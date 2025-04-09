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Мосфильм киноконцерн ФГУП

Мосфильм - киноконцерн ФГУП


09.04.2025 Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм» 1
25.11.2024 «Кинопоиск» добавил автоматическое включение субтитров для глухих и слабослышащих зрителей в «Яндекс ID» 1
01.08.2024 Нейросеть YandexART помогла восстановить видеозаписи важных исторических событий 1
08.02.2024 «Кинопоиск» адаптировал сервис для незрячих пользователей и добавил тифлокомментарии более чем к 60 фильмам и сериалам 1
26.12.2023 Где бесплатно слушать новогоднюю музыку и смотреть праздничные фильмы и передачи в 2024 году 1
16.10.2023 Управляющая организация «Юни премиум» подключила ЖК «Вишневый сад» к платформе для умных зданий Ujin OS 1
02.01.2023 Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы 2
23.08.2022 «Акадо» добавил в свою телевизионную экосистему новые рейтинговые телеканалы 1
25.11.2021 В столичном метро запустили тематический поезд в честь десятилетия электронных госуслуг в Москве 1
04.02.2021 Активная аудитория видеосервиса Wink в 2020 году выросла в 4 раза 1
17.03.2020 Приложение «Триколор Кино и ТВ» доступно на умных телевизорах LG 1
26.05.2016 Рунет начали зачищать от курсов по программированию 1
08.04.2016 Знаменитый торрент-трекер пожизненно заблокировали за бесплатные советские фильмы 4
01.06.2015 Власти закрыли пиратам «Дорогу на Берлин» 1
05.03.2015 Почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная 100-летию со дня рождения актера Г.С. Жженова, вышла в обращение 5 марта 1
20.08.2014 Объем торгов на ЭТП SETonline в первом полугодии 2014 г. превысил 62 млрд руб. 1
17.05.2013 Платный YouTube: Как это будет в России 2
20.10.2011 Выбор ZOOM: лучшие медиаплееры 1
04.10.2011 Онлайн-кинотеатр Ivi.ru купил права на золотую коллекцию «Мосфильма» 1
23.06.2011 YouTube запустил раздел «Кинозал» с бесплатными фильмами на русском 2
27.04.2011 На YouTube открылся официальный канал «Мосфильма» 3
02.02.2011 iTunes продавал пиратские версии советской киноклассики 1
22.12.2010 «Мосфильм» разрешил бесплатно смотреть свои фильмы в Сети 2
08.10.2010 Милиция провела ночной рейд в Москве: изъят контрафакт на $1 млн 1
27.09.2010 Никита Михалков покажет кино «Ростелекому» 1
27.08.2010 Количество абонентов IP-TV «Дальсвязи» превысило 100 тыс. 1
17.05.2010 Фильмы и ТВ-программы бесплатно: в России запускается новый портал 1
21.04.2010 «Мосфильм» построил кинотеатр в интернете 3
20.04.2010 YouTube запустил канал с фильмами о Великой Отечественной войне 1
15.12.2009 Лучшая бытовая техника в подарок: от пивного аппарата до выпрямителя волос 1
18.12.2007 В поездах РЖД стали давать MP3-плееры напрокат 2
18.06.2007 Американский суд наказал пирата из Санкт-Петербурга 1
05.12.2005 В Москве обсудили автоматизированные технологии работы с документами 2
25.06.2003 Представлен проект спутниковой трансляции кинофильмов в региональные кинотеатры 1
18.05.2002 "МТУ-Интел": сделать доступ по технологии ADSL массовой услугой 1

Публикаций - 35, упоминаний - 48

Мосфильм и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7563 5
Google LLC 11893 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4054 3
Ростелеком 9845 3
Google Russia - Гугл Россия 183 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13007 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 283 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 2
VK - Mail.ru Group 3471 1
Amazon Inc - Amazon.com 3030 1
Microsoft Corporation 24756 1
Apple Inc 12212 1
Naumen - Наумен 637 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 422 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 840 1
МегаФон 9123 1
Cisco Systems 5138 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1023 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
LG Electronics 3632 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
BBK Electronics Corp 315 1
Lenovo EMC - Iomega 175 1
DViCO 12 1
Dune HD - HDI Dune 31 1
Gmini 20 1
Webmoney 542 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1583 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 1
МТС - Система Телеком 235 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 6
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 249 5
Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 11 5
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 3
Walt Disney Company 624 3
Лента - Сеть розничной торговли 2121 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 214 2
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 130 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2844 1
РЖД - Российские железные дороги 1931 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
ГПБ - Газпромбанк 1099 1
АльфаСтрахование СГ 326 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1661 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 485 1
Газпром ПАО 1355 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 807 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 166 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 38 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
Журавли - Торговая сеть 6 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Кино без границ 5 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Warner Bros. International Television Distribution 278 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 86 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
Krups 28 1
Почта России ПАО 2139 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2789 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 790 3
Судебная власть - Judicial power 2328 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3178 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 989 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 429 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3387 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4876 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11890 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3313 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 707 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Конституционный суд РФ 109 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 588 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 115 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Союз кинематографистов России 11 1
Национальная академия кинематографических искусств и наук России 2 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2944 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51880 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9378 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20133 5
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3532 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5584 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 625 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7460 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11371 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24524 3
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14538 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7729 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10695 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2136 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3201 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9311 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6094 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13510 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1027 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7146 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4832 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16280 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12319 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4638 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5690 2
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 838 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3918 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9551 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2960 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 753 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4083 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12645 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1766 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25756 1
Google YouTube - Видеохостинг 2786 8
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 323 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 562 3
Apple iTunes Store 1068 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 208 2
Яндекс.Плюс 198 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 271 2
ВГТРК - Смотрим 4 2
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 630 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 878 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5355 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 593 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Google Android 14169 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 793 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 176 1
Linux OS 10136 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7141 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 652 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 836 1
Apple iPad 3875 1
JavaScript - JS - язык программирования 1212 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 845 1
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 265 1
LG webOS - LG Store - LG Application Store - LG Content Store 10 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 106 1
Apple iPhone 6 4862 1
Hulu - онлайн-кинотеатр 96 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 345 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 1
BBK DV - серия DVD-плееров. 13 1
BBK Popcorn TV 17 1
Lenovo EMC - Iomega ScreenPlay 6 1
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 63 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 126 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 176 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Шахназаров Карен 3 3
Ликсутов Максим 128 1
Дарбинян Саркис 37 1
Соловьева Юлия 20 1
Ефанов Станислав 1 1
Долгов Владимир 59 1
Эйзенштейн Сергей 3 1
Симагин Сергей 1 1
Макаров Алексей 65 1
Шершульский Владислав 22 1
Гончарук Александр 92 1
Черкашин Павел 38 1
Репин Николай 18 1
Миронова Мария 1 1
Менакер Александр 1 1
Алейников Петр 3 1
Жженов Георгий 1 1
Рязанов Эльдар 3 1
Белоусов Анатолий 2 1
Лазарев Сергей 9 1
Нурмагомедов Хабиб 8 1
Гагарина Полина 13 1
Туманов Олег 12 1
Калугин Сергей 168 1
Пинчук Виктор 43 1
Медников Дмитрий 24 1
Лунгин Павел 3 1
Малофеев Константин 116 1
Провоторов Александр 157 1
Бельская Яна 11 1
Михалков Никита 14 1
Абрамов Олег 5 1
Прошкин Александр 2 1
Наумов Владимир 18 1
Сергунина Наталья 369 1
Лапшин Алексей 23 1
Александров Григорий 1 1
Торопова Екатерина 1 1
Аветисова Светлана 1 1
Горгадзе Владимир 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 147104 26
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43775 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52400 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17653 3
Европа 21863 3
Америка - Американский регион 2167 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5218 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 505 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7612 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1583 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3169 1
Украина 7648 1
Франция - Французская Республика 7884 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 203 1
Израиль 2745 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1593 1
Финляндия - Хельсинки 247 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 241 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 1
Созвездие Малая Медведица - Ursa Minor - Полярная звезда 35 1
СССР - РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 19 1
Германия - Берлин 717 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1199 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3347 1
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Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4728 6
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29681 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11061 4
Английский язык 6703 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1771 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2719 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6491 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7036 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1274 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24497 2
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CNews - ZOOM.CNews 1850 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2708 1
Юность - радиостанция 41 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 1
Рен ТВ - телеканал 70 1
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Yandex Research 8 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 79 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
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