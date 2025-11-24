С прилавков исчезают карты microSD большого объема. Их сметают на замену дефицитным HDD и SSD

С прилавков магазинов начали исчезать карты microSD высокой емкости. Их массово скупают на фоне нехватки SSD и жестких дисков. Пока это происходит лишь в Японии, где введены ограничения на продажу SSD и HDD, но есть риск мировой экспансии. Емкие microSD можно использовать вместо привычных накопителей – существуют переходники и под SATA, и под M2.

Дефицит, который не ждали

Пользователи начали скупать карты памяти microSD большой емкости, да так активно, что они исчезли из продажи во многих магазинах, пишет Tom’s Hardware. Тенденция наметилась в Японии, где в ноябре 2025 г. были введены количественные лимиты по продаже жестких дисков и SSD-накопителей на фоне их дефицита.

Эксперты Tom’s Hardware называют происходящее в Японии и мире одним из самых серьезных дефицитов памяти за последнее время. По их прогнозам, в 2026 г. ситуация только усугубится. Проблема – в стремительно развивающаяся индустрии искусственного интеллекта, которой нужно огромное количество комплектующих, в том числе микросхем памяти. Вендоры памяти увидели в ней золотую жилу и теперь работают преимущественно на нее, забывая про остальных потребителей.

Samsung Memory / Unsplash Любопытный факт - скупают только карты microSD. Обычные SD, видимо, на очереди

«Большие версии популярной серии (накопителей microSD – прим. CNews) постоянно заканчиваются, – заявили представители поставщика компьютеров в Токио Technohouse Toei. – Это может затянуться».

Что именно раскупили

Судя по всему, японских потребителей пока не очень интересуют карты microSD емкостью до 256 ГБ включительно. На них ажиотажный спрос не распространяется, по крайней мере, в настоящее время.

А вот карты объемом 512 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ разлетаются как горячие пирожки, так как при определенных условиях вполне могут стать полноценной заменой жестким дискам и твердотельным накопителям. Речь именно о сравнительной емкости – большинство современных карт microSD не в состоянии работать на одинаковой с SSD скоростью, а также их фактические скорости чтения из записи зачастую даже ниже, чем у жестких дисков.

Но все не так однозначно. MicroSD вполне могут заменить SSD и HDD в домашних компьютерах в обозримом будущем. Этому будет способствовать широкое распространение карт стандарта microSD Express, анонсированного в 2019 г. Он использует интерфейс PCIe и протокол NVMe с полноценной поддержкой памяти HBM, за счет чего добивается высокой скорости передачи данных.

Потенциальная причина

Не исключено, что карты microSD больших объемов действительно покупают именно в качестве замены жестким дискам, притом не только внешним. Для них можно приобрести высокоскоростные адаптеры для USB и использовать вместо карманных SSD и HDD, но также они пригодны и для установки внутрь ноутбуков и компьютеров.

Китай в очередной раз выручает

Редакция CNews обнаружила на AliExpess множество переходников с microSD на M2 для подключения вместо современных SSD. Также есть немало адаптеров с microSD на SATA – этот интерфейс все еще используется во всех HDD потребительского класса, а также в некоторых пользовательских SSD.

microSD можно превратить в SD

Более того, такие переходники можно найти в российской рознице. Редакция CNews нашла их на Ozon и Wildberries.

Еще одна жертва дефицита

Помимо емких карт microSD, а также SSD и HDD обычной емкости в японских магазинах образовалась нехватка жестких дисков повышенного объема. Как правило, они не используются в домашних ПК, равно как и в домашних рабочих станциях – их производят, по большей части, для серверов и систем хранения данных.

Схема с переходниками работает даже для ПК, у которых нет разъема М2

Но в сложившихся реалиях такое разделение утратило актуальность, и высокоемкие HDD скупают теперь и обычные пользователи. Оставшиеся на полках модели стремительно растут в цене.

Один из продавцов в Японии сказал Tom’s Hardware: «Похоже, что модели большой емкости забирают для использования в ИИ, поэтому у нас вообще нет запасов. Все знают, что происходит, поэтому даже если цена вырастет, диски мгновенно раскупят, и цикл повторится».

Становится только хуже

На фоне исчезновения накопителей из розничной продажи неприятные метаморфозы происходят и с оперативной памятью. В частности, она невероятно быстро дорожает.

Tom’s Hardware приводит в пример лишь японскую розницу, но схожие изменения происходят повсеместно. Так, комплект Corsair Vengeance 5600 MT/s на 64 ГБ, который буквально в начале ноября 2025 г. стоил в Японии около $260 (20,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 24 ноября 2025 г.), что уже является завышенной ценой, ныне оценивается в $460 (37,2 тыс. руб.)

«Даже когда мы наконец получаем партию (оперативной памяти – прим. CNews), оптовая цена выросла на десятки тысяч иен. Это происходит постоянно», – сказали Tom’s Hardware представители одного из японских компьютерных магазинов.