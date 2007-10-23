Индексная книга CNews*
Роскосмос ИСС АО Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева НПО ПМ Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва
Публикаций - 149, упоминаний - 251
Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Иванов Сергей 368 6
|Косенко Виктор 5 3
|Щеголев Игорь 689 3
|Никифоров Николай 1172 3
|Рейман Леонид 1030 2
|Поповкин Владимир 23 2
|Истомин Максим 26 2
|Измайлов Юрий 18 2
|Перминов Анатолий 130 2
|Кондрашов Александр 8 2
|Еремеев Владимир 11 2
|Путин Владимир 2696 2
|Прохоров Юрий 49 2
|Юрасов Станислав 2 1
|Мордачев Вячеслав 13 1
|Мардер Наум 114 1
|Аветисян Армен 47 1
|Данилов Евгений 20 1
|Носенко Юрий 7 1
|Митрофанов Анатолий 1 1
|Урличич Юрий 52 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Гурко Александр 136 1
|Ройтман Евгений 43 1
|Апин Михаил 10 1
|Пехтерев Сергей 45 1
|Соколова Ольга 25 1
|Минниханов Рустам 108 1
|Исанин Антон 29 1
|Циолковский Константин 40 1
|Хлопонин Александр 6 1
|500 Startups 14224 4
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 126 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.