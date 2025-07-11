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Windows IT Pro
УПОМИНАНИЯ
|11.07.2025
|В Windows меняют движок JavaScript, который проработал 29 лет 1
|11.02.2019
|Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer 1
|30.06.2017
|В Windows 10 будут расширены возможности современного ИТ-менеджмента 2
|13.01.2014
|Назван срок выхода и подробности о новой Windows 9 1
|27.11.2013
|Anonymous случайно уронили сайты Microsoft 1
|09.11.2006
|Kerio ставит почту на службу мобильному офису 1
Windows IT Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24936 5
|Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
|Anonymous - Хакерская группировка 75 1
|Kerio Technologies 65 1
|Google LLC 12011 1
|Blink 47 1
|Lenovo Group 2315 1
|Thurrott Paul - Турротт Пол 7 1
|Jackson Chris - Джексон Крис 2 1
|Viktora Martin - Виктора Мартин 1 1
|Net Applications 127 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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