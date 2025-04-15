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IPoE Internet Protocol over Ethernet
IPoE и организации, системы, технологии, персоны:
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 1
|МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 326 1
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