Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190669
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82902
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

ФОРС Телеком Ora2PgCopy Ora2PgSync Pg2OraSync Ora2PgSyncX


В процессе миграции информационных систем особенно важным является обеспечение непрерывности бизнеса и поддержки актуальности данных в обеих системах –  старой и новой вплоть до момента окончательного перехода. Одним из способов актуализации данных в новой системе является инкрементальная миграция, представляющая собой этап, следующий за этапом миграции основного объема данных. Она подразумевает выполнение определённых действий с данными в новой системе – их добавление, изменение, удаление, аналогичным в старой системе. Этот метод полезен, в том числе, и при временной параллельной эксплуатации двух систем с синхронизацией данных между ними. 

Ora2PgSync применяется после завершения основной миграции данных при продолжении работы пользователей в СУБД Oracle с автоматической передачей изменений данных в СУБД PostgreSQL до момента окончательного перехода на эту платформу. За счёт синхронизации инструмент помогает осуществить быстрый переход на клиентскую часть ПО, работающую с Postgres, с минимальным временем простоя.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.02.2026 «Форс Телеком» разработал дополнительный инструмент репликации данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 2
26.01.2026 Новые инструменты «Форс Телеком» для переноса данных внесены в реестр российского ПО 1
14.10.2024 «Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных 1
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 2
05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО 1
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

ФОРС Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6903 6
ФОРС - Центр разработки 681 5
ФОРС Телеком 18 5
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 64 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 342 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
ФОРС Дистрибуция 46 1
Клевер Системс - ранее Испаер Системс ЛТД 1 1
МегаФон 10112 1
9117 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 262 1
Крок - Croc 1820 1
Pentaho 62 1
Альфа-Банк 1891 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 534 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13051 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73892 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 3
СУБД - BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 15 2
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2057 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 870 1
Маркировка - Marking 1239 1
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 10 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2251 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 989 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17195 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57560 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34064 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32007 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 276 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26137 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4157 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5697 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1571 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1275 4
Oracle Java - язык программирования 3353 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 884 3
GZIP - GNU Zip 31 1
Oracle Log Replicator - OLR 2 1
ФОРС Телеком - LUI4ORA2PG 1 1
Зятьков Юрий 13 4
Россия - РФ - Российская федерация 158561 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55108 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5914 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7304 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3806 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419834, в очереди разбора - 726163.
Создано именных указателей - 190669.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще