Индексная книга (каталог) CNews*
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Xvid видеокодек
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 189, упоминаний - 190
Xvid и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 3
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
|Сергеев Иван 74 2
|Бровкин Дмитрий 55 2
|Беляев Дмитрий 32 2
|Урусов Александр 17 2
|Малафеев Андрей 52 2
|Гордеева Анна 36 2
|Демидов Михаил 134 2
|Симонов Игорь 103 1
|Ширшов Павел 76 1
|Лахова Олеся 35 1
|Константинов Константин 32 1
|Речменский Игорь 21 1
|Шеховцова Ирина 10 1
|Блохнин Сергей 10 1
|Николаев Григорий 10 1
|Худякова Наталья 7 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Сагалаев Эдуард 8 1
|Богатырев Кирилл 4 1
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
|Артамонова Анна 183 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Белов Виктор 60 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|Bigmir)net 21 1
|Weather Group - The Weather Channel - TWC 37 1
|9to5Google 60 1
|9to5Mac 70 1
|Electronista 166 1
|In-Stat 115 1
|HFS Research 49 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.