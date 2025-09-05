Россияне стали чаще готовить еду дома: «М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост спроса на хлебопечки, мультиварки и микроволновки в первом полугодии 2025 года

«М.Видео-Эльдорадо» отмечает, что все больше россиян выбирают технику для приготовления еды дома. В первом полугодии 2025 г. продажи хлебопечек выросли на 4% в штуках и 12% в деньгах, мультиварок — на 8% и 11% соответственно, а рынок микроволновых печей сохранился на уровне 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Всего за шесть месяцев 2025 г. в России было продано около 140 тыс. хлебопечек против 135 тыс. годом ранее, а объем рынка превысил 1,25 млрд руб. против 1,12 млрд руб. в 2024 г. Рост в деньгах обеспечили более дорогие модели среднего и премиального сегментов. Лидером остается Redmond (17,8% в штуках и 19,2% в рублях), Kitfort – 7,9% и 6,2%, Gorenje – 7,5% и 6,8%. Moulinex удерживает высокую выручку (10,3%).

Рынок мультиварок за январь–июнь 2025 г. достиг 622 тыс. устройств против 575 тыс. годом ранее и вырос в рублях с 32,9 млрд до 36,9 млрд руб. Здесь лидерство также сохраняет Redmond с долей 21,1% в штуках и 23,3% в деньгах. Polaris занимает второе место (10,4% и 11,3%). Marta заметно усилила позиции: 5,4% в штуках и 14,7% в рублях. В структуре рынка также заметна доля Others (26,3%), куда входят множество нишевых производителей.

Сегмент микроволновых печей остается самым крупным по объему: за полгода россияне приобрели около 2,06 млн устройств, сопоставимо с прошлым годом (2,05 млн). В денежном выражении рынок составил 17,3 млрд руб. против 17,4 млрд руб. годом ранее. Первое место занимает Gorenje (9,3% в штуках и 10,2% в рублях), BBK (7% в штуках) удерживает второе место, третье – Hyundai (6,5% в штуках). В деньгах в лидерах также Samsung (6,9%), Haier (6,5%) и LG (6,4%).

Руководитель департамента МБТ компании «М.Видео-Эльдорадо» Николай Семенов: «Мы видим, что все больше покупателей выбирают технику, которая позволяет готовить дома разнообразные блюда. Хлебопечки, мультиварки и микроволновые печи становятся базовыми устройствами на кухне, помогая экономить время и деньги, контролировать качество продуктов и расширять рацион. Мы ожидаем, что в осенне-зимний сезон спрос на такие устройства будет расти еще быстрее».