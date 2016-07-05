Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Middleware
Связующее-промежуточное программное обеспечение
Публикаций - 63, упоминаний - 68
Middleware упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
Создано именных указателей - 66678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171065, в очереди разбора - 1010407.
Создано именных указателей - 66678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru