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Индексная книга (каталог) CNews*
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VOB DVD-Video Object Versioned Object Base формат файлов, используемый для хранения DVD-Video



14.02.2025 Умные телевизоры в каждый дом: на рынок вышла новая ТВ-приставка на базе Android 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
20.02.2019 Лучшие приставки Smart TV: выбор ZOOM 1
30.12.2016 Сгоревшая библиотека РАН незаконно переиграет ИТ-тендер на 358 миллионов 1
11.10.2016 Скандально сгоревшая библиотека РАН закупает «железо» и ПО на 358 миллионов 1
28.08.2013 Хитом недели на Soft.CNews стал конвертер видео для iPad 1
09.04.2013 Китайская Retina: обзор планшета 10" Perfeo 9726-RT 1
03.04.2013 ZOOM.CNews рекомендует: подробный обзор флагманского медиаплеера Dune HD Base 3D 1
17.01.2013 Обзор effire ColorBook TR801: долгожитель среди медиаридеров 1
07.06.2012 Обзор сетевого накопителя Synology 412+ 1
23.05.2012 «Лантри» анонсировала новое медиарешение для дома и офиса — NetFlat 1
25.04.2012 Как выбрать стационарный медиаплеер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
14.12.2011 Нужна ли медиаплееру клавиатура? Обзор Iomega ScreenPlay DX HD 1
17.10.2011 Как Китай покорил Европу: обзор телевизора Changhong E32F898EB 1
25.08.2011 Treelogic представила цветной ридер Arcus 704 Touch 1
25.08.2011 Обзор медиацентра Western Digital TV Live Hub: победитель войны форматов 1
27.07.2011 Treelogic анонсировала 7-дюймовый ридер 1
14.06.2011 Модельный ряд плееров 3Q получил обновление 1
12.04.2011 ФСБ понадобилось ПО для анализа изображений и видео 1
28.03.2011 Тест телевизоров Samsung 4 и 5 серии: +1 "плазме" 1
12.01.2011 Explay HD.book: электронная "читалка" высокой четкости 1
28.12.2010 Новый цифровой ридер Ritmix с 7-дюймовым сенсорным экраном 1
28.12.2010 Электронная книга-медиаплеер teXet TB-500HD - на российском рынке 1
06.12.2010 Телевизор LG 60PK960: тест старшей "плазмы" 1
29.10.2010 Western Digital выпустила универсальный мультимедиа-центр 1
14.10.2010 QNAP выпустила новый NMP-1000P сетевой медиаплеер 1
10.09.2010 Toshiba избавила от необходимости конвертировать фильмы для ТВ 1
18.05.2010 Explay M43HD: портативный HD-медиаплеер 1
03.12.2009 v[duck] – HDD-медиаплеер для дома 1
27.11.2009 TViX M-6600: новое поколение TViX-HD 1
12.10.2009 42-дюймовый FullHD ЖК-ТВ от LG: на звуке не сэкономили 1
13.07.2009 Первый Карманный телевизор 1
25.06.2009 Samsung UE46B7000WW — Все дело в LED 1
02.06.2009 Медиаплеер из Гонконга 1
26.02.2009 Медиаплеер BBK PopcornTV: первый тест в России 1
16.07.2008 Odeon PDP 9T: карманный телевизор с DVD 1
02.06.2008 Aurora Media Workshop 3.4.5.7: работа с мультимедийными данными 1
15.05.2008 Aurora Media Workshop 3.4.4.5: работа с мультимедийными данными 1
17.03.2008 TViX HD 5100 – HD-источник для вашего дома 1
08.02.2008 Philips против BBK: тест-дуэль флэш-плееров 1

Публикаций - 66, упоминаний - 66

VOB и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10282 5
Apple Inc 12136 5
Sony 6550 5
Microsoft Corporation 24661 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 4
Meta Platforms - Facebook 4444 4
Google LLC 11818 4
DViCO 12 4
X Corp - Twitter 2848 3
BBK Electronics Corp 313 3
Fly - Explay - Эксплей 240 3
Western Digital Corporation - WDC 551 2
LG Electronics 3618 2
Toshiba Corporation 2931 2
Philips 2054 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
IDX - Системы управления идентификацией 19 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 2
Archos Technology 72 2
Treelogic 41 2
Sigma Designs 18 2
Dune HD - HDI Dune 31 2
InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 2
Ростелеком 9738 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Xiaomi 1747 1
Intel Corporation 12214 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
Yahoo! 3698 1
EA - Electronic Arts 1287 1
AMD Graphics Product Group - ATI 944 1
Realtek Semiconductor 62 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 1
Nvidia Corp 3507 1
Yuno 8 1
SEGA 395 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 479 3
Композит 93 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 445 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 67 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Hyundai Motor Company 387 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 616 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 179 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 10
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 100 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 59
AVI - Audio Video Interleave 457 58
Microsoft WMV - Windows Media Video 371 47
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 40
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 35
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 34
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4634 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 33
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5578 31
MKV - медиаконтейнер 186 31
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1593 28
DivX - видеокодек 430 28
Xvid - видеокодек 188 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4253 24
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 237 23
WAV - Waveform Audio File Format 504 23
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1283 23
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5673 23
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7406 23
AAC - Advanced Audio Coding 445 22
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3837 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7108 21
FLAC - Free Lossless Audio Codec - свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь 208 20
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 280 20
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13842 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12515 20
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6060 19
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 18
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9344 18
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3267 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6052 15
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3874 15
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 15
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 432 15
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6401 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16184 15
Наушники - Headphones 4025 15
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 14
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1743 14
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 32
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 344 20
Google YouTube - Видеохостинг 2760 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2043 10
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 407 8
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 193 7
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 130 7
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 7
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 6
Microsoft Windows 15716 6
Google Android 14047 5
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 592 5
Samsung SVR-диктофон 456 5
Apple iPad 3866 4
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 242 4
Flickr - Фотохостинг 255 4
Google Play - Google Store - Android Market 3301 3
Apple macOS 2073 3
Microsoft Windows XP 2400 3
Apple iPod 1537 3
Microsoft Office Excel 1201 3
Apple iPod Touch 745 3
Apple iTunes Store 1068 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 791 3
Google Picasa Web Albums 156 3
Linux OS 10005 2
Microsoft Skype 2067 2
Яндекс.Маркет 947 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 304 2
Google Android 7 - Android Nougat 219 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 2
Microsoft DirectX 707 2
Samba 147 2
Google Video - видеосервис 61 2
Ritmix RBK 5 2
PocketDivXEncoder 5 2
Treelogic Arcus - TFT-ридер 4 2
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 66 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1796 2
Levinson Mark - Левинсон Марк 6 2
Пивоваров Юрий 3 2
Иванов Герман 3 2
Ашманов Игорь 41 1
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Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1263 3
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Минобрнауки РФ - ВАК - Высшая аттестационная комиссия при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 11 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29234 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 2
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1376 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1636 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 620 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 796 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2132 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1909 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6160 1
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CNews - ZOOM.CNews 1848 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
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РАН - Российская академия наук 1882 2
РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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