Voxys Телеком-Экспресс аутсорсинговый call-центр
Voxys и организации, системы, технологии, персоны:
|ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 1
|Синягин Сергей 7 7
|Витчинка Дмитрий 9 4
|Бекетов Вячеслав 3 3
|Аниканов Вадим 21 2
|Кудрявцева Наталья 12 2
|Светлов Валерий 3 2
|Истомина Татьяна 4 2
|Брусенцева Ирина 2 2
|Николаева Наталья 21 1
|Семенов Николай 16 1
|Рыбинская Елизавета 15 1
|Котов Сергей 17 1
|Логинов Александр 43 1
|Орлов Алексей 20 1
|Воропаева Екатерина 22 1
|Зайцев Николай 32 1
|Матаков Виктор 1 1
|Орлова Нелла 1 1
|Выдыш Евгений 3 1
|Анохина Евгения 5 1
|Заморева Наталья 1 1
|Суворова Анна 1 1
|Артамонов Иван 2 1
|Елизарова Елена 10 1
|Образцова Елена 1 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Стручковский Олег 2 1
|Овчинников Виктор 3 1
|Садовский Денис 1 1
|Усевич Мария 5 1
|Мосунов Алексей 1 1
|Козерог Константин 10 1
|Баукова Наталья 10 1
|Буланкин Сергей 12 1
|Шлюфман Олег 4 1
|Курбакова Людмила 5 1
|Шашков Сергей 1 1
|Наумчик Елена 2 1
|Сазонцев Константин 2 1
|Власюк Василий 4 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Юность - радиостанция 40 1
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