Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Microsoft Windows Autopilot


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.01.2026 Microsoft внезапно «убила» инструмент для сисадминов, вместо того, чтобы исправить в нем опасную «дыру». Им пользовались 22 года 1
12.08.2025 Михаил Хлебунов, Servicepipe: Наша уникальность в том, что мы погружаемся в трафик глубже остальных 1
01.08.2025 «Телеком биржа» включила в портфель модуль DosGate Autopilot от Servicepipe 1
03.07.2025 Артем Грибков, Angara Security: Хактивисты или конкуренты зачастую проводят атаки без компрометации ИТ-инфраструктуры 1
02.06.2025 «Мобиус Технологии» и Servicepipe создадут надежный киберщит для российской экономики 1
28.05.2025 Servicepipe представила DosGate Autopilot — модуль, который сам пишет защитные правила во время DDoS-атаки 1
15.04.2025 Приносят ли роботы экономический эффект 1
04.08.2022 Крошечное обновление по-крупному ломает Windows 10. Система мешает переключаться на русскую раскладку 1
24.08.2021 Oracle представила MySQL Autopilot для MySQL Heatwave 1
02.12.2020 В Windows нашли «дыру» для захвата ПК 3
06.11.2019 Panasonic присоединился к программе Microsoft Cloud 2
23.01.2019 Acer представила ноутбук TravelMate B114-21 для учебных заведений 1
28.06.2018 Dell представила новые портативные и настольные ПК для бизнеса 1
26.04.2018 Dell представила обновленную линейку ПК для бизнеса 1
09.01.2018 Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1 1
30.06.2017 В Windows 10 будут расширены возможности современного ИТ-менеджмента 5
13.03.2017 Intel покупает за $15 млрд скандально известного поставщика автопилотов Tesla 1
07.05.2014 Беспилотные автомобили Volvo начали ездить по улицам Швеции 1
30.09.1999 Завершен конкурс на лучшую программную разработку для платформы PalmOS 1

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Microsoft Windows Autopilot и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25278 5
Intel Corporation 12558 4
AMD - Advanced Micro Devices 4478 3
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 92 2
Dell EMC 5099 2
Dell Technologies - Dell Computer 2161 2
Nvidia Corp 3750 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 131 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 1
HP 3Com 680 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Сенсорные Системы 73 1
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications 89 1
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 467 1
Sherpa Robotics - Шерпа роботикс 16 1
Panasonic Mobile Communications - Panasonic Mobile Solutions 14 1
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 40 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 36 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
МКСКОМ - Puzzle RPA - Пуск ООО 7 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Acer Group - Acer Inc 2665 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1604 1
Lenovo Group 2368 1
Google LLC 12291 1
Oracle Corporation 6886 1
Intel - Mobileye - Mobileye Vision Technologies 31 1
Snowflake 25 1
UIPath 108 1
9046 1
Yandex - Яндекс 8521 1
Telegram Group 2603 1
SAP SE 5444 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 208 1
electroNeek Robotics 7 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 333 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 262 1
Телеком Биржа 53 1
Tesla Motors 430 2
BMW Group 467 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 468 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 1
Продо ГК - Продо Менеджмент 14 1
Volvo Cars 258 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 201 1
Volkswagen Audi Group 226 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Assist - Ассист 215 1
Royal Dutch Shell - Шелл 224 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3007 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 264 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1799 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1125 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 221 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 566 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 22 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 244 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5278 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4955 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31858 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23042 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14991 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12724 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3543 4
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1352 3
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3560 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12907 3
Микрофон - Microphone 2705 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 3
Оповещение и уведомление - Notification 5384 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6320 3
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 336 3
USB Type-C - USB-C - USB 3 2183 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1171 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5947 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8138 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1146 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5719 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10237 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6258 2
Моноблок - Monoblock PC 1047 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 2
Microsoft Windows 10 1881 7
Microsoft Windows 16375 7
Intel Core - Семейство процессоров 1237 3
Microsoft Windows Hello 206 3
Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 31 2
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 2
Dell InfinityEdge 20 2
Microsoft Office 365 984 2
Intel Core i8 Coffee Lake Whiskey Lake - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 93 2
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 76 2
Dell SupportAssist 16 2
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 2
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 2
Dell Client Command Suite 7 2
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 2
Intel Authenticate 5 2
Apple iPhone 6 4861 2
Amazon Web Services - AWS RDS - AWS Relational Database Service - Amazon Aurora 14 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 91 1
AMD Radeon WX 2 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 174 1
Lenovo ThinkVision - серия мониторов 28 1
Security Vision SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management - Security Vision Business Continuity Management 26 1
Microsoft MSRC - Microsoft Security Response Center 30 1
Lenovo Pen - серия стилусов 26 1
Lenovo ThinkPad Tablet - серия планшетов 29 1
Amazon Redshift - Amazon Data Warehouse 12 1
Microsoft Windows OOBE - out-of-box experience 7 1
GM Cadillac 30 1
Tesla Model S 77 1
AMD А-Series - мобильный чип 11 1
Microsoft Windows 11 723 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 52 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 469 1
AMD Radeon 289 1
Microsoft 365 Copilot 185 1
Oracle MySQL Autopilot 1 1
Oracle MySQL Heatwave 1 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 316 1
Хлебунов Михаил 35 2
Алексеев Юрий 21 1
Ульихин Павел 36 1
Верисов Михаил 25 1
Артемьев Константин 11 1
Левина Татьяна 3 1
Драздов Валентин 5 1
Хавжа Дмитрий 8 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 128 1
Сергеев Павел 9 1
Зобов Дмитрий 4 1
Ковалерчик Игорь 1 1
Астафьев Денис 4 1
Костенко Алексей 1 1
Тихомиров Олег 29 1
Кляцкин Константин 1 1
Беланков Анатолий 1 1
Полькин Василий 10 1
Подгорнов Вячеслав 8 1
Кочетов Илья 7 1
Симонов Александр 4 1
Казьмин Никита 11 1
Coelingh Erik - Коэлинг Эрик 1 1
Shashua Amnon - Шашуа Амнон 3 1
Дашкевич Иван 5 1
Шульман Евгений 3 1
Парфилов Олег 2 1
Морозкин Андрей 5 1
Кузнецов Семен 4 1
Шкриба Роман 3 1
Зайцев Михаил 312 1
Anderson Brad - Андерсон Брэд 11 1
Tucker John - Такер Джон 1 1
Николаев Алексей 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 10
Европа 24654 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53502 2
Великобритания - Лондон 2410 1
Швеция - Королевство 3716 1
США - Флорида 773 1
США - Огайо 290 1
Израиль 2785 1
Австрия - Австрийская Республика 1337 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45902 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 2
Dump - Дамп - снимок информации о состоянии компьютерной системы 26 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 1
Английский язык 6880 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Углерод - Сarboneum - химический элемент 339 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1239 1
Утилизация мусора - Утилизация электрического и электронного оборудования (отходов) - WEEE, e-waste - Waste Electrical and Electronic Equipment - Электронный мусор - Electronic garbage 113 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1539 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 907 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6263 1
Экономический эффект 1218 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 668 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2964 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 310 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3173 1
Windows IT Pro 7 1
PC Magazine - PCMag 93 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 2
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 629 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412148, в очереди разбора - 730088.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще