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Eltex ACS система управления абонентскими устройствами

СОБЫТИЯ

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10.02.2023 Бюджетный GPON-терминал NTU-52W с поддержкой Wi-Fi запущен в серийное производство 1
11.10.2022 Завершение разработки абонентского терминала NTU-52W 1
19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac 1
24.12.2019 «Элтекс» начал серийное производство ТВ-приставок линейки NV-710 1
22.05.2019 «Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal 1
18.01.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения 1
10.08.2015 «Элтекс» подтвердила совместимость своих решений с электронными идентификаторами «Рутокен» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Eltex ACS и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 273 8
Amlogic 57 2
Элтекс Коммуникации 29 1
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
РТК-сервис 35 1
Ruijie Networks 9 1
Ростелеком 10948 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Qtech - Кьютэк 211 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Почта России ПАО 2370 1
ФосАгро 176 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 3
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 3
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 2
Application store - магазин приложений 1463 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 442 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 217 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
NAT - Network Address Translation - преобразование сетевых IP-адресов 207 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 1
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 41 1
PPPoE - Point-to-point protocol over Ethernet - сетевой протокол канального уровня 66 1
IPoE - Internet Protocol over Ethernet 21 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 72 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 620 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 257 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 87 1
Eltex NV - ТВ-приставки нового поколения (медиацентры) 4 3
Google Android 15244 3
Google Android 7 - Android Nougat 227 3
Eltex ONT NTU-RG - серия маршрутизаторов 7 2
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 2
Eltex ECSS Softswitch 13 1
Eltex EMS 3 1
Eltex RR 1 1
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 1
Eltex QMS 1 1
Eltex vESBC - программный пограничный контроллер сессий 5 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Google Android API 7 1
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Смит Александр 5 1
Исламов Олег 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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