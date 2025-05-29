«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K

«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии OLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель категории «Кино и Звук» компании «М.Видео-Эльдорадо» Николай Семенов: «TCL показывает один из самых динамичных темпов роста на рынке телевизоров — за год доля бренда в России выросла на 3,3%. Это результат как агрессивного развития в ключевых ценовых сегментах, так и инвестиций во флагманские технологии. Мы видим высокий интерес к бренду и рады представить серию P8K — эксклюзивную для нашей сети. Она ориентирована на клиентов, которые ищут максимум возможностей: OLED-качество, частота 144 Гц, встроенный саундбар, продвинутые игровые функции — и все это в рамках доступного позиционирования».

М.Видео-Эльдорадо «М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K

TCL 55P8K — самый компактный и доступный в линейке телевизор с OLED-матрицей и поддержкой 4K. Частота 144 Гц и технология MEMC обеспечивают плавное изображение без размытий, есть встроенный саундбар. Модель доступна по цене 64 999 руб.

TCL 65P8K — 65-дюймовый OLED-экран, а игровая оптимизация делает его подходящим для владельцев современных консолей. Цена составляет 84 999 руб.

TCL 75P8K — модель с диагональю 75 дюймов и частотой обновления 144 Гц. Стоимость — 119 999 руб.

TCL 85P8K — флагман серии и крупнейший экран линейки. Это полноценная замена домашнему кинотеатру, сочетающая в себе OLED-качество, игровую производительность и звук от Onkyo. При покупке этой модели действует специальная акция: скидка до 50% на саундбар. Цена — 179 999 руб.

Вся линейка TCL P8K доступна в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат. Телевизоры эксклюзивно представлены в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».