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Овчинников Виктор



06.05.2025 «Диасофт» реализовал проект импортозамещения интеграционной платформы в российском банке 1
07.08.2024 «Диасофт» разработал платформу для качественного решения интеграционных задач 1
30.04.2014 Российские контакт-центры переживают «третью эру» развития 1
23.04.2014 Клиент и оператор контакт-центра должны разговаривать равное время 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Овчинников Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

AudioCodes - Айдиокоудз Русс 34 2
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Diasoft - Диасофт 923 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8865 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
Питерская группа связистов 435 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 472 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 123 1
Бизнес кар СП 20 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1421 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67525 3
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1091 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3348 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4087 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1003 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24850 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21010 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2749 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3082 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1072 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 223 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31633 1
Маршрутизация - Routing 515 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 764 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10561 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 294 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1289 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52353 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21702 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 559 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5232 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13994 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8275 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4165 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9356 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7005 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1943 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7295 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 247 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 809 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10755 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11834 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 170 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 297 1
Audiocodes HD 2 1
AudioCodes SBC 2 1
Светлов Валерий 3 2
Аниканов Вадим 21 1
Шлюфман Олег 4 1
Кудрявцева Наталья 12 1
Батарова Мария 4 1
Синягин Сергей 7 1
Истомина Татьяна 4 1
Орлова Нелла 1 1
Стручковский Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148100 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14229 2
Украина - Львов 98 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 720 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44002 1
Россия - СФО - Новосибирск 4407 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 326 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1417 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8972 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52321 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 844 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48994 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4961 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16644 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1945 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7976 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7125 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7217 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24664 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5566 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 332 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8196 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 76 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2061 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1357567, в очереди разбора - 757981.
Создано именных указателей - 174067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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