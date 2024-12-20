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Индексная книга (каталог) CNews*
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Microsoft Compiled HTMLHelp CHM проприетарный формат файлов контекстной справки



20.12.2024 Начались продажи флагманской электронной книги Digma P6 1
12.02.2023 Обзор Onyx BOOX Volta 4: электронная книга на Android 1
09.08.2022 TSMC уничтожила передовую технологию из-за страха перед Intel и Samsung 1
19.04.2022 Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься 2
04.03.2022 Лучшие приложения для чтения книг на смартфоне: выбор ZOOM 1
16.02.2022 Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
31.10.2017 «Лаборатория Касперского» обнаружила новую целевую атаку на российские банки 1
08.06.2017 10 дюймов комфортного чтения 1
24.08.2015 Что подарить школьнику на 1 сентября? Выбор ZOOM 1
15.01.2014 ZOOM.CNews рекомендует: обзор книги PocketBook Touch Lux Limited Edition для настоящих эстетов 1
15.11.2013 Восемь раундов: букридер Onyx BOOX i63ML Maxwell против букридера PocketBook Touch2 1
01.08.2013 ZOOM.CNews рекомендует: обзор первого в России цветного E-Ink-ридера PocketBook Color Lux 1
25.10.2012 Планшеты Prology: обзор лучших моделей линейки 1
23.10.2012 Большой тест маленького ридера: ZOOM.CNews рекомендует PocketBook 613 Basic New 1
03.10.2012 Тест Prology Latitude T-710T: новое поколение выбирает Android 4.0 1
14.08.2012 Выбор ZOOM: обзор букридера Onyx Boox M92M Perseus 1
06.08.2012 Новинки компании Prology 1
05.04.2012 Первый тест в России ридера Onyx Boox i62M Pilgrim: ZOOM.CNews рекомендует 1
02.04.2012 Россия: Первый в мире «гибкий ридер» поступает в продажу 1
28.03.2012 Обзор PocketBook Touch: сенсорный ридер с мультитач 1
30.01.2012 Обзор Sony PRS-T1: так выглядит идеальный букридер 1
22.12.2011 Как выбрать букридер. Рекомендации ZOOM.CNews 1
30.11.2011 Prology Latitude I-600: второе дыхание QWERTY-букридеров 1
03.11.2011 "Азбука 1 класс. Электронное приложение" и НПП 1
26.10.2011 Гибкий букридер WEXLER.BOOK Flex ONE: революция или муляж? 1
26.09.2011 Wexler начала производство ридера BOOK Flex ONE 1
31.08.2011 Лучшая техника и аксессуары для школьника. Выбор ZOOM. 1
30.08.2011 Компания Wexler представила новые планшеты и ридеры для международного рынка 1
25.08.2011 Treelogic представила цветной ридер Arcus 704 Touch 1
24.06.2011 В России появился планшет с матрицей a-Si TFT 1
11.04.2011 Ридер Onyx Boox A61S Bianca: за Шекспира не стыдно 1
05.03.2011 Prestigio представила ридер с QWERTY-клавиатурой 1
01.03.2011 PocketBook IQ 701: лучший способ поднять IQ 1
28.02.2011 WEXLER.BOOK E5001: карманная «читалка» 1
24.02.2011 Обзор новой серии ридеров PocketBook Pro 1
28.12.2010 Новый цифровой ридер Ritmix с 7-дюймовым сенсорным экраном 1
21.12.2010 Выбор ZOOM: лучшая техника 2010 года 1
17.12.2010 Новый цифровой ридер от Prestigio: 2 ГБ памяти и аккумулятор на 10 тыс. страниц 1
16.12.2010 Читалка Wexler.book E6001: доступная роскошь 1

Публикаций - 66, упоминаний - 67

Microsoft Compiled HTMLHelp и организации, системы, технологии, персоны:

PocketBook International 92 11
ONYX International 143 11
Wexler 60 7
Samsung Electronics 10255 5
Microsoft Corporation 24625 5
Sony 6544 5
Wacom 142 5
Fly - Explay - Эксплей 240 5
Yandex - Яндекс 7340 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 4
Google LLC 11775 4
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 4
Prology 71 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 3
Apple Inc 12101 3
Digma 185 3
Plastic Logic - Пластик Лоджик - Polymer Vision 46 3
Dr.Web - Доктор Веб 1254 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Dropbox 498 2
Adobe Systems 1549 2
МакЦентр - MacCentre 157 2
Treelogic 41 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Rockchip - Fuzhou Rockchip Electronics 45 2
ORSiO 9 2
SiPix 8 2
Qualcomm Technologies 1822 1
Vobis - Вобис Компьютер - Вобис Нэтворк 126 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
МегаФон 8805 1
X Corp - Twitter 2845 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
HP Inc. 5685 1
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Canon 1397 1
Philips 2053 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Жемчужина - Санаторий 56 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 28 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 48
EPUB - Electronic Publication 145 42
FB2 - FictionBook 125 41
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 40
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 36
DjVu - технология сжатия изображений с потерями 103 33
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3906 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 28
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 28
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 28
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 27
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 27
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 24
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 23
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 22
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 22
Наушники - Headphones 3999 21
PRC Mobipocket - формат файла 33 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 19
Карты памяти - Запоминающее устройство 2262 18
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 16
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 13
Joystick - Джойстик 1129 13
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1012 12
USB micro 962 12
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 12
Motorola Solutions - Psion TCR - Text Compression for Reader File 16 12
Контрастность 2824 12
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 10
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 10
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 10
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 10
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 286 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 45
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 34
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 343 25
Google Android 13994 19
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 525 19
Microsoft Office Word 776 16
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 13
Microsoft Windows 15657 12
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 115 11
Microsoft Office Excel 1197 10
Linux OS 9937 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 9
PocketBook - серия электронных книг 44 9
Google Play - Google Store - Android Market 3291 7
Wexler Book 11 7
ACCESS PalmSource - Palm OS - PalmDOC - AportisDoc 11 6
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 5
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 5
PocketBook Touch 11 5
Microsoft Outlook 1390 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 4
Amazon Kindle 184 4
FBReader 18 4
Prology Latitude 21 4
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 68 4
Fly - Explay TXT.Book 7 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 3
Microsoft Office 3734 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 396 3
Microsoft Edge - браузер 1995 3
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 3
GZIP - GNU Zip 29 3
Corel WinZip - архиватор 50 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1095 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 3
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 73 3
PocketBook BookLand 8 3
Apple iPad 3860 2
Apple iOS 7809 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 2
Чубайс Анатолий 212 2
Guninski Georgi - Гунински Георги 10 2
Милица Евгений 6 1
Ложкин Сергей 43 1
Кузнецов Сергей 154 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
Миронов Андрей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
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Южная Корея - Республика 6646 2
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 717 2
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Франция - Французская Республика 7846 1
Германия - Берлин 715 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Америка - Американский регион 2160 1
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Нидерланды 3517 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 91 1
США - Аризона 514 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Америка Латинская 1812 1
США - Калифорния 4625 1
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The Register - The Register Hardware 1551 1
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Times 623 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
День знаний - 1 сентября 35 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
SEMICON 13 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 1
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