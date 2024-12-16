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Voxys Телеком-Экспресс аутсорсинговый call-центр

Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр


16.12.2024 «Аэрофлот» изготовился купить крупнейший российский контакт-центр. Сейчас им владеют французы 1
28.04.2022 Динозавр российского телекома потратил 200 миллионов на ИИ-решения для контактных центров 1
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
01.06.2017 «Телеком-Экспресс» начинает обслуживание проекта RBKmoney 1
20.03.2017 ITERBI завершила проект SAM по оценке инфраструктуры Microsoft в компании «Телеком-Экспресс» 1
20.02.2015 Автоматизация контактного центра как гарантия трудовой дисциплины 2
19.02.2015 «Телеком-Экспресс» оптимизирует персонал 1
25.09.2014 Efes Rus при поддержке АКЦ «Телеком-Экспресс» запускает обновленную «горячую линию» 1
30.05.2014 «Телеком-Экспресс» отмечает год с момента запуска услуги «Видеозвонок» 1
30.04.2014 Российские контакт-центры переживают «третью эру» развития 1
09.04.2014 Конференция «Контакт-центры: развитие продолжается» 1
26.03.2014 «Телеком-Экспресс» запустил «Видеозвонок» для клиентов Пенсионного фонда России 1
20.01.2014 Эксперты коммуникационной отрасли и индустрии контактных центров присоединились к Call Center World Forum 1
28.10.2013 «Телеком-Экспресс» запустил обновленный сервис ИТ поддержки сотрудников Efes Rus 1
22.07.2013 «Универсальная финансовая система» внедрила систему оплаты билетов при помощи телефона 1
15.04.2013 «Телеком-Экспресс» завершает сделку по приобретению «Территории контактов» у «ВымпелКома» 1
25.03.2013 "Телеком-Экспресс": как эффективно управлять сотрудниками контакт-центра 1
18.02.2013 «Телеком-Экспресс» усовершенствовал систему голосового самообслуживания 1
03.10.2012 «Телеком-Экспресс» внедрил систему управления ресурсами от компании Genesys 1
02.07.2012 «Билайн» сумел продать свой контакт-центр подрядчику РЖД 1
28.06.2012 Сергей Котов возглавил новый департамент Retail Solutions в GMCS 1
30.05.2012 «Телеком-Экспресс» планирует войти в тройку лидеров российского рынка АКЦ к 2013 г. 1
02.12.2011 Российский рынок коммерческих контактных центров по итогам 2011 г. составит 5,7 млрд руб. 1
28.11.2011 В «Телеком-Экспресс» назначен новый генеральный директор 1
11.11.2011 «Телеком-Экспресс» прошел аудит на соответствие стандарту EN 15838:2009 1
21.10.2011 «Телеком-Экспресс» запустил для РЖД услугу бронирования билетов по телефону 1
20.06.2011 Как внедрить CRM в контакт-центре? Опыт "Телеком-Экспресс" 1
18.12.2007 В поездах РЖД стали давать MP3-плееры напрокат 1

Публикаций - 28, упоминаний - 29

Voxys и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8745 7
Genesys 208 5
Teleperformance - Телеперфоманс 26 4
Microsoft Corporation 24625 3
Ростелеком 9702 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 3
Телеконтакт 11 3
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 35 3
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 18 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12554 2
МегаФон 8806 2
Cisco Systems 5114 2
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 68 2
Oracle Siebel Systems 507 2
Telegram Group 1983 1
ITERBI - Айтерби 11 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 1
Oracle Corporation 6688 1
Sony 6544 1
Philips 2053 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Максима ГК - GMCS 359 1
AudioCodes - Айдиокоудз Русс 33 1
NICE Systems 64 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 54 1
РЖД ЕИСЦ - Единый информационно-сервисный центр 5 1
УФС - UFS - Универсальная финансовая система 21 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Naumen - Наумен 626 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2894 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
McKinsey & Company Int 248 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Verint Systems 38 1
Teleopti 14 1
Вестлинк - Westlink 21 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 6
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 2
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 2
Альфа-Банк 1769 2
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Бизнес кар СП 20 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 26 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
Aurus Russia - Аурус 11 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 55 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 283 1
Mitsubishi Motors 24 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Благосостояние НПФ 51 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 34 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
ВТБ Страхование - Страховая группа МСК - Столичная страховая группа - Московская Страховая Компания 18 1
NF Group - ранее KnightFrank - Найт Фрэнк 18 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11627 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 66 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы 12 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 9 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 26
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 7
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Пейджер - Beeper - Bleeper - Пейджинговая связь - Пейджинговая сеть 254 2
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 890 1
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 249 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 215 1
Genesys WFM - Genesys Workforce Management 10 4
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 2
Microsoft SharePoint Server 705 2
Яндекс.Директ - Yandex Direct 283 2
WhatsApp Messenger 1082 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 224 1
Biglion - Биглион 59 1
Microsoft SAM - Microsoft Software Asset Management 25 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 72 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
AudioCodes SBC 2 1
Audiocodes HD 2 1
Вестлинк - Linkage - Linkage Navigator - Linkage Visual 14 1
РЖД - Экспресс АСУ 5 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Синягин Сергей 7 7
Витчинка Дмитрий 9 4
Бекетов Вячеслав 3 3
Аниканов Вадим 21 2
Кудрявцева Наталья 12 2
Светлов Валерий 3 2
Истомина Татьяна 4 2
Брусенцева Ирина 2 2
Николаева Наталья 21 1
Семенов Николай 16 1
Рыбинская Елизавета 15 1
Котов Сергей 17 1
Логинов Александр 43 1
Орлов Алексей 20 1
Воропаева Екатерина 22 1
Зайцев Николай 32 1
Матаков Виктор 1 1
Орлова Нелла 1 1
Выдыш Евгений 3 1
Анохина Евгения 5 1
Заморева Наталья 1 1
Суворова Анна 1 1
Артамонов Иван 2 1
Елизарова Елена 10 1
Образцова Елена 1 1
Брюквин Юрий 299 1
Стручковский Олег 2 1
Овчинников Виктор 3 1
Садовский Денис 1 1
Усевич Мария 5 1
Мосунов Алексей 1 1
Козерог Константин 10 1
Баукова Наталья 10 1
Буланкин Сергей 12 1
Шлюфман Олег 4 1
Курбакова Людмила 5 1
Шашков Сергей 1 1
Наумчик Елена 2 1
Сазонцев Константин 2 1
Власюк Василий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43164 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Украина 7608 2
Европа 21768 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3098 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - СФО - Новосибирск 4292 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 316 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Украина - Киев 1125 1
Украина - Львов 97 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17369 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
Венгрия 812 1
Литва - Литовская Республика 651 1
Дания - Королевство 1296 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Евразия - Евразийский континент 607 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51011 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18460 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1947 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Юность - радиостанция 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Рустелеком ТК 304 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Genesys University 4 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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