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Middleware
Связующее-промежуточное программное обеспечение



05.07.2016 Red Hat покупает разработчика решений для управления API-интерфейсами 3scale
24.04.2013 Интернет-банк «Альфа-Клик» переведен на платформу Oracle Fusion Middleware
26.12.2012 Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat
28.08.2012 Oracle обновила средства разработки Enterprise Pack for Eclipse
20.09.2006 Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть
15.09.2006 Ларри Эллисон: Middleware и БД для Oracle Fusion Applications у нас уже есть

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Middleware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5850 30
Red Hat 1138 8
Microsoft Corporation 21432 6
SAP SE 4392 6
IBM - International Business Machines Corp 8740 4
Oracle Siebel 314 3
Eltex - Элтекс 80 3
BCC - Бизнес Компьютер Центр 153 2
ИВК - Информационная внедренческая компания 142 2
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 199 2
Элекард - Elecard 12 2
Центел - Центральный телеграф 371 2
HP - Hewlett-Packard 3567 2
Yahoo! 3484 2
Google LLC 9645 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 2
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Прогноз 334 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8582 1
iTeco - Ай-Теко 893 1
Infor 180 1
Alibaba Cloud 26 1
AMT Group - АМТ-Груп 249 1
Amlogic 20 1
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ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
Apple Inc 10259 1
Comcast 211 1
Promwad - дизайн-центр электроники 15 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 247 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 2
Евросеть 1368 1
Paramount Pictures Corporation 114 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 384 1
Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 10 1
Воронежсинтезкаучук АО 10 1
Фаберлик - Faberlic 67 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 248 1
British Airways - British Midland International 119 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Warner Bros. International Television Distribution 262 1
CarPrice - Карпрайс 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4953 1
Альфа-Банк 1328 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 159 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 1
Walt Disney Company 519 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1597 1
Mary Kay - Мэри Кэй 85 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 78 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1152 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2066 1
Счётная палата РФ 570 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1543 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 3694 10
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5113 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2351 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 21015 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 774 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4243 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1061 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 706 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2340 3
DevOps - Development и Operations 362 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1896 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3167 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10172 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1655 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2753 2
EPG - Electronic Program Guide - Электронный телегид 64 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1148 2
Масштабируемость - Scalability 916 2
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1043 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 387 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 617 2
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 96 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1225 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 8 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 137 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 44 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1710 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8962 2
Serverless - Сервис бессерверных вычислений 14 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 4108 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 646 1
Cloud Native 27 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 686 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1495 1
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 133 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1297 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4851 1
Java - Язык программирования 2452 7
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 352 5
Oracle Fusion Middleware 201 5
Google Android 11618 4
Red Hat OpenShift 88 4
Microsoft Office 3096 3
Linux OS 7348 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 506 3
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 3
Oracle PeopleSoft 371 3
Eltex ACS - система управления абонентскими устройствами 4 3
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 267 3
Eltex NV - ТВ-приставки нового поколения (медиацентры) 3 3
Red Hat JBoss Middleware 12 3
Oracle JDeveloper 35 3
Oracle ADF - Oracle Application Development Framework 13 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5945 2
Apple iOS 6263 2
Middleware - Corezoid Process Engine 2 2
Microsoft Windows 10 10527 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 381 2
Oracle Siebel CRM 193 2
Red Hat Customer Portal 22 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 915 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 38 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere MQ - IBM MQSeries 520 2
Red Hat Developer Program 9 2
Red Hat JBoss Fuse 7 2
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 188 2
ИВК Юпитер 28 2
Apple iPad 3560 1
Apple - App Store 2369 1
Microsoft Azure 1223 1
AWS - Amazon Web Services 619 1
Google Cloud Platform - GCP 224 1
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 16 1
Microsoft Skype 1887 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 654 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 282 4
MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 3
Muzilla Craig - Мазилла Крейг 6 3
Piech Mike - Пич Майк 4 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 865 2
Рыжов Дмитрий 4 1
Бараблин Михаил 3 1
Сафронов Дмитрий 10 1
Лобов Сергей 27 1
Рогов Илья 5 1
Ким Илья 2 1
Потоцкий Игорь 10 1
Коровко Вадим 15 1
Щапов Олег 24 1
Dormann Will - Дорман Уилл 3 1
Масленников Игорь 35 1
Андреев Валерий 23 1
Галаган Алексей 5 1
Ткачева Марина 1 1
Ивутин Дмитрий 3 1
Григорьева Мария 23 1
Чумаченко Константин 10 1
Мельникова Анастасия 182 1
Галушкин Олег 172 1
Седов Анатолий 6 1
Определенов Владимир 19 1
Воронков Михаил 6 1
Зыков Игорь 8 1
Буйлов Юрий 13 1
Урбанский Владимир 21 1
Абрамович Роман 31 1
Zavery Amit - Завери Амит 10 1
Витязь Александр 43 1
Васильев Александр 30 1
Суслин Андрей 2 1
Анохин Константин 1 1
Главчев Владимир 21 1
Россия - Российская федерация - РФ 93339 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 36943 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12137 5
Индия - Республика 4119 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11587 4
Азия - Азиатский регион 3258 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29404 3
Европа 8164 2
Япония 8208 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11750 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10148 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 657 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11895 2
Казахстан - Республика 4185 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 571 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 217 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2912 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1927 1
Германия - Федеративная Республика 7925 1
Франция - Французская Республика 5071 1
Россия - СФО - Новосибирск 3040 1
Бразилия - Федеративная Республика 1903 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1398 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1096 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 600 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 400 1
Испания - Каталония - Барселона 696 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 1
Того - Тоголезская Республика 2874 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1573 1
США - Иллинойс - Чикаго 386 1
Казахстан - Алматы 476 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 810 1
Япония - Токио 889 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 794 1
Китай - Тайвань 1594 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1236 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1169 1
Америка 1540 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5368 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3024 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2047 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 551 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 413 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 603 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3673 1
Русский язык 3186 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 839 1
BleepingComputer - Издание 141 1
Vc.ru - Виси.ру 10 1
Стрим-ТВ - телекомпания 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2728 1
Gartner 3209 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 106 1
Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service 2 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 541 1
Oracle TechForum 25 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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