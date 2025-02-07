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Индексная книга (каталог) CNews*
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GZIP GNU Zip



07.02.2025 В магазине приложений для iPhone впервые нашли трояны для взлома криптокошельков и кражи криптовалют 1
11.12.2024 Платформа Security Vision получила новую функциональность 1
09.09.2024 Опасный китайский бэкдор атакует Linux и Windows 1
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО 1
05.08.2020 Компьютер под Linux можно захватить с помощью популярного архиватора 1
26.02.2020 «Кворум. Брокер сообщений» – унифицированная платформа для обмена неплатёжной информацией между кредитной организацией и ФОИВ по каналам Банка России 1
20.03.2017 Найден способ уменьшения файлов JPEG на треть 1
27.02.2017 «Код безопасности» выпустила межсетевой экран «Континент WAF» для защиты веб-приложений 1
25.05.2012 Польша выступает за технологическую нейтральность 1
19.08.2011 Готовится к выпуску новая версия open-source-системы обнаружения вторжений Snort 1
18.08.2008 Поиск «Яндекса» поддерживает международные стандарты 1
21.04.2008 muCommander 0.8.2: кросс-платформенный файл-менеджер 1
27.12.2007 7-Zip 4.58 Alpha 1: тестовая версия бесплатного архиватора 1
07.12.2007 7-Zip 4.57: новая версия бесплатного архиватора 1
30.11.2007 muCommander 0.8.1: кросс-платформенный файл-менеджер 1
26.11.2007 EF Find 4.60: поисковик для Windows 1
08.10.2007 muCommander 0.8 – кросс-платформенный файл-менеджер 1
19.09.2007 EF Find 4.50 – новый поисковик для Windows 1
15.08.2007 Софт для смартфонов: джентльменский набор 1
31.05.2007 В антивирусах F-Secure найдены многочисленные уязвимости 1
19.04.2007 Misk.com открыл кластерный хостинг 1
01.12.2006 В Apple Macintosh OS X найдены опасные уязвимости 1
20.09.2006 В gzip обнаружена уязвимость 1
27.01.2006 Trojan.Encoder занимается кибер-шантажом 1
28.06.2004 Вышла новая версия архиватора WinRAR 1
11.05.2004 Log Analyzer - новое ПО для анализа серверных лог-файлов 1
28.08.2002 Программа за $23 тыс. будет сжимать вэб-страницы перед отправкой посетителю сайта 1
31.01.2002 Программа-архиватор узнает Шекспира 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

GZIP и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24651 3
Google LLC 11807 3
Samsung Electronics 10275 2
Apple Inc 12124 2
Oracle Corporation 6702 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4897 2
Quorum - Кворум - 126 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1414 1
Код Безопасности 620 1
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 1
Yandex - Яндекс 7382 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5680 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
F-Secure 211 1
GitHub 826 1
Cisco Systems - Sourcefire 30 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
ФОРС - Центр разработки 638 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 71 1
ФОРС Телеком 14 1
МегаФон 8891 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2904 1
McKinsey & Company Int 250 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
МегаФон Ритейл 79 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
VK - Много приложений 2 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 174 1
Эвотор - Evotor 184 1
Amazon Inc - Amazon.com 3007 1
Цифра ГК 2434 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 195 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Hyundai Motor Company 384 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 18 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Автодом - АВТОDOM 21 1
Visa International 1949 1
eBay Inc 1622 1
Unsplash 800 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2897 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4980 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 207 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4134 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29794 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27608 7
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2224 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12784 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12667 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25443 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 854 5
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1662 5
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1858 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6159 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4237 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24206 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3113 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12571 4
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 242 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4089 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4724 3
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 171 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 234 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 3
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9203 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11404 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11022 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30829 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6801 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 432 2
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 280 2
Email - IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 224 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16168 2
Email - POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 238 2
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5377 2
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 36 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3019 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7418 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13828 2
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 526 13
Microsoft Windows 15699 10
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 213 9
Linux OS 9990 6
Oracle Java - язык программирования 3086 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 995 4
Microsoft Office Excel 1200 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2039 3
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 66 3
Apple macOS 2068 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4483 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 2
Corel WinZip - архиватор 50 2
Red Hat RPM - Package Manager 160 2
C/C++ - Язык программирования 758 2
Linux KDE Plasma 225 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 22 1
SUSE openSUSE 93 1
Quorum - Кворум Брокер сообщений 29 1
Код Безопасности - Континент TLS VPN 12 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2981 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 1
Яндекс.Видео 33 1
IBM DB2 371 1
Nokia Symbian OS 1400 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 583 1
Opera Browser - Браузер 1022 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Nullsoft - Llama Group - Radionomy - Winamp - универсальный медиапроигрыватель 109 1
Samba 146 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 251 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
Opera Mini - браузер 212 1
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 101 1
Red Hat Linux 204 1
Perl - Язык программирования 139 1
Snort - сетевая система предотвращения вторжений и обнаружения вторжений с открытым исходным кодом 31 1
Залманов Дмитрий 22 1
Колыбельников Александр 3 1
Демидов Михаил 133 1
Голов Андрей 49 1
Рошаль Евгений 3 1
Adler Mark - Адлер Марк 1 1
Павлов Игорь 7 1
Зятьков Юрий 11 1
Воропаев Алексей 1 1
Мамут Владимир 1 1
Гафурова Наталья 1 1
Семенченко Сергей 1 1
Крутько Иван 21 1
Будник Иван 19 1
Городецкий Ярослав 13 1
Павлов Никита 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 144887 4
Япония 13297 2
Южная Корея - Республика 6657 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2492 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14214 1
Швеция - Королевство 3621 1
Польша - Республика 1963 1
Финляндия - Финляндская Республика 3605 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43310 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52174 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17435 1
Беларусь - Белоруссия 5682 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1271 1
Израиль 2736 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 302 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1032 1
Германия - Федеративная Республика 12699 1
Казахстан - Республика 5544 1
Узбекистан - Республика 1733 1
Нидерланды 3524 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17084 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10975 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10971 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13571 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48160 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51231 3
Английский язык 6649 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2738 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29184 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5989 1
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 138 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7860 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6716 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 876 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8487 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24181 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16348 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14404 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5437 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6996 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4892 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1252 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 238 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4373 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5131 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1791 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4965 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1217 1
Слепые зоны 109 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1657 1
Fashion industry - Индустрия моды 239 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
BleepingComputer - Издание 342 1
heise online - heise security 122 1
Physical Review Letters 113 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 117 1
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 20 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2010 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339511, в очереди разбора - 769518.
Создано именных указателей - 168213.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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