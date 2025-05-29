Разделы

Техника
|

«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K

«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи телевизоров TCL P8K, которые предлагают технологии OLED-отображения, частоту обновления до 144 Гц и встроенный звук от Onkyo. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Руководитель категории «Кино и Звук» компании «М.Видео-Эльдорадо» Николай Семенов: «TCL показывает один из самых динамичных темпов роста на рынке телевизоров — за год доля бренда в России выросла на 3,3%. Это результат как агрессивного развития в ключевых ценовых сегментах, так и инвестиций во флагманские технологии. Мы видим высокий интерес к бренду и рады представить серию P8K — эксклюзивную для нашей сети. Она ориентирована на клиентов, которые ищут максимум возможностей: OLED-качество, частота 144 Гц, встроенный саундбар, продвинутые игровые функции — и все это в рамках доступного позиционирования».

mvi1.jpg

М.Видео-Эльдорадо
«М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K

TCL 55P8K — самый компактный и доступный в линейке телевизор с OLED-матрицей и поддержкой 4K. Частота 144 Гц и технология MEMC обеспечивают плавное изображение без размытий, есть встроенный саундбар. Модель доступна по цене 64 999 руб.

TCL 65P8K — 65-дюймовый OLED-экран, а игровая оптимизация делает его подходящим для владельцев современных консолей. Цена составляет 84 999 руб.

TCL 75P8K — модель с диагональю 75 дюймов и частотой обновления 144 Гц. Стоимость — 119 999 руб.

Сергей Пауков, «Крок» — как реализовывать комплексные проекты, когда рынок штормит?
Бизнес

TCL 85P8K — флагман серии и крупнейший экран линейки. Это полноценная замена домашнему кинотеатру, сочетающая в себе OLED-качество, игровую производительность и звук от Onkyo. При покупке этой модели действует специальная акция: скидка до 50% на саундбар. Цена — 179 999 руб.

Вся линейка TCL P8K доступна в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса и переплат. Телевизоры эксклюзивно представлены в магазинах «М.Видео-Эльдорадо».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

8 шагов, как наладить КЭДО в компании

«Дочка» «Ростеха» без предупреждения остановила разработку базовых станций 4G. Разработчик в убытке на десятки миллионов

Илья Борняков, Itpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

Microsoft уничтожает приватность в GitHub. Частные репозитории теперь открыты всем желающим

Как перейти в облако без риска для ИБ?

Смартфоны вернутся в «нулевые». Приложений не останется: будет только ОС и секретная «фишка»

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153