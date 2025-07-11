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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 178304
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Windows IT Pro


УПОМИНАНИЯ


11.07.2025 В Windows меняют движок JavaScript, который проработал 29 лет 1
11.02.2019 Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer 1
30.06.2017 В Windows 10 будут расширены возможности современного ИТ-менеджмента 2
13.01.2014 Назван срок выхода и подробности о новой Windows 9 1
27.11.2013 Anonymous случайно уронили сайты Microsoft 1
09.11.2006 Kerio ставит почту на службу мобильному офису 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Windows IT Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24936 5
Microsoft Developer Network - MSDN - Microsoft Developer Division 109 1
Anonymous - Хакерская группировка 75 1
Kerio Technologies 65 1
Google LLC 12011 1
Blink 47 1
Lenovo Group 2315 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26264 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14161 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29602 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16450 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12488 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7889 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10297 1
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 186 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1901 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25121 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 640 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14102 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1407 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13061 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 852 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9479 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9626 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2632 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5103 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3298 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69255 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7135 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22090 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16398 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1884 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30860 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14701 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24891 1
Microsoft Windows 16012 4
Microsoft Windows Update - Центр обновления Windows 410 2
Microsoft Windows 7 1988 2
Microsoft Windows 10 1822 2
Microsoft Office 365 960 2
Pastebin 36 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft Windows 9 51 1
Microsoft Office 2019 18 1
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1099 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1421 1
Microsoft Surface - Планшет 433 1
Microsoft Windows Autopilot 16 1
Kerio Mail Server - Kerio IMAP Migration Tool 18 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Microsoft Windows Mobile 5 192 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync - Microsoft Sync Framework - MS Exchange ActiveSync 96 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 447 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Microsoft Azure 1434 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 1
StatCounter 423 1
Microsoft Edge - браузер 2004 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1741 1
Opera Browser - Браузер 1028 1
Vivaldi - Браузер 95 1
Microsoft EdgeHTML - Проприетарный браузерный движок 64 1
Mozilla Firefox - браузер 1901 1
Apple Safari - браузер 866 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 262 1
Google Chrome - браузер 1602 1
Microsoft Outlook 1424 1
Thurrott Paul - Турротт Пол 7 1
Jackson Chris - Джексон Крис 2 1
Viktora Martin - Виктора Мартин 1 1
Япония 13396 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1616 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1260 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11366 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49690 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1286 1
The Verge - Издание 580 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
Net Applications 127 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371487, в очереди разбора - 749799.
Создано именных указателей - 178304.
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