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Мосфильм киноконцерн ФГУП
Мосфильм и организации, системы, технологии, персоны:
|Шахназаров Карен 3 3
|Ликсутов Максим 128 1
|Дарбинян Саркис 37 1
|Соловьева Юлия 20 1
|Ефанов Станислав 1 1
|Долгов Владимир 59 1
|Эйзенштейн Сергей 3 1
|Симагин Сергей 1 1
|Макаров Алексей 65 1
|Шершульский Владислав 22 1
|Гончарук Александр 92 1
|Черкашин Павел 38 1
|Репин Николай 18 1
|Миронова Мария 1 1
|Менакер Александр 1 1
|Алейников Петр 3 1
|Жженов Георгий 1 1
|Рязанов Эльдар 3 1
|Белоусов Анатолий 2 1
|Лазарев Сергей 9 1
|Нурмагомедов Хабиб 8 1
|Гагарина Полина 13 1
|Туманов Олег 12 1
|Калугин Сергей 168 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Лунгин Павел 3 1
|Малофеев Константин 116 1
|Провоторов Александр 157 1
|Бельская Яна 11 1
|Михалков Никита 14 1
|Абрамов Олег 5 1
|Прошкин Александр 2 1
|Наумов Владимир 18 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Лапшин Алексей 23 1
|Александров Григорий 1 1
|Торопова Екатерина 1 1
|Аветисова Светлана 1 1
|Горгадзе Владимир 5 1
|comScore 379 1
|Yandex Research 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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