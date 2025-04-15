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IPoE Internet Protocol over Ethernet



15.04.2025 Программный BRAS от VAS Experts ускорил сеть телеком-оператора из Ливана на 15% 1
24.07.2024 Бизнес по-соседски: как эффективно вести своё дело на первых этажах жилых домов 1
10.02.2023 Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство 1
20.01.2022 D-Link представила DIR-820 – новый двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi AC1200 1
24.06.2019 D-link представила гибридный маршрутизатор DRW-980 для сегмента SMB/SOHO 1
05.04.2018 D-Link представила маршрутизаторы с поддержкой Wi-Fi 802.11ac Wave 2 1
03.04.2017 D-Link представила флагманский маршрутизатор AC1900 DIR-879 1
12.05.2015 Как российскому разработчику специализированного ПО выжить в кризис 1
15.01.2015 Обзор двух новинок от компании Huawei: роутеры WS319 и WS550 1
20.11.2014 Система расчетов Fastcom от «Форс-Телеком» теперь доступна в корпоративном «облаке» 1
25.06.2013 МТС модернизирует сеть проводного интернета в Чите 1
26.04.2013 Обзор роутера ZyXEL Keenetic Giga II: ZOOM рекомендует 1
28.03.2013 Huawei представила плату BNG c производительностью 240G 1
16.11.2012 «ТТК-Дальний Восток» запускает новую технологию подключения к интернету 1
09.12.2011 ZyXEL начал продажи в России гигабитного домашнего интернет-центра Keenetic Giga 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

IPoE и организации, системы, технологии, персоны:

D-Link - Д-Линк Трейд 370 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 2
Huawei 3992 2
MediaTek - Ralink 531 2
ZyXEL Communications 299 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1494 2
SkyDNS - СкайДНС 34 2
Yandex - Яндекс 7583 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 676 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
КСК Технологии 43 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
IXIA 16 1
ФОРС Телеком 15 1
Цифра ГК 2456 1
Eltex - Предприятие Элтекс 159 1
Oyster Telecom - Ойстер Телеком - Объединенные Сети 8 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 430 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 452 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12649 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16231 10
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 60 9
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2137 6
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4157 5
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