«М.Видео»: продажи кофемашин за 9 месяцев 2025 года выросли на 10% по сравнению с прошлым годом

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи кофемашин в России за девять месяцев 2025 г. Всего за январь-сентябрь в России было продано около 1,7 млн кофеварок, что почти на 10% больше аналогичного периода 2024 г. В денежном выражении рынок вырос примерно на 7% и достиг 25,5 млрд руб. Активно растет спрос на автоматические и рожковые кофеварки, покупатели активно берут устройства стоимостью выше 9 и 29 тыс. руб., но при этом массовый ценовой сегмент до пяти тыс. руб. по-прежнему формирует около половины продаж в штуках. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Среди брендов лидером рынка кофемашин остается Delonghi: на него приходится около трети выручки и порядка 15% всех проданных устройств в натуральном выражении. В массовом сегменте сильные позиции занимают Kitfort, Polaris, Redmond, Vitek, Lumme и другие марки, которые предлагают широкий выбор моделей в диапазоне до 10 тыс. рублей. В результате покупатели получают возможность выбирать между премиальными полностью автоматическими решениями и более доступными устройствами для первого знакомства с домашним кофе.

Структура спроса по ценовым категориям остается сбалансированной, но в ней заметен постепенный сдвиг в сторону более продвинутых решений. Почти половина продаж кофеварок в России приходится на модели стоимостью до пяти тыс. руб., причем значимую долю занимают устройства в диапазоне 2–5 тыс. руб. Еще около пятой части рынка формируют кофеварки среднего ценового сегмента 5–9 тыс. руб. Сегмент 9–29 тыс. руб. занимает примерно четверть рынка и демонстрирует рост благодаря развитию ассортимента автоматических и рожковых моделей с расширенным функционалом. Премиум-сегмент дороже 29 тыс. руб. остается стабильным, удерживая порядка 14–16% продаж в штуках и заметно больший вклад в выручку за счет высокой средней цены.

По типам устройств рынок также выглядит достаточно диверсифицированным. Наибольшая доля продаж в натуральном выражении приходится на автоматические кофемашины, которые занимают около четверти рынка и показывают положительную динамику. Рожковые кофеварки удерживают примерно 20–22% продаж: их выбирают покупатели, которым важен контроль за приготовлением и возможность экспериментировать с рецептурами. Традиционные фильтрационные кофеварки формируют порядка 21–23% рынка и остаются привычным решением для семей и офисов, где важен объем, а не сложные кофейные напитки. Турецкие и гейзерные устройства занимают около 14–17% продаж и востребованы в первую очередь в бюджетном и традиционном сегменте. Капсульные кофеварки удерживают в среднем 14–15% рынка: они сохраняют стабильную аудиторию благодаря простоте использования, но конкурируют с рожковыми моделями и автоматами среднего ценового уровня.

Функциональность, связанная с приготовлением кофейных напитков на основе молока, значительно влияет на структуру рынка в деньгах. Более 60% выручки приходится на кофемашины с автоматическим капучинатором, которые позволяют готовить капучино и латте по нажатию одной кнопки. Еще около четверти выручки дают устройства с классическим панарелло, где молоко вспенивается вручную с помощью паровой трубки. Остальная часть рынка приходится на модели без встроенных решений для молока, в первую очередь фильтрационные и турецкие кофеварки. Это означает, что именно любители кофейных напитков с молоком формируют основной денежный оборот категории, выбирая более функциональные и дорогие решения.

Отдельным, пока относительно компактным, но имиджево важным сегментом остаются кофемашины с функцией памяти, которые позволяют сохранять индивидуальные рецепты по объему, крепости и температуре. На таких устройств приходится около 6% проданных кофеварок в штуках, при этом их доля в выручке заметно выше, так как речь идет преимущественно о моделях среднего и премиального уровня. Покупатели выбирают их, когда хотят получить в домашних условиях максимально персонализированный кофейный опыт и закрепить привычные настройки напитков для всех членов семьи.

Средняя цена в основных подкатегориях в течение года оставалась достаточно стабильной с тенденцией к постепенному снижению за счет расширения ассортимента доступных моделей и активных промо. Для автоматических кофемашин средняя цена за период колебалась на уровне 40–45 тыс. руб., достигнув пика около 49–50 тыс. руб. в конце 2024 г. и опускаясь до примерно 39,7 тыс. руб. к сентябрю 2025 г. Рожковые кофеварки продавались в среднем по 11–12 тыс. руб., капсульные решения — примерно по 8,5–9 тыс. руб. Фильтрационные кофеварки оставались доступной категорией со средней ценой порядка 2,5 тыс. руб., а турецкие и гейзерные устройства — самой бюджетной, в районе 1,3–1,5 тыс. руб. Таким образом, у покупателей есть широкий выбор: от компактных кофеварок для первого домашнего эспрессо до продвинутых автоматических машин с возможностью тонкой настройки напитка.

Руководитель департамента МБТ компании «М.Видео» Николай Семенов: «Рост рынка кофемашин показывает, что домашний кофе становится полноценной частью повседневной культуры россиян. Покупатели все чаще сравнивают стоимость чашки в кафе с возможностями техники и видят, что даже в среднем ценовом сегменте можно подобрать устройство, которое дает стабильный результат и широкий выбор напитков. При этом развивается не только премиум, но и массовый сегмент: появляются доступные автоматы, рожковые кофеварки с удобным управлением, расширяется предложение фильтрационных и турецких моделей. Это делает категорию понятной и доступной для очень разных аудиторий — от студентов и молодых семей до требовательных любителей кофе».