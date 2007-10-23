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Роскосмос ИСС АО Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева НПО ПМ Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва

Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва


23.10.2007 НПО ПМ стимулирует защиту диссертаций
17.10.2007 Глонасс-конференция прошла в НПО ПМ
17.05.2007 НПО ПМ: гендиректор встретился с трудящимися
12.02.2007 Сибирский производитель спутников связи выбрал Sophos
26.10.2006 30 лет назад был запущен первый спутник серии "Экран"
26.10.2006 30 лет назад был запущен первый спутник серии "Экран"
22.09.2004 "Космической связи" поставят новые телекоммуникационные спутники

Публикаций - 149, упоминаний - 251

Роскосмос упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 25
Thales Group 115 7
Eutelsat 151 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 3
Ростех - КРЭТ ГРПЗ - Государственный Рязанский приборный завод 20 2
АТС НПП 2 2
Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 161 2
АФК Система ПАО 1688 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
Интеллект Телеком 43 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Sophos 399 1
Орбита 277 1
Кыргызтелеком - Кыргызстандагы эң ири телекоммуникациялык компания 27 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 170 1
SpaceCom - IAI Spacecom - Aircraft Industries 13 1
Romantis - Романтис - Российский оператор спутниковой связи 16 1
Уральские радиостанции 2 1
SES Networks 79 1
Системы и Технологии ГК 77 1
Транзит-Телеком 8 1
М2М телематика 231 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 1
Интеграл НПП 56 1
Arabsat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи 72 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 356 1
Transas - Транзас ГК 149 1
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 322 1
Антарес 32 1
AltegroSky - Альтегроскай - НекстТелл - NextTell 53 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 86 1
Ростелеком - Связьинвест 1703 1
Белтелеком 91 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 911 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 321 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 680 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 23
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 13
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 6
Точка 3765 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
Связной ГК 1327 3
Газпром ПАО 1144 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 3
ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 2
Алроса АК 133 2
Maxar Technologies - SSL - Space Systems Loral 42 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 2
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 2
Ингосстрах СПАО 329 2
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 344 2
AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 46 1
Лесные дали - пансионат 19 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 61 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 1
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 38 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
МКБ - Московский кредитный банк 396 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Совкомбанк ПАО 193 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 375 1
ВРМ - Вагонреммаш 3 1
Arianespace 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 1
ТехноНИКОЛЬ 37 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 1
АльфаСтрахование СГ 267 1
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 218 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 39
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 6
Президент Российской Федерации 3492 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 716 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1024 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 410 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 2
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области 57 1
Верховный суд Российской Федерации 777 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата 106 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 46 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 39 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 126 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области 21 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 116 1
Правительство Красноярского края 61 1
Кабинет министров Украины 96 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области 41 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 143 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 822 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 514 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 96
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 19
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 17
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3231 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9019 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 9
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 8
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 344 8
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 6
Антенна - Antenna - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 1514 5
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Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 4
Сеть передачи данных 3315 4
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 3348 2
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 5911 2
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Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 49 1
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NVision Барьер 544 1
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КПД - Коэффициент полезного действия 381 2
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