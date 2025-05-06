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Овчинников Виктор
Овчинников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 2
|Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
|Diasoft - Диасофт 923 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
|Питерская группа связистов 435 1
|Светлов Валерий 3 2
|Аниканов Вадим 21 1
|Шлюфман Олег 4 1
|Кудрявцева Наталья 12 1
|Батарова Мария 4 1
|Синягин Сергей 7 1
|Истомина Татьяна 4 1
|Орлова Нелла 1 1
|Стручковский Олег 2 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
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