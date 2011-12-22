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Lenovo EMC Iomega ScreenPlay

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.12.2011 Iomega ScreenPlay MX2 HD: медиаплеер с поддержкой MKV и Full HD 3
14.12.2011 Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD 5
20.10.2011 Выбор ZOOM: лучшие медиаплееры 1
31.03.2011 Iomega представила новое семейство медиаплееров на российском рынке 6
30.03.2011 Iomega разработала мультимедиа-проигрыватель 2
07.02.2011 Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray 5

Публикаций - 7, упоминаний - 23

Lenovo EMC и организации, системы, технологии, персоны:

Lenovo EMC - Iomega 177 6
Gmini 20 1
Dell EMC 5180 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Amazon Inc - Amazon.com 3277 1
Lenovo Group 2447 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12811 1
BBK Electronics Corp 332 1
Seagate Technology 766 1
Google LLC 12690 1
DViCO 12 1
Dune HD - HDI Dune 32 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 5
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 5
DivX - видеокодек 431 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 4
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 4
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 4
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 4
MKV - медиаконтейнер 187 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 3
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 2
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 2
AVI - Audio Video Interleave 460 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 2
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 2
Xvid - видеокодек 189 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 240 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 2
Lenovo EMC - Iomega Protection Suite 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Linux OS 11533 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Windows 16882 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 1
Veritas Backup Exec - Symantec Backup Exec 93 1
Dell EMC PowerScale - серия СХД 5 1
Realtek RT - Realtek RTL - RealTek RTD - серия ARM-процессоров - Realtek Gigabit LAN - серия контролллеров - Realtek MagicBox 38 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Flickr - Фотохостинг 258 1
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 1
BBK DV - серия DVD-плееров. 13 1
BBK Popcorn TV 17 1
RealNetworks RealMedia 20 1
Lenovo EMC - Iomega ZIP 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Израиль 2856 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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