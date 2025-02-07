GZIP GNU Zip
GZIP и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 7
|Залманов Дмитрий 22 1
|Колыбельников Александр 3 1
|Демидов Михаил 133 1
|Голов Андрей 49 1
|Рошаль Евгений 3 1
|Adler Mark - Адлер Марк 1 1
|Павлов Игорь 7 1
|Зятьков Юрий 11 1
|Воропаев Алексей 1 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
|Семенченко Сергей 1 1
|Крутько Иван 21 1
|Будник Иван 19 1
|Городецкий Ярослав 13 1
|Павлов Никита 76 1
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 2
|BleepingComputer - Издание 342 1
|heise online - heise security 122 1
|Physical Review Letters 113 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 20 1
|Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 1
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