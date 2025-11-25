Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шкриба Роман
СОБЫТИЯ
Шкриба Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 34 2
|Ideco - Айдеко 97 1
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 89 1
|Телеком Биржа - ServicePipe - DosGate - SP Spider 31 1
|Softline - GEaaS - GeoExpansion-as-a-Service - ГеоЭкспансия 2 1
|Microsoft Windows Autopilot 18 1
|Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 267 1
|Хомутов Дмитрий 49 1
|Хлебунов Михаил 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1402313, в очереди разбора - 733274.
Создано именных указателей - 186151.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.