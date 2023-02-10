Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство

Eltex обновила линейку оптических абонентских терминалов новой моделью NTU-52W. О завершении разработки компания сообщала в октябре 2022 г. Устройство успешно все необходимые тесты, проверку функциональности и запущено в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

NTU-52W – бюджетное решение с поддержкой Wi-Fi для создания на основе технологии GPON быстрой и безопасной сети дома или в офисе. NTU-52W – преемник зарекомендовавшей себя модели NTU-2W, основанный на новой компонентной базе.

Подключение к сети оператора осуществляется через PON-интерфейс, который обеспечивает высокую скорость передачи данных до 1244 Мбит/c и приема до 2488 Мбит/c.

Пользовательские устройства – компьютеры, принтеры, точки доступа – подключаются к NTU-52W через два LAN-интерфейса на 100 и 1000 Мбит/c.

NTU-52W

В NTU-52W реализован базовый функционал для подключения беспроводных устройств. Поддерживается стандарт Wi-Fi 4, скорость беспроводного соединения – до 300 Мбит/c.

Беспроводной интерфейс дополняется двумя антеннами с конфигурацией MIMO 2×2 – к устройству можно подключить больше беспроводных устройств и равномерно распределить между ними пропускную способность.

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Если требуется более производительная беспроводная сеть, ее просто организовать, подключив к одному из LAN-портов Wi-Fi-роутер или точку доступа.

Ключевые особенности: один порт GPON; гигабитный роутер; Wi-Fi 4 (до 300 Мбит/c); работа в режиме моста или маршрутизатора; управление, конфигурирование и обновление через веб-интерфейс (HTTP, HTTPS) и удаленно (TR-069, OMCI); поддержка PPPoE и IPoE; поддержка NAT; политики качества обслуживания QoS; передача Multicast-трафика по Wi-Fi; поддержка VLAN.

Для корпоративных заказчиков доступна система Eltex.ACS, которая обладает всеми возможностями по обслуживанию парка NTU-52W.

NTU-52W доступен для заказа.