Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО

«Форс телеком» (ГК «Форс») объявила о том, что разработанная ею утилита Ora2PgCopy для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL внесена в Единый реестр российского ПО.

Инструментальное средство разработки Ora2PgCopy зарегистрировано в государственном реестре 29 июня 2023 г. под номером 18123.

Утилита применяется в ходе миграции с Oracle, когда в среде PostgreSQL уже созданы таблицы и перенесён программный код. Четырёхкратное и более ускорение процесса миграции достигается за счёт использования PostgreSQL-команды “copy”, многопоточной технологии Java, параллельного переноса данных каждой отдельной таблицы и специальной обработки данных типа BLOB и CLOB.

Мобильный офис для медпредставителей: SberCRM помог автоматизировать бизнес-процессы фармкомпании
Бизнес

Недавно была выпущена новая версия продукта с целым рядом дополнительных функциональных возможностей. Во-первых, реализована поддержка неконвенциональных имён таблиц и столбцов. Во-вторых, добавлена возможность параллельного переноса данных одной таблицы при помощи нескольких одновременно запущенных команд “copу”. Для длинных, но узких таблиц это увеличивает скорость миграции до 40%. В-третьих, добавлен режим работы «агент -> основная программа». Это означает, что теперь ora2pgcopy может работать в режиме агента, который извлекает данные из Oracle, сжимает и передаёт по сети несколькими параллельными потоками в основную программу, где затем происходит их загрузка в Postgres. Поддерживаются два алгоритма сжатия – lz4 и gzip с возможностью настройки уровня сжатия и размера используемого буфера памяти. Благодаря этому во многих случаях удаётся увеличить скорость миграции в 5-6 раз по сравнению с обычным режимом, когда утилита работает только на стороне одного из серверов. Более того, с появлением «агента» даже на слабых сетях менее 100 Мбит данные можно переносить со скоростью, сравнимой с гигабитной сетью.

Юрий Зятьков, генеральный директор компании «Форс телеком» (ГК «Форс»), отметил: «Мы рады предложить своим заказчикам полный набор зарегистрированных в реестре отечественного ПО инструментальных средств для оптимизации процесса миграции с платформы Oracle на СУБД PostgreSQL и другие открытые СУБД. Теперь такой переход можно выполнить в самые короткие сроки».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Электронщики хотели оштрафовать на 330 млн руб. бежавший из России SAP, но сами остались должны миллионы

Налоговая служба России вкладывает миллиарды в спешную миграцию с Oracle и Windows на отечественные СУБД и ОС

Разработчик одной из главных российских ОС создал СУБД на замену Oracle. Не PostgreSQL

«Ростелеком» станет поставлять госсектору и коропрациям планшеты и ПК на «Авроре»

Создатели Astra Linux выпустили ПО на замену Microsoft RDS и Windows Server

Microsoft переписывает ядро и библиотеки Windows на языке Rust. Кое-что уже готово и даже не тормозит

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем

Наконец-то нейросеть научили рассуждать — это ускорит научные открытия
Показать еще