено превышение ПДК гептила в районе падения разгонного блока "Бриз-М"

Обнаружено превышение предельно допустимых концентраций гептила в 4-х из 16 проб почв в районе падения разгонного блока "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", передает агентство "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. По данным пресс-службы, "19 сентября из 16 проб, взятых 18 сентября специалистами Д
28.05.2007 На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М"

Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, на космодром Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения «Протон-М»/«Бриз-М» для запуска космического аппарата DIRECTV-10. Сегодня в 8 часов 15 синут по Московскому вр
20.11.2006 На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М"

На космодром Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты-носителя «Протон-М» для запуска малазийского космического аппарата MeaSat–3, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Рано утром 18 ноя
20.11.2006 На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М"

На космодром Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты-носителя «Протон-М» для запуска малазийского космического аппарата MeaSat–3, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Рано утром 18 ноя
14.12.2005 На Байконур доставлен новый комплект приборов разгонного блока "Бриз-М" для запуска спутника Worldsat 3

Расчеты Федерального космического агентства (Роскосмос) доставили на космодром Байконур (Казахстан) новый комплект командных приборов для разгонного блока "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", запуск которого с американским телекоммуникационным спутником Worldsat 3 (АМС-23) был перенесен на конец декабря 2005 г., сообщает РБК. Технические специалис
16.08.2005 На Байконуре началась подготовка к запуску разгонного блока "Бриз-М"

На Байконуре в монтажно-испытательном корпусе 92А-50 началась подготовка к запуску разгонного блока «Бриз-М» с ракетой-носителем «Протон-М», сообщает РБК. Накануне вечером «Бриз-М» был доставлен на космодром. «Протон-М» выведет на орбиту канадский телекоммуникационный спутник Anik F1R.

30.12.2002 Произведены последние в этом году космические запуски

смических войск России (при участии специалистов ГКНПЦ им. М.В.Хруничева) по программе международного сотрудничества и плану реализации коммерческих программ. «Протон-М» был оснащен разгонным блоком «Бриз-М», с помощью которого на орбиту стало возможно выведение наиболее тяжелых КА. По сведениям с командного пункта Космических войск, ракета — носитель «Протон-М», (после доразгона с исп

Публикаций - 245, упоминаний - 256

Роскосмос замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 20
MEASAT Satellite Systems Sdn Bhd - Binariang Satellite Systems Sdn Bhd 32 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 541 14
SES Networks - SES Americom 22 12
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 96 11
SES Networks 83 10
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 115 10
SES Networks - Ciel Satellite Group 15 9
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 229 9
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 214 8
AsiaSat - Asia Satellite Telecommunications Holdings Limited 23 8
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 7
GM - Hughes - DirecTV 118 6
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 114 5
Орбита 288 4
SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 10 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 3
Ростех - Автоматика Концерн 1540 2
SITA at Airports - SITA AMS - SITA Airport Management Solution - SITA ATI - SITA Air Transport Industry 467 2
Sirius Satellite Radio 45 2
PanAmSat Holding 33 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1136 2
Telenor - Теленор 736 2
Boeing Satellite Development Center - Boeing Satellite Systems - Hughes Aircraft 27 1
DISH Network - DIgital Sky Highway 31 1
АФК Система ПАО 1762 1
Kometa - Комета 156 1
Интеллект Телеком 43 1
Эшелон НПО 118 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 367 1
Thales Group 119 1
1С-Рарус 840 1
7553 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3013 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 206 1
Globalstar - Глобалстар 179 1
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 454 139
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 34
ILS - International Launch Services 61 31
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 25
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 603 17
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 173 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6743 15
Advent International - Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 14
Lockheed Martin 751 13
Boeing 990 11
Роскосмос - Байконур ФКЦ - Федеральный космический центр 85 11
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 18 10
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 173 9
Airbus EADS SPACE Transportation 8 7
Space Transport 9 5
Газпром ПАО 1215 5
Kari - Кари - сеть магазинов 67 5
Ингосстрах СПАО 385 4
101Hotels.com 455 4
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Airbus EADS Casa 7 3
QinetiQ Group 57 2
Роскосмос - ЦЭНКИ КБТХМ - Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения 9 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 193 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 312 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6414 2
Полёт - авиакомпания 2 1
Boeing Launch Services - BLS 10 1
Роскосмос КБХА - Конструкторское бюро химавтоматики 6 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - УКВЗ - Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова 1 1
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 1
Русский Страховой Центр 9 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 624 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 20 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1096 1
Связной ГК 1356 1
Лента - Сеть розничной торговли 1880 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1765 112
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 245 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2809 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2533 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5413 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10245 4
Правительство Казахстана - МЧС РК - Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 9 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 1
NORAD - North American Aerospace Defense Command - North American Air Defense Command - Североамериканское Командование Аэрокосмической Обороны - Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (североамериканского континента) 20 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5041 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 83 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 304 1
МИК - Московский инновационный кластер 131 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ГИКЦ имени Титова - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации имени Г.С.Титова 12 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4660 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 754 1
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 1
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 353 59
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6687 48
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11228 11
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VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 349 6
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса 383 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19695 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6927 5
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3315 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8974 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3550 4
РЛС - Ka-диапазон - сантиметровые и миллиметровых длины волн для спутниковой радиосвязи и радиолокации 60 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7484 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6392 3
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 1309 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1080 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1589 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1321 3
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 108 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2559 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5742 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11555 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15070 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3098 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16434 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5326 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9626 2
Астрономия - Космос - Солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 50 2
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5542 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14064 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5190 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 815 2
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9001 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26526 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 205
Космодром Байконур 1055 178
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 116 26
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 318 25
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 215 20
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 67 13
Космическая связь - Экспресс-МД - Система спутников 33 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1507 7
ESA GOCE - Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer 27 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2580 7
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 6
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли - Eutelsat телекоммуникационные спутники 152 6
CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 193 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 5
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 5
Microsoft Windows 2000 8661 4
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 4
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 150 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 463 4
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 153 2
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 61 2
Южмаш - Зенит-3SL - советская двухступенчатая ракета-носитель среднего класса 62 2
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 172 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1254 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4833 2
Глонасс-К - ОКР Ураган-К - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 37 1
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Sea Launch - Морской старт - плавучий космодром 88 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 75 1
Thales Alenia Space - Alcatel Space Spacebus 6 1
EGNOS - European Geostationary Navigation Overlay Service - европейская геостационарная служба навигационного покрытия 43 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 218 1
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ЭкзоМарс 33 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 395 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 482 1
Boeing 601 - BSS-601 - коммерческая космическая платформа для телекоммуникационных спутников 6 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - ФЦП ГЛОНАСС - Глобальная навигационная система - Федеральная целевая программа 33 1
Поповкин Владимир 23 3
Пехтерев Сергей 50 2
Нестеров Владимир 28 2
Перминов Анатолий 130 2
Громов Олег 8 2
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Путин Владимир 2906 1
Бобренев Александр 1 1
Петренко Геннадий 1 1
Галеева Татьяна 2 1
Галушин Николай 3 1
Остапенко Олег 7 1
Золотухин Алексей 8 1
Шубский Кирилл 1 1
Носенко Юрий 7 1
Ганин Александр 3 1
Иванов Сергей 374 1
Фрадков Михаил 160 1
Духовницкий Олег 91 1
Никифоров Николай 1173 1
Щеголев Игорь 696 1
Россия - РФ - Российская федерация 131173 108
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40233 72
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50789 70
Европа 21294 60
Казахстан - Республика 5211 39
Канада 4769 31
Франция - Французская Республика 7667 25
Земля - планета Солнечной системы 10089 18
Азия - Азиатский регион 5265 18
Ближний Восток 2828 17
Япония 13088 11
Америка Северная 3130 11
Африка - Африканский регион 3361 11
Африка Северная 216 9
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15890 7
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Индия - Bharat 5224 7
Германия - Федеративная Республика 12349 6
Америка Южная 824 6
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Люксембург Великое Герцогство 419 6
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Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1750 4
Арктика - Северный полюс 165 4
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 333 4
Италия - Итальянская Республика 4255 4
США - Делавэр 168 4
Европа Центральная 266 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3467 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2435 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1677 4
Луна - спутник Земли 1453 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 455 3
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