Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

MTV
музыкально-развлекательный телеканал


01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 1
03.06.2020 Вексельберг продал контроль над «Акадо» своему бывшему сотруднику 1
01.06.2020 Okko и ViacomCBS запускают международный сервис Paramount+ в России 2
20.03.2020 Wifire увеличивает скорость домашнего интернета и улучшает условия тарифов 1
10.03.2017 Телеканал «MTV Россия» станет доступен абонентам сети «Акадо Телеком» 3
22.07.2016 «НТВ-Плюс» включил Paramount Channel в свой базовый пакет 1
23.07.2015 Viber и MTV запускают совместный проект 2
30.04.2015 В домене .VIDEO стартовал период премиальной регистрации 1
18.02.2013 EPAM Empathy Lab — новый игрок в команде EPAM 2
25.01.2013 «Ростелеком-Юг» предоставит ADSL-абонентам «Интерактивное телевидение» HD-качества 1
17.12.2012 В России появятся два бесплатных цифровых телеканала о спорте 2
07.12.2012 MTV больше не будет вещать на русском 6
17.10.2012 Россиянам добавят 10 цифровых телеканалов 1
28.09.2012 МТV признан самым популярным телеканалом в Европе 2
13.07.2012 Телеканал Viva Polska будет закодирован 2
23.12.2011 Motorola Mobility купила разработчика виджетов для веб-сайтов SetJam 1
23.12.2011 В России пройдет мировая премьера новогоднего 4D-шоу для детей и взрослых 1
12.05.2011 Первый рейтинг функциональности платного ТВ в Москве 2
26.04.2011 Yahoo купила мобильное ТВ-приложение IntoNow 1
30.09.2010 Гильермо Дель Торо занялся играми 1
27.09.2010 «Акадо» завершил первый этап проекта по повышению качества общедоступных ТВ-каналов 1
03.09.2010 3D-телевидение появилось в России 1
19.08.2010 Телеканалы боятся Google TV 1
02.04.2009 Research In Motion запустила магазин приложений 1
29.01.2009 Цифровой контент 2009: измеряем российский рынок 1
19.12.2008 Не ищите "Предтечи" в магазинах 1
15.12.2008 MTV защитил ИТ-инфраструктуру с помощью Eset NOD32 3
05.12.2008 Cowon начал продажи нового плеера с сенсорным экраном 1
31.10.2008 MTV запустила видеосервис с бесплатными клипами 3
01.08.2008 Веб-разработка: иностранцы впервые купили россиян 1
01.08.2008 Wunderman приобретает российского разработчика интернет-решений Actis 1
04.07.2008 Google раскроет логины и IP-адреса зрителей YouTube 1
20.06.2008 Центральное ТВ лишило «Стрим» интерактива 1
27.05.2008 Google: иск Viacom угрожает свободе в Сети 1
25.04.2008 GTA 4 в эфире MTV 1
04.04.2008 Panasonic разрабатывает плазменный дисплей для мобильников 1
11.03.2008 Сотрудники MTV стали жертвами хакеров 1
08.02.2008 Viacom не купит Take-Two 1
07.02.2008 Новый myMovo для Mac OS X: поиск и скачивание видео из Сети 1
29.08.2007 Transcend T.Sonic 820 — стильный плеер-диктофон 1

Публикаций - 48, упоминаний - 67

MTV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 614 5
Microsoft Corporation 11226 3
Samsung Electronics 5749 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 2
I-Free 71 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Ренова-Медиа 21 1
Andersen Group - Андерсен Групп 1 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
SAP SE 3228 1
Google LLC 7198 1
IBM 3575 1
Рустелеком ТК 198 1
Ростелеком Связьинвест 709 1
Sony 2438 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
LG Electronics 1886 1
Cisco Systems 2069 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 64 1
ViacomCBS 1 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 1
Paramount Pictures Corporation 30 1
RPI Capital 1 1
Роснано 456 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 4
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1149 1
NetByNet - WiFire TV 9 1
Okko Paramount+ 1 1
Google Android 10752 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 683 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Rakuten Viber Beats & Vibes 1 1
Microsoft Zune 92 1
Вексельберг Виктор 98 1
Брюквин Юрий 197 1
Батанов Андрей 15 1
Анкилов Константин 52 1
Припачкин Юрий 26 1
Бардинцева Яна 6 1
Добкин Аркадий 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Европа 3798 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 3
Украина 3417 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Грузия 694 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 24 2
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Comedy Central - телеканал 7 1
News Corp 93 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews Analytics 1992 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще