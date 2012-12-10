Роскосмос ГКНПЦ имени М.В.Хруничева Бриз семейство российских разгонных блоков

Запуск спутника с помощью «Бриз-М» в очередной раз оказался неудачным лет до приблизительно 11 лет. При этом в «Газпром космические системы» отметили, что к работе самого спутника нет никаких претензий, но в компании сожалеют о своем выборе российской системы «Протон-М Бриз-М» в качестве средства запуска. В феврале 2009 г. «Газпром космические системы» заказал 2 спутника серии Yamal 400 французской компании Thales Alenia Space. Спутники Ямал 401 и Ямал 402 ос

SMOS и Proba-2 успешно запущены с Плесецка технологический демонстратор Proba-2. Спутники SMOS и Proba-2 принадлежат Европейскому космическому агентству ESA, сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М.В.Хруничева. Ракета "Рокот" с разгонным блоком "Бриз-КМ" и космическими аппаратами SMOS и Proba-2 стартовала сегодня в 4 часа 51 минуту по московскому времени. Пуск был произведен расчетами Космических Войск космодрома Плесецк. Старт и отдел

Разгонный блок "Бриз-М": десятилетие первого пуска ств выведения с целью обеспечить их конкурентоспособность на ближайшие десятилетия. Разгонный блок "Бриз-М" обладает большой универсальностью применения и может быть легко адаптирован к ряду ро

Продолжается подготовка к запуску европейского спутника связи W2A Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени М. Хруничева, на космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску ракеты космического назначения «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и европейским телекоммуникационным спутником W2A. 12 марта на заправочной станции площадки 31 космодрома расчетами предприятий Роскосмоса успешно осуществлена заправка разгонного блока

На Байконуре началась заправка РБ "Бриз-М" для вывода на орбиту Astra-1M Как сообщает "Казахстан Сегодня", на Байконуре началась заправка разгонного блока (РБ) "Бриз-М", предназначенного для вывода на орбиту космического аппарата (КА) Astra-1M. 30 октября специалисты Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хрун

Запуск GOCE отложен на следующий год из-за неисправности "Бриз-КМ" щие запуск европейского космического аппарата GOCE ракетой-носителем «Рокот» с космодрома Плесецк, завершили исследование обнаруженной неисправности в системе управления и навигации разгонного блока «Бриз-КМ». Неисправность обнаружили 7 сентября 2008 года при предстартовом тестировании и запланированный на 10 сентября запуск спутника GOCE был перенесен на 27 октября. Однако после завершения

На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М" М.В.Хруничева, утром 02 октября на космодром Байконур самолетом «Руслан» доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения «Протон-М»/«Бр

Роскосмос продолжит использование ракет "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", заместитель руководителя "Роскосмоса" Юрий Носенко сказал журналистам, что запуски с Байконура ракет "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" будут возобновлены. По его словам, причины аварии с разгонным блоком "Бриз-М" найдены и устранены. Запуски ракет-носителей "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" были прио

Завершено расследование причин аварии разгонного блока "Бриз-М" оводитель Роскосмоса Перминов А.Н. и командующий Космическими войсками Поповкин В.А. Комиссией был сделан вывод, что причиной преждевременного прекращения работы маршевого двигателя разгонного блока "Бриз-М" при выведении аппарата АМС-14 на целевую орбиту стало вскрытие трубопровода подачи генераторного газа на турбину турбонасосного агрегата при втором включении. Наиболее вероятной причино

На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М" Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, 22 февраля 2008 года на космодром Байконур доставлен разгонный блок (РБ) «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения «Протон-М»/«Бриз-М» для запуска американского телекоммуникационного космического аппарата АМС-14. На аэродром

"Протон-М" с РБ "Бриз-М" впервые вывела спутник на ГСО общает пресс-служба ГКНПЦ имени Хруничева, сегодня, 11 февраля 2007 года, стартовавшая в 14 часов 34 минуты по московскому времени с космодрома Байконур ракета-носитель "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" вывела на геостационарную орбиту норвежский спутник связи THOR 2M. Особенностью данного пуска стало выведение спутника с помощью РН и РБ не на высокоэллиптическую геопереходную, но на г

Обнаружено превышение ПДК гептила в районе падения разгонного блока "Бриз-М" Обнаружено превышение предельно допустимых концентраций гептила в 4-х из 16 проб почв в районе падения разгонного блока "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", передает агентство "Казахстан сегодня" со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. По данным пресс-службы, "19 сентября из 16 проб, взятых 18 сентября специалистами Д

На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М" Как сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. Хруничева, на космодром Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты космического назначения «Протон-М»/«Бриз-М» для запуска космического аппарата DIRECTV-10. Сегодня в 8 часов 15 синут по Московскому вр

На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М" На космодром Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты-носителя «Протон-М» для запуска малазийского космического аппарата MeaSat–3, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Рано утром 18 ноя

На Байконур доставлен разгонный блок "Бриз-М" На космодром Байконур доставлен разгонный блок «Бриз-М», который будет использован в составе ракеты-носителя «Протон-М» для запуска малазийского космического аппарата MeaSat–3, сообщает пресс-служба ГКНПЦ им. М.В.Хруничева. Рано утром 18 ноя

На Байконур доставлен новый комплект приборов разгонного блока "Бриз-М" для запуска спутника Worldsat 3 Расчеты Федерального космического агентства (Роскосмос) доставили на космодром Байконур (Казахстан) новый комплект командных приборов для разгонного блока "Бриз-М" ракеты-носителя "Протон-М", запуск которого с американским телекоммуникационным спутником Worldsat 3 (АМС-23) был перенесен на конец декабря 2005 г., сообщает РБК. Технические специалис

На Байконуре началась подготовка к запуску разгонного блока "Бриз-М" На Байконуре в монтажно-испытательном корпусе 92А-50 началась подготовка к запуску разгонного блока «Бриз-М» с ракетой-носителем «Протон-М», сообщает РБК. Накануне вечером «Бриз-М» был доставлен на космодром. «Протон-М» выведет на орбиту канадский телекоммуникационный спутник Anik F1R.