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Семенов Николай



05.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж телевизоров российских брендов до 1,6 раза в I квартале 2025 года 1
05.11.2024 Статистика «М.Видео-Эльдорадо»: продажи отечественных телевизоров выросли до 2,5 раза за девять месяцев 2024 года 1
09.07.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж телевизоров на рынке России на 58% в I полугодии 1
22.04.2013 Антон Крупнов: Мы получили СЭД и портальное решение "в одном флаконе" 1
12.04.2013 МФИ Софт: что ждет рынок информационной безопасности в 2013 году 1
09.04.2013 "Спортмастер": Клиенты вынуждают нас серьезно менять формат торговли 1
25.03.2013 "Телеком-Экспресс": как эффективно управлять сотрудниками контакт-центра 1
18.02.2013 EPAM Empathy Lab — новый игрок в команде EPAM 1
19.12.2012 Герман Лопаткин: До конца года в Ростовской области заработают 50 госуслуг 1
23.10.2012 РАМЭК: автоматизация в условиях укрупнения вуза 1
22.10.2012 Николай Зайцев: Электронная коммерция должна приносить деньги 1
05.09.2012 Сергей Эскин: Максимальная эффективность ИТ-проекта - реальное преимущество для бизнеса 1
05.10.2006 Нобелевская премия по химии присуждена американскому ученому 1
05.10.2006 Нобелевская премия по химии присуждена американскому ученому 1
31.05.2006 Томский политехнический: столетие первого выпуска сибирских инженеров 1
31.05.2006 Томский политехнический: столетие первого выпуска сибирских инженеров 1
06.10.2005 Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Семенов Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24806 3
Oracle Corporation 6753 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 415 3
Samsung Electronics 10356 2
Yandex - Яндекс 7648 2
Xiaomi 1801 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 163 2
Ростелеком 9883 1
SAP SE 5323 1
Meta Platforms - Facebook 4459 1
Accenture plc 685 1
IBM - International Business Machines Corp 9467 1
8422 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4102 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 644 1
Adobe Systems 1559 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Genesys 208 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
МФИ Софт 123 1
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 92 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Google LLC 11923 1
Comcast 222 1
NICE Systems 65 1
Empathy Lab 13 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
GM - Hughes - DirecTV 118 1
Razorfish 29 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
EPAM Lab - EPAM Empathy Lab - EPAM User Experience and Design 1 1
Verint Systems 39 1
e.Go Mobile AG 2 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 63 1
Teleopti 14 1
LG Electronics 3635 1
Haier Group 179 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2486 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 2
Adidas - Адидас 162 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Expedia Group 134 1
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 33 1
O’STIN - Остин 11 1
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 55 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк Совесть 274 1
Agency.com 18 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7539 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2955 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1234 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6059 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5049 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 322 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5550 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 68 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67504 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12291 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13643 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10754 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14071 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16078 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21697 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10555 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11832 3
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7292 3
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1746 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1775 1
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Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1439 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
Microsoft Office 3803 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1675 1
ИКС - Гарда Предприятие - DLP-система 28 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2096 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1454 1
Acer Nitro 126 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 530 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5401 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 268 1
DEPO Computers - Depo Cloud 10 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 295 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 682 1
Hinshelwood Cyril - Хиншелвуд Сирил 3 3
Никитин Николай 23 2
Месяц Геннадий 14 2
Алимов Олег 2 2
Kornberg Arthur - Корнбер Артур 2 2
Kornberg Roger - Корнберг Роджер 6 2
Камов Николай 2 2
Тетенькин Евгений 10 1
Соловьев Владимир 107 1
Голубев Василий 40 1
Лопаткин Герман 104 1
Добкин Аркадий 78 1
Эскин Сергей 38 1
Grabbs Robert - Граббс Роберт 3 1
Бекетов Вячеслав 3 1
Зайцев Николай 32 1
Алексеев Герман 10 1
Никульчев Евгений 1 1
Кустиков Евгений 1 1
Ciechanover Aaron - Чехановер Аарон 2 1
Гончаров Виктор 5 1
Nobel Alfred - Нобель Альфред 13 1
Крупнов Антон 1 1
Пригожин Илья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148058 16
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14272 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43992 3
Европа 21893 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17754 2
Америка - Американский регион 2172 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14228 2
США - Калифорния 4637 2
Россия - УФО - Тюменская область 1192 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 904 2
Россия - СФО - Кемеровская область 931 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 953 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17380 1
Казахстан - Республика 5623 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2301 1
Южная Корея - Республика 6717 1
Норвегия - Королевство 1812 1
Швеция - Королевство 3641 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7679 1
Сингапур - Республика 1867 1
Бельгия - Королевство 1157 1
Германия - Федеративная Республика 12770 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3189 1
Украина 7658 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3349 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1594 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 534 1
Швеция - Стокгольм 390 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1569 1
Норвегия - Осло 118 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
Франция - Французская Республика 7893 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1360 1
Израиль 2747 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 26 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24654 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29931 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48981 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6008 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14003 3
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Финансовые показатели - Financial indicators 2550 2
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Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4020 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1244 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11097 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2241 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4218 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6244 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2437 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11295 3
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 73 1
Ведомости 1066 1
Gartner - Гартнер 3569 1
Fortune Global 1000 50 1
РАН - Российская академия наук 1923 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 178 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 619 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 960 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 242 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 286 1
Swedish Academy - Kungliga Vetenskapsakademien - Royal Swedish Academy of Sciences - Шведская королевская академия наук 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 5
День молодёжи - 27 июня 929 1
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