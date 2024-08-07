«Диасофт» разработал платформу для качественного решения интеграционных задач

Компания «Диасофт» разработала технологическую платформу Digital Q.Integration для реализации интеграционных проектов. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Платформа Digital Q.Integration входит в состав экосистемы цифровой трансформации Digital Q и уже включена в Реестр российского программного обеспечения (запись № 22375 от 24.04.2024 г.).

Платформа предоставляет единое пространство для проектирования, исполнения и мониторинга интеграционных потоков между различными цифровыми системами.

Основные возможности платформы: обеспечение базовой функциональности для разработки интеграционных адаптеров; осуществление мониторинг интеграционных потоков и анализ их исполнения для устранения узких мест; предоставление средства управления для остановки и перезапуска адаптеров.

Виктор Овчинников, архитектор интеграционной платформы компании «Диасофт»: «Интеграция – это неотъемлемая часть любого ИT-проекта. Независимо от того, внедряете вы новое приложение в существующий ИT-ландшафт или настраиваете взаимодействие со сторонними сервисами, качественное решение интеграционных задач существенно повышает возможности цифровизации. Однако, при этом реализация интеграционных решений часто обходится проектам необоснованно дорого. Технологическая платформа Digital Q.Integration поможет существенно снизить трудозатраты и упростить решение интеграционных задач».

Low-code инструментарий платформы позволяет проектировать интеграционные потоки в визуальном редакторе, применять все существующие интеграционные паттерны и готовые коннекторы, генерировать интеграционные микросервисы и вести централизованный реестр всех используемых интеграционных потоков.

Digital Q.Integration поможет справиться с основными сложностями интеграционных проектов, такими как: разнородность технологий и архитектуры интегрируемых систем; отсутствие единых стандартов интеграции и необходимость вырабатывать их в каждом отдельном проекте; риски возникновения сбоев в ходе процессов интеграции; негативное влияние прикладной специфики каждого интеграционного потока.

Платформа разработана в микросервисной архитектуре. Каждый интеграционный адаптер или часть адаптера может исполняться в отдельном микросервисе, таким образом, общий поток исполняется распределено. Это позволяет добиться высокой производительности, отказоустойчивости и масштабируемости.