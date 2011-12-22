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Lenovo EMC Iomega ScreenPlay
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|22.12.2011
|Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD 3
|14.12.2011
|Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD 5
|20.10.2011
|Выбор ZOOM: лучшие медиаплееры 1
|31.03.2011
|Iomega представила новое семейство медиаплееров на российском рынке 6
|30.03.2011
|Iomega разработала мультимедиа-проигрыватель 2
|07.02.2011
|Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray 5
Публикаций - 7, упоминаний - 23
Lenovo EMC и организации, системы, технологии, персоны:
|Lenovo EMC - Iomega 177 6
|Gmini 20 1
|Dell EMC 5180 1
|Western Digital Corporation - WDC 589 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
|Lenovo Group 2447 1
|Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
|Intel Corporation 12811 1
|BBK Electronics Corp 332 1
|Seagate Technology 766 1
|Google LLC 12690 1
|DViCO 12 1
|Dune HD - HDI Dune 32 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
|Израиль 2856 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.