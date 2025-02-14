VOB DVD-Video Object Versioned Object Base формат файлов, используемый для хранения DVD-Video
VOB и организации, системы, технологии, персоны:
|Levinson Mark - Левинсон Марк 6 2
|Пивоваров Юрий 3 2
|Иванов Герман 3 2
|Ашманов Игорь 41 1
|Киреев Александр 33 1
|Ксенин Алекс 311 1
|Лаптева Марина 114 1
|Солонин Виталий 89 1
|Беляев Дмитрий 28 1
|Урусов Александр 17 1
|Комиссарова Валерия 9 1
|Наумов Максим 98 1
|Богатырев Кирилл 4 1
|Ширшов Павел 76 1
|Качан Владимир 2 1
|Конушин Антон 7 1
|CNews - ZOOM.CNews 1848 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 2
|РАН - Российская академия наук 1882 2
|РАН ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам РАН РФ 4 2
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1525 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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