Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MTV
музыкально-развлекательный телеканал
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 48, упоминаний - 67
MTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акадо Телеком - Комкор 614 5
|Microsoft Corporation 11226 3
|Samsung Electronics 5749 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
|I-Free 71 1
|NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
|Ренова-Медиа 21 1
|Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
|SAP SE 3228 1
|Google LLC 7198 1
|IBM 3575 1
|Рустелеком ТК 198 1
|Ростелеком Связьинвест 709 1
|Sony 2438 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
|LG Electronics 1886 1
|Cisco Systems 2069 1
|Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
|Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
|ViacomCBS 1 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
|Paramount Pictures Corporation 30 1
|RPI Capital 1 1
|Роснано 456 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
|Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
|NetByNet - WiFire TV 9 1
|Okko Paramount+ 1 1
|Google Android 10752 1
|GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
|JavaScript - Язык программирования 637 1
|Rakuten Viber Beats & Vibes 1 1
|Microsoft Zune 92 1
|Вексельберг Виктор 98 1
|Брюквин Юрий 197 1
|Батанов Андрей 15 1
|Анкилов Константин 52 1
|Припачкин Юрий 26 1
|Бардинцева Яна 6 1
|Добкин Аркадий 54 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru