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Digma начинает продавать новые модели электронных книг — K2 и M2

Линейка букридеров бренда Digma нашла свое продолжение.

Новинки обладают дисплеями E-Ink HD и E-Ink HD Pearl. Для данных технологий характерны высокая контрастность (16 градаций серого) и приятное восприятие изображения. Кроме того, это делает их более безопасными для глаз. Чему способствует также встроенная подсветка, с которой чтение будет возможным и комфортным даже в плохо освещенных местах. Диагональ экрана составляет привычные для подобных девайсов 6 дюймов. Разрешение 1024x758 допускает возможность просмотра не только текста, но и изображений (jpg, bmp, png и gif).

K2 и M2 также поддерживают все наиболее популярные форматы книг: pdf, epub, txt, html, fb2, rtf, mobi, chm, pdb и doc. Объем встроенной памяти (4 ГБ) может быть расширен у обоих устройств еще на 32 ГБ. Для этого устанавливается карта памяти типа microSDHC.

Зарядка Li-Pol аккумулятора на 1500 мАч производится с помощью массово распространенного кабеля microUSB. Однако требоваться она будет нечасто. В зависимости от активности чтения, заряда батареи может хватить вплоть до одной недели без питания.

Одними из важнейших преимуществ моделей являются их скромные размеры (116х164х9,8 мм) и очень небольшая масса (всего 150 граммов). Таким образом, при всех своих возможностях устройства по габаритам схожи с простыми ежедневниками.

Также не стоит упускать из внимания крайне понятное интуитивное управление, которое подчеркивается не менее удобным программным интерфейсом. Дизайнерское решение ориентировано на максимальную эргономичность и функциональность. Пластиковый корпус выполнен в темно-сером цвете.

В качестве бонуса модель М2 имеет встроенную обложку, способную эффективно защищать экран от царапин и сколов.

В комплекте будут находиться электронная книга, зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон на 12 месяцев с момента покупки.

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Таким образом, K2 и M2 от Digma делают шаг вперед, подчеркивая лучшие качества предшественников и исправляя недочеты.

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Digma — международный производитель цифровых устройств и потребительской электроники для дома и бизнеса. Существует на российском рынке с 2005 г.

Устройства Digma включают: мониторы, кнопочные телефоны, ноутбуки, планшеты на базе ОС Android и Windows, телевизоры, электронные книги, беспроводные акустические системы и наушники, плееры, цифровые фоторамки, экшен-камеры, видеорегистраторы, радар-детекторы, а также широкий спектр автомобильной электроники и аксессуаров для всей выпускаемой продукции.

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Официальным дистрибьютором торговой марки Digma на территории России является компания Merlion.

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