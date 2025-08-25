«М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж малой бытовой техники и ноутбуков в преддверии старта нового учебного года

«М.Видео-Эльдорадо» проанализировала, какую технику россияне чаще всего приобретают накануне 1 сентября. Наибольший рост спроса отмечен в категории малой бытовой техники. По данным ритейлера, в топ-20 категорий продаж вошли соковыжималки, кухонные принадлежности и формы для выпечки. Дополнительно вырос спрос на аэрогрили, восстановленные смартфоны и компьютерную технику. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

С наступлением августа 2025 г. покупатели активно готовятся к осеннему сезону: аэрогрили продолжают бить рекорды продаж — рост на 388% год к году, востребованность соковыжималок приросла на 11,5%, что в совокупности говорит о популярности техники для быстрого приготовления блюд и активном желании россиян делать свежие соки и витаминные заготовки дома. Также год к году вырос спрос на кухонные принадлежности — 4,3%, наборы посуды — 14,4% и формы для выпечки — на 13%, что подтверждает выбор в пользу приготовления домашней еды.

Компактные водонагреватели показали прирост на 18,9%, кабели для компьютеров — +73% год к году. Наращивают популярность восстановленные смартфоны, которые становятся доступной альтернативой новым моделям для учебы и повседневных задач — +348,5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Также за последние четыре недели отмечается рост спроса на ноутбуки: +35% в штучном выражении и +24% в денежном.

Руководитель Департамента «Малая бытовая техника» «М.Видео-Эльдорадо» Николай Семенов: «В августе покупатели активно выбирают малую бытовую технику для дома. Особенно заметен рост спроса на соковыжималки, аэрогрили и кухонные аксессуары. Сезон фруктов и овощей “с грядки” стимулирует интерес к домашним заготовкам, приготовлению свежих соков и в целом к более здоровому питанию. Это позволяет семьям экономить время и при этом готовить разнообразные блюда дома. Мы прогнозируем, что до конца сентября категории, которые показывают рост уже сейчас, могут побить новые рекорды за счет хорошей урожайности в летнем сезоне 2025 г.».

Повышенная популярность гаджетов связана с традиционным ажиотажем перед началом учебного года, а также с предложением интересных промо-активностей.