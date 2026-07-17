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Ковалев Владимир

СОБЫТИЯ


17.07.2026 МТС и курорт «Лучи» объединяют усилия для цифровой трансформации курортной инфраструктуры 1
19.11.2024 Компания «Мультифактор» подтвердила соответствие международному стандарту безопасности PCI DSS 4.0 1
31.07.2009 В ОАО "ИСС" ведена в эксплуатацию командно-измерительная станция "Клён" 1
25.12.2006 В Плесецке запущен новый отечественный спутник связи 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ковалев Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 248 2
Deiteriy - Дейтерий 75 1
АТС НПП 2 1
Multifactor - Мультифактор 129 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Полет ПО ФГУП - Полет Производственное объединение 23 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 1
U.S. Department of Defense - USSTRATCOM - United States Strategic Command - Стратегическое командование Вооружённых сил США 22 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7369 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10237 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13176 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1547 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 1
Бронирование - Booking 965 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1247 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12158 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3119 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 993 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26001 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24274 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 150 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5676 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 1
Поповкин Владимир 23 1
Федосов Павел 15 1
Аблеков Валерий 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 165315 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1911 2
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 134 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54600 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1273 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3165 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2819 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57406 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18070 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6149 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7372 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2312 1
ОПК - Космические вооружения - Космические войска 169 1
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 343 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5665 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5729 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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