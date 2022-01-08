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Индексная книга (каталог) CNews*
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Xvid видеокодек

Xvid - видеокодек

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


08.01.2022 Как оцифровать старые видеокассеты в домашних условиях 1
09.06.2021 Лучшие программы для записи видео с экрана ПК: выбор ZOOM 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
30.01.2020 Лучшие Full HD телевизоры: хиты продаж 1
05.08.2013 Обзор самых продаваемых в России телевизоров июня 2013 года 1
15.04.2013 Обзор автомобильного мультимедийного центра Prology DVU-700: чудеса на виражах в 1 DIN 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
19.03.2013 Обзор планшета 7" Prology Evolution Tab-750: таблетка от скуки 1
14.09.2012 Навигатор и регистратор в одном корпусе 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
23.05.2012 «Лантри» анонсировала новое медиарешение для дома и офиса — NetFlat 1
25.04.2012 Как выбрать стационарный медиаплеер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
23.12.2011 Samsung привез в Россию мощный 7-дюймовый планшет. ФОТО 1
14.12.2011 Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD 1
25.08.2011 Обзор медиацентра Western Digital TV Live Hub: победитель войны форматов 1
19.08.2011 Телевизоры: хиты продаж июля 2011 1
29.06.2011 На российском рынке начались продажи медиаплеера Cowon C2 1
14.06.2011 Модельный ряд плееров 3Q получил обновление 1
06.04.2011 Samsung представляет мини-планшеты Galaxy S WiFi на российском рынке 1
30.03.2011 Iomega разработала мультимедиа-проигрыватель 1
03.02.2011 BBK выпустил медиаплеер с поддержкой MKV и Ethernet 1
28.12.2010 Samsung покажет мультимедиа-плеер на Android OS в линейке Galaxy 1
15.12.2010 Philips выпустил новый Blu-ray-проигрыватель с поддержкой 3D 1
29.10.2010 Acer представила на российском рынке смартфон Liquid Metal на базе Android 2.2 1
29.10.2010 Western Digital выпустила универсальный мультимедиа-центр 1
14.10.2010 QNAP выпустила новый NMP-1000P сетевой медиаплеер 1
11.10.2010 Samsung расширила линейку смартфонов на базе bada OS 1
28.09.2010 Мультимедиа-плеер 3Q F350HW научился качать торренты автоматически 1
22.09.2010 6 лучших гаджетов для отпуска 1
20.09.2010 Выбор ZOOM: лучшие мультимедийные смартфоны 1
15.09.2010 Wexler.Book T7001: доступный ридер на базе TFT-матрицы 1
06.09.2010 Самые ожидаемые Android-коммуникаторы осени 2010 1
02.09.2010 Samsung представила новые PMP-устройства 1
31.08.2010 Samsung вывела на рынок новый bada-смартфон Wave 723 1
11.08.2010 Появились два новых топовых коммуникатора от HTC 1
10.08.2010 Новый домашний кинотеатр от Philips с поддержкой 3D Blu-ray 1
03.08.2010 Samsung выпустит конкурента iPod Touch 1
02.08.2010 Проекционный медиацентр Epson EH-DM3: 100-дюймовый ТВ в рюкзаке 1
26.07.2010 Домашний кинотеатр Samsung с Blu-ray-плеером и беспроводными тыловыми колонками 1

Публикаций - 189, упоминаний - 190

Xvid и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 37
BBK Electronics Corp 332 20
LG Electronics 3735 13
Philips 2099 13
Microsoft Corporation 25775 12
Sony 6739 12
Google LLC 12690 11
Apple Inc 13156 10
Xoro Eectronics 81 8
Meta Platforms - Facebook 4621 8
iRiver 182 6
Cowon Systems 73 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
DViCO 12 5
Sigma Designs 18 5
X Corp - Twitter 2938 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
HTC Corporation 1512 5
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 4
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 40 4
Western Digital Corporation - WDC 589 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Toshiba Corporation 2980 4
Yahoo! 3726 4
Nvidia Corp 4002 4
Creative Technology 273 3
Dune HD - HDI Dune 32 3
Nero AG - Ahead Software AG 54 3
ГЕРЦ 1 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
Sharp Corporation 1062 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 431 3
Fly - Explay - Эксплей 243 3
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 72 3
Lenovo EMC - Iomega 177 2
Archos Technology 72 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Daewoo 104 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 1
101Hotels.com 456 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Hyundai Motor Company 436 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Carl Zeiss AG 307 1
Block - Square 203 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Верный - торговая сеть 326 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Getty Images 29 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
DivX - видеокодек 431 141
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 108
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 107
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 105
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 95
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 88
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 88
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 83
AVI - Audio Video Interleave 460 78
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 72
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 68
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 56
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 55
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 53
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 48
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 47
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 46
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 39
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 286 39
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 38
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 37
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 37
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 37
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 34
WAV - Waveform Audio File Format 532 33
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 33
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 32
AAC - Advanced Audio Coding 479 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 30
Наушники - Headphones 4479 30
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 30
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 29
MKV - медиаконтейнер 187 29
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 27
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 27
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 26
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1187 25
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 217 25
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 35
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 32
Dolby Digital - Dolby TrueHD - система цифрового многоканального звука 544 29
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Microsoft Windows 16882 16
Google Android 15244 15
Samsung SVR-диктофон 464 14
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 14
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 12
Apple iPod 1553 12
Eastman Kodak Picture CD 43 10
Samsung Electronics TouchWiz 202 10
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 10
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 9
Apple iPod Touch 747 9
Linux OS 11533 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Apple iTunes Store 1118 7
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 138 7
Flickr - Фотохостинг 258 7
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 6
BBK Popcorn TV 17 6
Creative ZEN - Creative Zen Aurvana - Creative Zen Vision - Creative Zen Air Plus 88 6
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 6
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 214 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
Codec Guide - K-Lite Codec Pack 11 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Samsung Galaxy 1035 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Google Picasa Web Albums 167 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 4
PocketDivXEncoder 5 4
Kantaris Media Player 4 4
BBK V 5 4
Apple iPod nano 215 4
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 4
Apple iPad 4012 4
Ксенин Алекс 311 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Сергеев Иван 74 2
Бровкин Дмитрий 55 2
Беляев Дмитрий 32 2
Урусов Александр 17 2
Малафеев Андрей 52 2
Гордеева Анна 36 2
Демидов Михаил 134 2
Симонов Игорь 103 1
Ширшов Павел 76 1
Лахова Олеся 35 1
Константинов Константин 32 1
Речменский Игорь 21 1
Шеховцова Ирина 10 1
Блохнин Сергей 10 1
Николаев Григорий 10 1
Худякова Наталья 7 1
Виноградов Андрей 6 1
Сагалаев Эдуард 8 1
Богатырев Кирилл 4 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Артамонова Анна 183 1
Захаров Дмитрий 46 1
Белов Виктор 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 62
Южная Корея - Республика 7052 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Япония 13807 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 8
Европа 24964 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Китай - Тайвань 4245 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Куба - Республика 417 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
США - Калифорния 4829 1
Испания - Каталония - Барселона 752 1
США - Калифорния - Купертино 281 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 21
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 11
Ergonomics - Эргономика 1755 10
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Английский язык 7030 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 7
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 5
Видеокамера - Видеосъёмка 720 5
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 4
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 2
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 2
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 2
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Bigmir)net 21 1
Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
9to5Google 60 1
9to5Mac 70 1
Electronista 166 1
In-Stat 115 1
HFS Research 49 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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