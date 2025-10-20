Разделы

Зятьков Юрий


СОБЫТИЯ


20.10.2025 «Форс Телеком» разработал два новых продукта для миграции данных 1
14.10.2024 «Форс Телеком» представляет Pg2OraSync — новый продукт для миграции данных 1
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 1
05.07.2023 Утилита Ora2PgCopy, разработанная «Форс телекомом», внесена в реестр российского ПО 1
17.04.2023 «Форс телеком» разработала утилиту для сверхбыстрого переноса данных из СУБД Oracle в PostgreSQL 1
24.12.2021 Инструментарий LUI включен в дистрибутив ОС «Эльбрус» 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 2
15.04.2019 «Форс» создал инструмент разработки веб-приложений на PostgreSQL 1
12.10.2017 «ФОРС Телеком» представила ПО LUI для коллективной разработки интерфейсов 1
21.03.2017 АСР Fastcom 12 включен в реестр отечественного ПО 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1
26.11.2009 Вышла новая версия биллинговой системы Fastcom 11 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Зятьков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

ФОРС - Центр разработки 673 11
ФОРС Телеком 16 10
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 8
Oracle Corporation 6843 8
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 501 1
ADV Consulting - АДВ Консалтинг 25 1
ФОРС Дистрибуция 42 1
InfoVista - TEMS - Ascom 17 1
Клевер Системс - ранее Испаер Системс ЛТД 1 1
OFT Group - ОФТ Групп - ОФТ Компьютерс 9 1
Casewise 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13924 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1690 1
Корус Консалтинг ГК 1309 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
МегаФон - Талмер - Talmer 54 1
Компьюлинк ГК - Compulink 445 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 291 1
DXC Technology - Computer Sciences 90 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 295 1
NVision Group - Энвижн Груп 684 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1035 1
Linx - Связь ВСД 158 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 161 1
ХайТэк - Hi-Tech 221 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 303 1
СИНХ - Таттелеком 217 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 116 1
Сател 158 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 254 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
ДиалогНаука 257 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 169 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 389 1
Inline Group - Инлайн Груп 101 1
Pentaho 61 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 28 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 513 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12673 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12203 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71783 5
LUI - Live Universal Interface - конструктор пользовательских веб-интерфейсов к базам данных 10 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25741 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21772 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2034 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12854 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11398 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8415 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31589 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 2
СУБД - BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 15 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 867 1
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 99 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 422 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1204 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2184 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1925 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 62 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 920 1
Repository - Репозиторий 1007 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 62 1
IPoE - Internet Protocol over Ethernet 17 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5893 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25392 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2203 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11113 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7147 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9484 1
Сервер приложений - Application server 345 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2058 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1155 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1333 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4836 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1021 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1128 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 397 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1462 7
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1114 6
ФОРС Телеком - Ora2PgCopy - Ora2PgSync - Pg2OraSync 5 4
ФОРС Телеком - Fastcom АСР - Фастком Автоматизированная система расчетов - Биллинговая система 11 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 832 4
Oracle Java - язык программирования 3312 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1081 2
GZIP - GNU Zip 31 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 8 1
Linux - Debian GNU 523 1
ФОРС Телеком - LUI4ORA2PG 1 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
Microsoft Azure Stack 74 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система Хоккайдо-Сахалин 11 1
NVision Барьер 714 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 613 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 976 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 50 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 89 1
Лящ Михаил 48 1
Фролов Алексей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 4
Африка - Африканский регион 3555 1
Ближний Восток 3020 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14435 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Япония - Токио 1004 1
Нидерланды - Амстердам 616 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45285 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53221 1
Азия - Азиатский регион 5709 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54394 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50716 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9982 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11348 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14850 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 410 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4875 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2657 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8176 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4201 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5265 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6596 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5323 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6715 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5794 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3732 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8321 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
